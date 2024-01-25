"ВСУ мало не покажется": командир роты о том, как танковые батальоны "кулаком" проламывают оборону ВСУ - 25.01.2024 Украина.ру
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"ВСУ мало не покажется": командир роты о том, как танковые батальоны "кулаком" проламывают оборону ВСУ
"ВСУ мало не покажется": командир роты о том, как танковые батальоны "кулаком" проламывают оборону ВСУ - 25.01.2024 Украина.ру
"ВСУ мало не покажется": командир роты о том, как танковые батальоны "кулаком" проламывают оборону ВСУ
В основном, ВСУ используют такие же танки, что и российские военные, это старые модернизированные советские модели. Роль танкового батальона — это высокая огневая мощь и жёсткий бронированный кулак, который может сломить противника. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал командир танковой роты с позывным "Хан"
2024-01-25T06:00
2024-01-25T06:00
новости
россия
сво
танки
батальон
всу
т-80
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т-64бм "булат"
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Роль танкового батальона — это высокая огневая мощь и огромный, жёсткий бронированный кулак, который может сломить противника и способен подавить его морально и физически. Как говорится, противнику мало не покажется, рассказал командир.Преимущественно, ВСУ используют такие же танки, что и российские военные, в основном это "семидесяти-двушки" и "шестьдесят-четверки". Это старые модернизированные советские модели, добавил военный.С расстояния в пять километров из танка ведётся стрельба уже не прямой наводкой, а с закрытой огневой позиции (ЗОП. — Ред). Тогда он вообще не виден противнику. Поэтому любой танк - это грозное и опасное оружие, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240124/1052852692.html
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новости, россия, сво, танки, батальон, всу, т-80, т-72 "урал", т-64бм "булат", бои, противник, бронетехника, вс рф
Новости, Россия, СВО, танки, батальон, ВСУ, Т-80, Т-72 "Урал", Т-64БМ "Булат", бои, противник, бронетехника, ВС РФ

"ВСУ мало не покажется": командир роты о том, как танковые батальоны "кулаком" проламывают оборону ВСУ

06:00 25.01.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота ремонтных подразделений ЮВО на Запорожском направлении
Работа ремонтных подразделений ЮВО на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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В основном, ВСУ используют такие же танки, что и российские военные, это старые модернизированные советские модели. Роль танкового батальона — это высокая огневая мощь и жёсткий бронированный кулак, который может сломить противника. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал командир танковой роты с позывным "Хан"
Роль танкового батальона — это высокая огневая мощь и огромный, жёсткий бронированный кулак, который может сломить противника и способен подавить его морально и физически. Как говорится, противнику мало не покажется, рассказал командир.
Преимущественно, ВСУ используют такие же танки, что и российские военные, в основном это "семидесяти-двушки" и "шестьдесят-четверки". Это старые модернизированные советские модели, добавил военный.
"У нас более совершенная модель — танк Т-80БК. Так как танк — бронированный, он может подойти и до двух километров к позиции противника и даже ближе и сразу начинать вести огонь. Всё зависит от местности", - уточнил Хан.
С расстояния в пять километров из танка ведётся стрельба уже не прямой наводкой, а с закрытой огневой позиции (ЗОП. — Ред). Тогда он вообще не виден противнику. Поэтому любой танк - это грозное и опасное оружие, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Данияр Ашимбаев интервью - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
Вчера, 05:17
Данияр Ашимбаев: Россия в 2024 году загонит ВСУ за Днепр, а потом будет разбираться с США двумя способамиУ России есть один-два плана по Украине, которые могут быть реализованы уже в этом году, чтобы, не доходя до Львова, увеличить свои территориальные приобретения и зафиксировать статус-кво, который даст определенные гарантии невозобновления боевых действий в будущем, считает известный казахстанский политолог Данияр Ашимбаев
 
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