"ВСУ мало не покажется": командир роты о том, как танковые батальоны "кулаком" проламывают оборону ВСУ

Данияр Ашимбаев: Россия в 2024 году загонит ВСУ за Днепр, а потом будет разбираться с США двумя способами

У России есть один-два плана по Украине, которые могут быть реализованы уже в этом году, чтобы, не доходя до Львова, увеличить свои территориальные приобретения и зафиксировать статус-кво, который даст определенные гарантии невозобновления боевых действий в будущем, считает известный казахстанский политолог Данияр Ашимбаев