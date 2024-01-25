"ВСУ мало не покажется": командир роты о том, как танковые батальоны "кулаком" проламывают оборону ВСУ
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота ремонтных подразделений ЮВО на Запорожском направлении
В основном, ВСУ используют такие же танки, что и российские военные, это старые модернизированные советские модели. Роль танкового батальона — это высокая огневая мощь и жёсткий бронированный кулак, который может сломить противника. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал командир танковой роты с позывным "Хан"
Роль танкового батальона — это высокая огневая мощь и огромный, жёсткий бронированный кулак, который может сломить противника и способен подавить его морально и физически. Как говорится, противнику мало не покажется, рассказал командир.
Преимущественно, ВСУ используют такие же танки, что и российские военные, в основном это "семидесяти-двушки" и "шестьдесят-четверки". Это старые модернизированные советские модели, добавил военный.
"У нас более совершенная модель — танк Т-80БК. Так как танк — бронированный, он может подойти и до двух километров к позиции противника и даже ближе и сразу начинать вести огонь. Всё зависит от местности", - уточнил Хан.
С расстояния в пять километров из танка ведётся стрельба уже не прямой наводкой, а с закрытой огневой позиции (ЗОП. — Ред). Тогда он вообще не виден противнику. Поэтому любой танк - это грозное и опасное оружие, заключил собеседник Украина.ру.
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