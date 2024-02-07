https://ukraina.ru/20240207/1053131481.html

Гетманы евроталибана. Запад трансформирует Украину в террористический кулак против России

Гетманы евроталибана. Запад трансформирует Украину в террористический кулак против России - 07.02.2024 Украина.ру

Гетманы евроталибана. Запад трансформирует Украину в террористический кулак против России

Представитель России в ООН Василий Небензя на заседании Совбеза ООН, посвященному недавнему убийству 28 мирных жителей Лисичанска, сказал: "Бандеровская хунта рассматривает молчание как карт-бланш на совершение все новых преступлений"

2024-02-07T12:46

2024-02-07T12:46

2024-02-07T15:27

эксклюзив

оон

владимир скачко

украина

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А перед этим расшифровал свою мысль: «Безусловно, ВСУ чувствуют свою безнаказанность и вседозволенность, скажу больше, они ощущают безусловную поддержку Вашингтона, Лондона и Брюсселя, которым плевать на убийство мирных жителей, разрушенные семьи и покалеченные жизни людей».Представители Запада, разумеется, попытались сделать все, чтобы традиционно обвинить в этих жертва Россию: дескать, не начала бы она спецвоенную операцию (СВО), ничего бы не было. «Мы должны помнить, о том, что Россия и только Россия начала эту войну», — так и заявил зампостпреда США при ООН Роберт Вуд. А нынешний председатель Совбеза ООН и постпред Франции при ООН Никола Де Ривьер уточнил: «Россия атаковала Украину более полутора тысяч раз, поразив 570 различных населенных пунктов, в результате чего 12 человек погибли и 60 получили ранения».Тоже страшно даже думать об этом: 12 погибших и 60 раненых за 2 года СВО. Но американец и француз лукаво и цинично не захотели акцентировать внимание на том, что только за последний месяц-полтора ВСУ убили десятки мирных россиян. В Лисичанске погибло 28 человек. Перед этим в Белгороде — 25 невинных жертв, а когда подбили самолет Ил-76 над Белгородской областью, то погибли 74 человека. Из которых 65 вообще граждане Украины, которых везли на обмен с российскими военнопленными.И даже после этого ВСУ продолжили не такие массовые в плане жертв обстрелы России ракетами и беспилотниками, целясь ими исключительно в гражданские объекты и даже в отдельные авто или скопления людей, которые удавалось засечь техническими средствами.И Небензя предельно ясно ответил: «Мы сегодня услышали циничные рассуждения, в духе того, что мы бы здесь не сидели, если бы Россия не начала войну. Нет, господа, если бы мы не начали специальную военную операцию, трагедии, подобно Лисичанску, повторялись бы каждый день, как они происходили практически каждый день, на протяжении восьми лет до 2022 года. Только вы этого тогда не замечали. И мы пришли, чтобы закончить эту войну. И мы это непременно сделаем».И действительно у России нет иного пути, кроме своей победы в СВО. Потому что в ходе этой необъявленной войны уже максимально обозначились две ее главные особенности.Во-первых, Запад, США и Европа, собранные в Евросоюз и в НАТО, взяли курс на полную и окончательную победу над Россией. На ее окончательное уничтожение и раздерибан как страны и как отдельной цивилизации.В худшем положении была только Российская империя в средине XIX века перед началом Крымской войны 1853–1856 годов. Тогда против России единым фронтом выступила вся Европа, а у Санкт-Петербурга вообще не было союзников. Теперь же против России выступает, повторюсь, объединенный Запад, и, как профурсетка под клиентом, Единая Европа суетится под США. Именно для нового крестового похода против России сегодня и предпринимаются попытки создать некую единую западную армию — то использовать для этих целей трансформированную НАТО, то специально создать так называемые европейские силы обороны и обеспечения безопасности.Во-вторых, уже понятно, что несчастная Украина, после госпереворота 2014 года находящаяся под властью местных неонацистов, пребывающих на содержании Запада, избрана ударным кулаком и инструментом, плацдармом и полигоном в этой антироссийской войне.И уже заметно, что стратегические цели, поставленные перед Украиной, остаются неизменными, а изменилась только тактика. Сначала Украину с весны прошлого года подготовили и бросили в так называемый контрнаступ на фронтах СВО. А когда мероприятие сие с треском и позором провалилось, то был взят курс на активную оборону и использование диверсионно-террористических методов войны на территории России. Максимально вглубь ее территории.Редко кто из политиков, теоретиков и военных спецов на Западе не расписал и не обосновал эту новую каннибальскую и направленную против ни в чем не повинных мирных жителей России тактику. Бить максимально вглубь России — вот эту мантру на западе сегодня не повторил разве что ленивый агрессор-русофоб.Запад собирается действовать в два этапа. На первом максимально ослабить Россию, втянув ее в затяжную войну и даже, может быть, добившись от нее какого-то перемирия, которое будет использовано на Западе для перегруппировки сил и перезапуска военно-промышленных комплексов всех причастных к этому делу стран. В первую очередь — США и еврофлагманов НАТО.Уже сейчас озвучены планы Европы — до конца года выйти на производство 1–1,4 млн артиллерийских снарядов до конца текущего года. В США задумали довести производство снарядов до 60–100 тысяч в месяц. Чтобы передать их, разумеется, ВСУ и дальше кошмарить Россию. С одной целью запугать и деморализовать российское население и дестабилизировать общеполитическую ситуацию. Так сказать, «взорвать Путина» изнутри.И когда это хоть частично будет достигнуто, а Запад подготовится к войне более фундаментально (в чем нет сомнений), тогда начнется и второй этап — новое наступление на Россию.И вот для этих целей сегодня Запад, с одной стороны, трансформирует Украину, как метко подметил в своем телеграм-канале экс-нардеп Украины Андрей Деркач, в новый Талибан. «Для чего из Украины выращивают/делают новый Талибан в центре Европы понятно. Но его результат опасный и непредсказуемый», — написал Деркач со знанием дела — таранить Россию.Он первым раскрыл один из механизмов финансирования этого процесса — передачу по решению украинского суда изъятых коррупционных средств на финансирование терроризма. «Мало внимания уделено самому документу — решению суда, которое прилагается (6 млн долл. США налом на терроризм). Причем это не единственное решение, передача средств носит системный характер. Финансируя терроризм, партнеры Байдена уходят от ответственности, продолжая при этом грабить Украину», — написал Деркач и обнародовал решение суда (https://t.me/A_L_D_Z/1).При этом экс-нардеп очень остроумно описал внутриполитическую возню-грызню в украинских верхах. По его мнению, сегодня в Киеве и его окрестностях не просто идет борьба традиционных трех гетманов — Левобережной Украины, Правобережной Украины и «бродячего по заграницам в поисках поддержки», но и выводится главный исполнитель новых задумок. И если роль «бродячего гетмана» исполняет экс-президент Петр Порошенко, который мечется по странам Запада, собирая деньги и союзников по возможному собственному возвращению к корыту, то два других гетмана сегодня — это президент Владимир Зеленский и главком ВСУ Валерий Залужный.Этим он и раскрыл одну из главных тайн всей этой возни по линии. По мнению экс-нардепа, Запад для выполнения диверсионно-террористических задач против России таким образом цементирует руководство неонацистской Украины, делая его еще более монолитно-безропотным в исполнении западных хотелок. И выбирая того, кто будет не только олицетворять новую тактику Украины, но и безоговорочно проводить ее в жизнь.И вот тут возможны неожиданности: всплывает фигура главного диверсанта и террориста Украины — начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова. Генерала, который за свою военную карьеру в самом начале ее командовал лишь взводом, а потом только готовил диверсии и взрывы. Везде.Расклад пока выглядит так. «Бродячий» Порошенко бессмысленно и беспощадно мечется по Западу, будируя вопросы помощи Украине. Первым и главным «гетманом» дома останется пока Зеленский, которого однозначно Запад сливает, но пока загружает политическим и военным негативом (неизбежными поражениями, за которые президент и ответит) по максимуму. «Фактически, Зе сливают. Увидеть это можно даже по хронологии журнала Time, где из "Человека года" в 2022 году, в январе 2024 года он скатился до "Рискованного джокера"», — справедливо заметил экс-нардеп. А Зеленского ведь еще назвали и «лучшим продавцом Украины».Третьего нынешнего гетмана — главкома Залужного снимают и, как убеждает Деркач, переводят «американский политический запас / лист ожидания» и на его место приходит новый, которого не жалко, но которых должен залить кровью Россию. «…Действующая американская администрация ставит на Буданова и эскалацию. Отсюда и все системные и "своевременные" интервью для CNN, Financial Times и других зарубежных СМИ. Буданов удобнее для американцев и британцев (сторонники обострения), как исполнитель любых задач, в том числе по эскалации и терроризму.Кроме того, Буданов пользуется доверием у американских кураторов. Личные деньги партнера Байдена из Бурисмы передаются в виде неконтролируемых наличных средств в распоряжение ГУР МО Украины, а потом используются для проведения террористических операций и политических убийств. В своих интервью Буданов это особо и не скрывает», — уверен Деркач.И если так и произойдет, то схема получится стройная. Вряд ли долгоиграющая и успешная, но на первых порах кажется рабочей. Потому что, с другой стороны, к войне против России в условиях снижения ее финансирования со стороны США (там, походу, похоронен закон о выделении Украины 60 млрд долл. в этом году) готовится Европа, конкретно — Евросоюз.И дело не только в том, что ЕС согласился выделить Украине 50 млрд евро на следующие 4 года. Эти деньги, конечно, по разным схемам пойдут и на войну, но номинально они предназначены для другого — выделены для стабилизации социально-экономической ситуации на Украине. Зато Германия уже выделила почти 10 млрд долл. исключительно на войну на Украине. Готовится то же самое сделать Франция, обещая насытить Украины новым и высокотехнологичным оружием. Уже готовы передавать истребители F16 страны Северной Европы. Мобилизуют свои армии, чтобы заместить ими сражающихся, но заканчивающихся украинцев из ВСУ, Польша, Румыния, страны Прибалтики, где, как оказалось, начали готовиться к войне с Россией сразу после распада СССР в 1991 году.Но особенно агрессивной русофобией поперло от «европейского БЛМ» — Борреля Жозепа, главного дипломата ЕС, фон дер Ляйен Урсулы, главы Еврокомиссии и Мишеля Шарля, главы Евросовета.Боррель заявил, что в «ландшафте» европейской безопасности произошел «тектонический сдвиг» из-за Украины, и потому призвал создать новую европейскую армию для помощи Киеву в войне с Москвой. «Новая среда безопасности демонстрирует, что ЕС должен взять на себя больше ответственности за собственную безопасность. Для этого нам нужны современные и совместимые европейские вооруженные силы», — написал он, посетив Киев и пообщавшись с тамошними «гетманами».И эта идея хоть и выглядит утопичной, но на фоне недавнего желания НАТО создать свой «восточный кулак» и собрать в нем 300 тысяч солдат к ней следует присмотреться. И к такой армаде серьезно подготовиться. На всякий случай.А Фон де Ляйен вообще подошла к делу совершенно технологично — предложила производить всё необходимое для войны с Россией в самой Украине. «Глядя в будущее, мы должны рассматривать вооруженные силы Украины как часть наших военных возможностей, мы должны думать о ее военной промышленности как о части нашей собственной военной промышленности», — заявила глава Еврокомиссии, фактически предлагая интегрировать ВПК Украины в ВПК стран ЕС и НАТО. И делая ставку на тех, кто в Европе самостоятельным центром формирования антироссийской политики, готовым зарабатывать на войне с Россией.При этом предложение фон дер Ляйен фактически институционально стирает даже формальное различие между ЕС и НАТО. Но ее это, походу, не волнует — она сама хочет баллотироваться на пост генсека Альянса. И у нее есть все шансы сменить нынешнего генсека Йенса Столтенберга, который тоже не в меру русофобски и агрессивно истерит. Но Урсула своим предложением «делает» его, как матерая сучка в высокоорганизованной собачьей стае превосходит щенка.Ну и, конечно же, итог всему подвел на пленарной сессии Европарламента глава Евросовета Мишель, отвечая тем депутатам, который выступили против дальнейшего вооружения неонацистской Украины. «Вы что хотите? Чтобы Украина оборонялась водными пистолетами, дискуссиями? Этого вы хотите? Я погружаюсь в состояние глубокого шока, когда говорят о Луганске как о территории России. И это шокирует, территориальная целостность подтверждает, что Луганск — это Украина, что Крым — это Украина», — максимально четко заявил Мишель свою позицию.Так что Украине в ее войне с Россией всё дадут и всё поставят. Тем более, что агентство еще в январе сообщало: 19 февраля 2024 года на встрече глав МИД ЕС и НАТО будет обсуждено и, скорее всего, принято предложение Европейской службы внешних связей о создании нового фонда военной помощи Украине. И составить его бюджет в 5 млрд евро в год. В добавок к уже выделенным средствам и к существующему европейскому Фонду мира, через который и финансировалась война на Украине.Как там говорил генсек Столтенберг — «оружие — и это орудие мира». Вот войной новый евроталибан из Украины и будет устанавливать новый мир в России. Если она позволит, конечно.

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

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эксклюзив, оон, владимир скачко, украина