Мастер и пустота. Что не так с новым фильмом "Мастер и Маргарита" - 05.02.2024 Украина.ру
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Мастер и пустота. Что не так с новым фильмом "Мастер и Маргарита"
Мастер и пустота. Что не так с новым фильмом "Мастер и Маргарита" - 05.02.2024 Украина.ру
Мастер и пустота. Что не так с новым фильмом "Мастер и Маргарита"
Американский гражданин Майкл Арон Локшин проживает сейчас, по сведениям СМИ, в Америке, на своей дорогой вилле в районе города Лос Анджелес. Майкл, который впоследствии взял себе имя Михаил, стал известен как режиссёр фильма "Мастер и Маргарита"
2024-02-05T13:03
2024-02-05T13:03
эксклюзив
фильм
михаил булгаков
мастер и маргарита
россия
украина
всу
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Но его семья была очень известна ещё 35 лет тому назад, в Советском союзе.Американский биохимик Арнольд Локшин в 1986 году вместе с семьёй попросил политического убежища в СССР. Его бабушка и дедушка были родом из России. Но причина эмиграции была не в этом, Локшины уехали в СССР по политическим причинам.Это была сенсация. С учёным после приезда в Москву встретился Председатель Президиума Верховного совета СССР Андрей Громыко, семье выделили четырёхкомнатную квартиру в Москве (у Локшиных было трое детей).К моменту приезда в СССР Арнольд Локшин знал по русски три фразы: "здравствуйте", "до свидания" и "я тебя люблю". Но популярность американского коммуниста в нашей стране была огромной. Пришлось очень быстро выучить язык.Арнольд Локшин участвовал в многочисленных телепередачах, был на телемосте с Филом Донахью. Вспоминал, сколько писем с поддержкой своей позиции он получал от советских людей после своих выступлений.Последнее интервью Арнольд дал в 2017 году. Он по прежнему проживал в Москве, убеждений своих за это время не изменил. "Моя главная задача: убеждать, что американский империализм - это зло", - говорил Локшин, оставшийся коммунистом по убеждениям.Но, к сожалению, с женой и детьми "самый известный политэмигрант" разошёлся по идеологическим причинам и не общается: "Они перешли на другую сторону баррикад. Им так выгодно. Я один остался верен своим убеждениям".Сын Майкл стал режиссёром, относительно успешным: снял фильм "Серебряные коньки". И вот теперь - "Мастера и Маргариту"."Помогаю Украине"Настоящий скандал разразился, когда стало известно, что Михаил - Майкл Локшин, "замахнувшийся" уже на нашего Булгакова, желает, как оказалось, поражения России и оказывает помощь ВСУ.Михаил Локшин, по сути, является сейчас политическим противником страны, в которой вырос.С начала СВО он написал несколько постов, в которых, в частности, рассуждал о том, что Россия должна платить репарации Украине. Сделал и публикации о том, что переводит деньги ВСУ."Прошёл год и надежды всё те же: чтобы война закончилась победой Украины", - писал Локшин в 2023 году.Всё это привлекло внимание общества как раз перед премьерой "Мастера и Маргариты".Сам режиссёр решил отмолчаться, на премьеру не явился, посты свои предпочёл стереть. Молчит Локшин до сих пор.Что же касается самого кино, фильм представляет собой странную смесь голливудских и либерально-исторических штампов.Бульварный "Болливуд"Самые распространённые мнения выглядят так: "глубокий философский труд Булгакова превратился в бульварщину", "ничего хорошего, кроме спецэффектов", "пошлейшее творение заукраинца Локшина".Откуда авторы фильма взяли чернокожих певиц в ресторане литераторов? Откуда появились милиционеры в советской Москве, которые носят будёновки (?) с огромными серебристыми звёздами? Почему герои всё время ходят на парады и демонстрации? Почему Мастера лечат в лечебнице током? Зачем режиссёр сжигает Москву в конце фильма?Потому что так себе представляют "тоталитарную Москву" на Западе.Журналист Олег Лурье пишет:"Я не увидел в фильме ни Михаила Булгакова, ни Мастера, ни Маргариты и ничего другого, связанного с Великой книгой. Такой порнографии духа и полного, граничащего с тупостью непонимания самого мастера и его романа мне вообще видеть не приходилось. А увидел я миллиард двести миллионов рублей, украденных из бюджета страны".Андрей Новиков-Ланской, президент международного Пушкинского клуба, сообщает:"Жалко времени... набор голливудских трюков, очень всё искусственно и поверхностно. Это какая-то бесконечная пустота."Но ведь и хорошие отзывы есть? Да, есть.Во-первых, либерал либералу друг, и истина им совсем не дороже.Во-вторых, существует коммерческая система поддержки "своих" с помощью многочисленных кинокритиков, рейтингов и платных отзывов. Это действительно отлаженная, хорошо действующая система.И в-третьих, ну есть же люди, которым нравится, например, современное "искусство" с дикими инсталляциями типа "акула в формалине".И молодежь, которой главное - спецэффекты.Любителям Булгакова фильм лучше не смотреть. Часть зрителей, кстати, покидает зал на середине фильма.Но кто-то, конечно, сидит до конца и даже аплодирует. И это тоже не удивительно.Очень просто объяснял успех подобных фильмов на примере кино о сыщике Фандорине Станислав Говорухин."Сегодня публика кинотеатров изменилась. Шестьдесят процентов кинозрителей - это тинейджеры. Двадцать пять процентов - офисная дурь, тридцатилетние яппи, чей уровень развития ещё ниже, чем у подростков. Успех Акунина меня не удивляет. Акунин - это не исторические романы, это псевдоистория", - говорил Говорухин.То же самое можно сказать о том, почему молодежи нравится нынешний "Мастер": "Спецэффекты хорошие!"БюджетНа фильм "Мастер и Маргарита" ушло более миллиарда рублей. Миллиард двести миллионов. В ценах 2021 года это около 16,5 миллионов долларов.Это конечно, много, но для бюджета кино - не очень. Самый дорогой фильм в истории - одна из частей "Пиратов Карибского моря" - стоил около 360 миллионов долларов. Еще 400 миллионов было потрачено на его рекламу.Самым дорогим советским фильмом считается "Война и мир" Бондарчука. Бюджет этого кино составлял около 500 миллионов долларов (в примерном пересчёте, конечно).Но на "Мастера", за миллиард рублей, можно было пригласить действительно очень известных актеров и сделать фильму всемирную рекламу.Например, Леонардо ди Каприо можно было бы позвать, как говорят знающие люди.На роли второго плана точно можно было бы позвать звёзд мирового кинематографа. Их гонорар в этом случае - 200-500 тысяч долларов.Да и, кстати, режиссёр из Голливуда тоже, наверное, обошёлся бы дешевле. От 500 000 до 3 миллионов за фильм. И сценарист!Народ возмущён. И тем, что режиссер "донатил на ВСУ", и тем, что исполнители главных ролей супруги Цыганов и Снигирь - молчаливые "заукраинцы". И тем, что половину ролей в фильме сыграли иностранцы.В роли Воланда - немец, в роли Коровьева - гражданин Канады, в роли Пилата - датчанин, и в роли Иисуса Христа - Аарон Водовоз, израильтянин.А еще народ возмущен суммой: 1,2 миллиарда рублей, которые никогда не окупятся, что было понятно изначально.Чтобы фильм с такими затратами окупился, он должен собрать не менее 3 миллиардов рублей в прокате."Движение вверх", фильм о баскетболистах, при бюджете 450 миллионов, собрал в прокате 3 миллиарда.Но у этого фильма такого коммерческого успеха не будет.Раз уж решили полностью переписать Булгакова и снять голливудский блокбастер (так заявляли сами создатели киношедевра), наймите тех, кто разбирается в создании блокбастеров.Но, видимо, цели изначально были другими.Латунские!И конечно, вовсю теперь раздаются либеральные крики: травля! Вы все Латунские! Мастер так видит...Ну, пусть он видит так, пожалуйста, но где-то в другом месте и не за наши деньги. В Голливуде, что ли, где нынче проживает.Государственных средств на этот фильм ушло то ли 600, то ли 800 миллионов рублей (разные источники указывают разные цифры).Пусть уже режиссёр прервет молчание и ответит этим недалёким зрителям, спустится к нам с голливудских холмов. Вопросов-то много. Можно было бы хотя бы пресс-конференцию провести.Какая-то странная ситуация с молчанием американского режиссёра, не правда ли?Представляете, чтобы Владимир Владимирович Бортко не пришёл на премьеру своего фильма? Который как раз, видимо, является лучшей экранизацией "Мастера и Маргариты".Например, для библейских сцен тогда в Болгарии был построен специальный античный "Иерусалимский дворец царя Ирода", часть сцен снималась в Иерусалиме. Голгофа была найдена в окрестностях Судака в Крыму. И так далее. Выбирались локации, подбирались сцены и персонажи.С какой любовью и дотошностью режиссёр переносил на экран подробности текста Булгакова. Хотя у него тоже было "своё прочтение". Но отсебятины не было.Типа внезапных стишков Ивана Бездомного в новом фильме:- Зачем нам рай, мы поедем в крымский край!С намеком, конечно. В этом новом фильме много скрытых намёков и "фиг в кармане".И многочисленных выдуманных режиссёром и сценаристом диалогов героев, которых у Булгакова, конечно же, не было.Кстати, Владимир Владимирович Бортко уже много лет ничего не снимает. Причина банальна: под его проекты не дают финансирования. Пять сценариев предлагал Бортко. Но денег не дали. Поэтому наш великий режиссёр, снявший, кроме "Мастера", "Тараса Бульбу", "Идиота" и много других знаменитых фильмов, сейчас работает только как театральный режиссер.На вопрос, пойдёт ли Бортко на новый фильм, режиссёр ответил коротко:- Не пойду.И правильно.
https://ukraina.ru/20240203/1053059415.html
https://ukraina.ru/20240122/1052822128.html
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Елена Мурзина
Елена Мурзина
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эксклюзив, фильм, михаил булгаков, мастер и маргарита, россия, украина, всу
Эксклюзив, фильм, Михаил Булгаков, Мастер и Маргарита, Россия, Украина, ВСУ

Мастер и пустота. Что не так с новым фильмом "Мастер и Маргарита"

13:03 05.02.2024
 
© КиноПоиск
© КиноПоиск
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Елена Мурзина
автор издания Украина.ру
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Американский гражданин Майкл Арон Локшин проживает сейчас, по сведениям СМИ, в Америке, на своей дорогой вилле в районе города Лос Анджелес. Майкл, который впоследствии взял себе имя Михаил, стал известен как режиссёр фильма "Мастер и Маргарита"
Но его семья была очень известна ещё 35 лет тому назад, в Советском союзе.
Американский биохимик Арнольд Локшин в 1986 году вместе с семьёй попросил политического убежища в СССР. Его бабушка и дедушка были родом из России. Но причина эмиграции была не в этом, Локшины уехали в СССР по политическим причинам.
Это была сенсация. С учёным после приезда в Москву встретился Председатель Президиума Верховного совета СССР Андрей Громыко, семье выделили четырёхкомнатную квартиру в Москве (у Локшиных было трое детей).
К моменту приезда в СССР Арнольд Локшин знал по русски три фразы: "здравствуйте", "до свидания" и "я тебя люблю". Но популярность американского коммуниста в нашей стране была огромной. Пришлось очень быстро выучить язык.
Арнольд Локшин участвовал в многочисленных телепередачах, был на телемосте с Филом Донахью. Вспоминал, сколько писем с поддержкой своей позиции он получал от советских людей после своих выступлений.
Последнее интервью Арнольд дал в 2017 году. Он по прежнему проживал в Москве, убеждений своих за это время не изменил.
"Моя главная задача: убеждать, что американский империализм - это зло", - говорил Локшин, оставшийся коммунистом по убеждениям.
Платон Беседин интервью
3 февраля, 07:30Культура
Платон Беседин о новой экранизации "Мастера и Маргариты", приключениях "Би-2" и хорошем фильме о СВО"Мастер и Маргарита" Булгакова - бренд, поэтому экранизация Михаила Локшина не могла пройти не замеченной, но картина вышла спорной, в то же время, чтобы популяризировать российскую позицию по Украине за рубежом было бы хорошо пригласить именитого западного "отщепенца"
Но, к сожалению, с женой и детьми "самый известный политэмигрант" разошёлся по идеологическим причинам и не общается: "Они перешли на другую сторону баррикад. Им так выгодно. Я один остался верен своим убеждениям".
Сын Майкл стал режиссёром, относительно успешным: снял фильм "Серебряные коньки". И вот теперь - "Мастера и Маргариту".
© фото из книги "Безмолвный террор"
© фото из книги "Безмолвный террор"
"Помогаю Украине"
Настоящий скандал разразился, когда стало известно, что Михаил - Майкл Локшин, "замахнувшийся" уже на нашего Булгакова, желает, как оказалось, поражения России и оказывает помощь ВСУ.
Михаил Локшин, по сути, является сейчас политическим противником страны, в которой вырос.
С начала СВО он написал несколько постов, в которых, в частности, рассуждал о том, что Россия должна платить репарации Украине. Сделал и публикации о том, что переводит деньги ВСУ.
"Прошёл год и надежды всё те же: чтобы война закончилась победой Украины", - писал Локшин в 2023 году.
Всё это привлекло внимание общества как раз перед премьерой "Мастера и Маргариты".
Сам режиссёр решил отмолчаться, на премьеру не явился, посты свои предпочёл стереть. Молчит Локшин до сих пор.
Что же касается самого кино, фильм представляет собой странную смесь голливудских и либерально-исторических штампов.
© КиноПоиск
© КиноПоиск
Бульварный "Болливуд"
Самые распространённые мнения выглядят так: "глубокий философский труд Булгакова превратился в бульварщину", "ничего хорошего, кроме спецэффектов", "пошлейшее творение заукраинца Локшина".
Откуда авторы фильма взяли чернокожих певиц в ресторане литераторов? Откуда появились милиционеры в советской Москве, которые носят будёновки (?) с огромными серебристыми звёздами? Почему герои всё время ходят на парады и демонстрации? Почему Мастера лечат в лечебнице током? Зачем режиссёр сжигает Москву в конце фильма?
Потому что так себе представляют "тоталитарную Москву" на Западе.
Журналист Олег Лурье пишет:
"Я не увидел в фильме ни Михаила Булгакова, ни Мастера, ни Маргариты и ничего другого, связанного с Великой книгой. Такой порнографии духа и полного, граничащего с тупостью непонимания самого мастера и его романа мне вообще видеть не приходилось.
А увидел я миллиард двести миллионов рублей, украденных из бюджета страны".
- РИА Новости, 1920, 22.01.2024
22 января, 16:09
"Чебурашка", "Холоп" и другие. Русское кино побеждаетЛидером проката фильмов в кинотеатрах России за все время подсчётов, за 20 лет, стал фильм "Чебурашка". Именно "Чебурашка", а не мегакассовый "Аватар" Кэмерона и не какой-нибудь очередной "Человек-паук"
Андрей Новиков-Ланской, президент международного Пушкинского клуба, сообщает:
"Жалко времени... набор голливудских трюков, очень всё искусственно и поверхностно. Это какая-то бесконечная пустота."
Но ведь и хорошие отзывы есть? Да, есть.
Во-первых, либерал либералу друг, и истина им совсем не дороже.
Во-вторых, существует коммерческая система поддержки "своих" с помощью многочисленных кинокритиков, рейтингов и платных отзывов. Это действительно отлаженная, хорошо действующая система.
И в-третьих, ну есть же люди, которым нравится, например, современное "искусство" с дикими инсталляциями типа "акула в формалине".
И молодежь, которой главное - спецэффекты.
Любителям Булгакова фильм лучше не смотреть. Часть зрителей, кстати, покидает зал на середине фильма.
Но кто-то, конечно, сидит до конца и даже аплодирует. И это тоже не удивительно.
Очень просто объяснял успех подобных фильмов на примере кино о сыщике Фандорине Станислав Говорухин.
"Сегодня публика кинотеатров изменилась. Шестьдесят процентов кинозрителей - это тинейджеры. Двадцать пять процентов - офисная дурь, тридцатилетние яппи, чей уровень развития ещё ниже, чем у подростков. Успех Акунина меня не удивляет. Акунин - это не исторические романы, это псевдоистория", - говорил Говорухин.
То же самое можно сказать о том, почему молодежи нравится нынешний "Мастер": "Спецэффекты хорошие!"
© КиноПоиск
© КиноПоиск
Бюджет
На фильм "Мастер и Маргарита" ушло более миллиарда рублей. Миллиард двести миллионов. В ценах 2021 года это около 16,5 миллионов долларов.
Это конечно, много, но для бюджета кино - не очень. Самый дорогой фильм в истории - одна из частей "Пиратов Карибского моря" - стоил около 360 миллионов долларов. Еще 400 миллионов было потрачено на его рекламу.
Самым дорогим советским фильмом считается "Война и мир" Бондарчука. Бюджет этого кино составлял около 500 миллионов долларов (в примерном пересчёте, конечно).
Но на "Мастера", за миллиард рублей, можно было пригласить действительно очень известных актеров и сделать фильму всемирную рекламу.
Например, Леонардо ди Каприо можно было бы позвать, как говорят знающие люди.
На роли второго плана точно можно было бы позвать звёзд мирового кинематографа. Их гонорар в этом случае - 200-500 тысяч долларов.
Да и, кстати, режиссёр из Голливуда тоже, наверное, обошёлся бы дешевле. От 500 000 до 3 миллионов за фильм. И сценарист!
© КиноПоиск
© КиноПоиск
Народ возмущён. И тем, что режиссер "донатил на ВСУ", и тем, что исполнители главных ролей супруги Цыганов и Снигирь - молчаливые "заукраинцы". И тем, что половину ролей в фильме сыграли иностранцы.
В роли Воланда - немец, в роли Коровьева - гражданин Канады, в роли Пилата - датчанин, и в роли Иисуса Христа - Аарон Водовоз, израильтянин.
А еще народ возмущен суммой: 1,2 миллиарда рублей, которые никогда не окупятся, что было понятно изначально.
Чтобы фильм с такими затратами окупился, он должен собрать не менее 3 миллиардов рублей в прокате.
"Движение вверх", фильм о баскетболистах, при бюджете 450 миллионов, собрал в прокате 3 миллиарда.
Но у этого фильма такого коммерческого успеха не будет.
Раз уж решили полностью переписать Булгакова и снять голливудский блокбастер (так заявляли сами создатели киношедевра), наймите тех, кто разбирается в создании блокбастеров.
Но, видимо, цели изначально были другими.
© КиноПоиск
© КиноПоиск
Латунские!
И конечно, вовсю теперь раздаются либеральные крики: травля! Вы все Латунские! Мастер так видит...
Ну, пусть он видит так, пожалуйста, но где-то в другом месте и не за наши деньги. В Голливуде, что ли, где нынче проживает.
Государственных средств на этот фильм ушло то ли 600, то ли 800 миллионов рублей (разные источники указывают разные цифры).
Пусть уже режиссёр прервет молчание и ответит этим недалёким зрителям, спустится к нам с голливудских холмов. Вопросов-то много. Можно было бы хотя бы пресс-конференцию провести.
Какая-то странная ситуация с молчанием американского режиссёра, не правда ли?
Представляете, чтобы Владимир Владимирович Бортко не пришёл на премьеру своего фильма? Который как раз, видимо, является лучшей экранизацией "Мастера и Маргариты".
- РИА Новости, 1920, 01.02.2024
1 февраля, 13:14
Переселять крымчан и поддерживать теракты. Что Улицкая рассказала пранкерам Вот и Людмила Улицкая пошла путём писателей иноагента Дмитрия Быкова* и Григория** Чхартишвили (пишущего под псевдонимом Борис Акунин**), который включен в список террористов и экстремистов
Например, для библейских сцен тогда в Болгарии был построен специальный античный "Иерусалимский дворец царя Ирода", часть сцен снималась в Иерусалиме. Голгофа была найдена в окрестностях Судака в Крыму. И так далее. Выбирались локации, подбирались сцены и персонажи.
С какой любовью и дотошностью режиссёр переносил на экран подробности текста Булгакова. Хотя у него тоже было "своё прочтение". Но отсебятины не было.
Типа внезапных стишков Ивана Бездомного в новом фильме:
- Зачем нам рай, мы поедем в крымский край!
© КиноПоиск
© КиноПоиск
С намеком, конечно. В этом новом фильме много скрытых намёков и "фиг в кармане".
И многочисленных выдуманных режиссёром и сценаристом диалогов героев, которых у Булгакова, конечно же, не было.
Кстати, Владимир Владимирович Бортко уже много лет ничего не снимает. Причина банальна: под его проекты не дают финансирования. Пять сценариев предлагал Бортко. Но денег не дали. Поэтому наш великий режиссёр, снявший, кроме "Мастера", "Тараса Бульбу", "Идиота" и много других знаменитых фильмов, сейчас работает только как театральный режиссер.
На вопрос, пойдёт ли Бортко на новый фильм, режиссёр ответил коротко:
- Не пойду.
И правильно.
 
ЭксклюзивфильмМихаил БулгаковМастер и МаргаритаРоссияУкраинаВСУ
 
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