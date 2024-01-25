75 лет конкуренту ЕС – Совету экономической взаимопомощи (СЭВ) - 25.01.2024 Украина.ру
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75 лет конкуренту ЕС – Совету экономической взаимопомощи (СЭВ)
75 лет конкуренту ЕС – Совету экономической взаимопомощи (СЭВ) - 25.01.2024 Украина.ру
75 лет конкуренту ЕС – Совету экономической взаимопомощи (СЭВ)
О создании Совета экономической взаимопомощи, куда вошли СССР и его союзники в Восточной Европе было объявлено 25 января 1949 года. Донором организации все 42 года её существования была Москва. Западный аналог, Европейское объединение угля и стали, ставшее базой ЕЭС, а потом и ЕС, было создано более чем через год
2024-01-25T08:25
2024-01-25T08:25
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Изначально Совет экономической взаимопомощи (СЭВ) задумывался руководством СССР как организация для экономической координации стран советского блока. Название новой структуры в процессе обсуждения несколько раз менялось. Изначально её хотели назвать "Координационным комитетом", затем "Экономическим комитетом" и "Экономическим советом".В итоге было избрано наиболее обтекаемое название – Совет экономической взаимопомощи, которое впервые прозвучало 8 января 1949 года на приёме в Кремле. Туда были приглашены представители ряда стран Восточной Европы, которые с 5 января принимали участие в закрытом совещании, где обсуждались дальнейшие перспективы хозяйственного взаимодействия.Протокол о создании СЭВ был подписан в Москве 18 января, официально об этом было объявлено 25 января 1949 года – именно эта дата и считается днём основания организации. Сначала в состав СЭВ вошли Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, СССР и Чехословакия, Албания присоединилась к нему через месяц, а Восточная Германия (ГДР) – в 1950 году.Замысел создания СЭВ был совершенно очевиден. В условиях начинающейся Холодной войны нужна была контр-организация, которую можно противопоставить в рамках экономического объединения Западной Европы по плану Маршалла. Ведь Чехословакия, Венгрия и Польша были заинтересованы участием в этой американской программе, несмотря на то, что она требовала сохранения рыночной экономики.Такое требование было неприемлемым для Сталина, поскольку неизбежно привело бы к более тесным экономическим связям этих стран с Западом, чем с Советским Союзом. Советский лидер в июле 1947 года приказал правительствам Чехословакии, Венгрии и Польши отозвать своих представителей с Парижской конференции по программе восстановления Европы. Это стало своеобразным "моментом истины" в разделе Европы после Второй мировой войны.Важным фактором в создании СЭВ была и "внутренняя холодная война": в 1948 году начался советско-югославский конфликт. Задача Москвы состояла в том, чтобы способствовать переориентации на себя балканских государств, прежде всего Болгарии и Албании, в условиях обострившихся отношений с Белградом.Стоит отметить, что экономическая интеграция стран Западной Европы началась несколько позже, с основания в 1951 году Европейского объединения угля и стали (ЕОУС). Но она резко ускорилась в 1957 году, когда было создано Европейское экономическое сообщество (ЕЭС, или Общий рынок).Однако если на Западе в основе лежала конкуренция, в ходе которой выяснялось, кто из участников процесса наиболее успешен, и чья модель развития станет основной (в результате, например, Греция потеряла такие отрасли как судостроение и выращивание оливок), то в рамках СЭВ все время предпринимались попытки административным путём определить, какая страна будет специализироваться на той или иной отрасли производства, чтобы не дублировать усилия друг друга.Конечно, в процессе обсуждения путей развития управляемые коммунистами страны проявляли и определённую долю национального эгоизма: им всем хотелось выстроить сбалансированную и уравновешенную экономику. Подобные обстоятельства не могли не вносить существенные коррективы в планирование в рамках СЭВ.В свою очередь, и Советский Союз не был полностью самостоятельным в своих действиях. Имея в своем распоряжении СЭВ, он вынужден был постоянно согласовывать с союзниками свою линию. Российский историк, директор Института всеобщей истории РАН Михаил Липкин считает, что доктрина "ограниченного суверенитета" распространялась на все страны-участницы СЭВ, в том числе и на сам СССР.Подобных ограничений не было, например, у Китая, который был гораздо более свободным в своих действиях на внешнеполитической арене. При этом Китай, который поначалу был наблюдателем в СЭВ, отказался от этого статуса в 1961-м, тогда же из организации также вышла Албания. С другой стороны, к тому времени в деятельности ряда структур СЭВ начала участвовать Югославия, а в 1964-м она стала ассоциированным членом организации – экономические интересы оказались выше идеологических разногласий.Активная деятельность СЭВ началась около 1960 года, когда руководство СССР пыталось сделать своего рода социалистическую альтернативу ЕЭС. При этом количество членов СЭВ постоянно росло: в 1962 году в организацию вступила Монголия, в 1972-м – Куба, в 1978-м – Вьетнам. Чрезвычайно широким был круг наблюдателей: кроме социалистических стран (Северная Корея, Ирак, Ангола, Мозамбик, Лаос, Афганистан, Эфиопия, Никарагуа, Йемен), этот статус имели Финляндия (с 1973 года) и Мексика (с 1975-го).В функции СЭВ входило содействие объединению и координации сотрудничества в планомерном развитии хозяйства, экономического и научно-технического прогресса, выравниванию уровней экономического развития стран-членов организации. Штаб-квартира СЭВ находилась в Москве. Высшим органом СЭВ являлась сессия, руководство осуществлялось Исполнительным Комитетом и Секретариатом Совета, которые также работали в Москве. До 1969 года штаб-квартира СЭВ располагалась на улице Петровка, 14, после – на Новом Арбате (ныне это здание занимает мэрия Москвы).В своей деятельности Совет экономической взаимопомощи прошёл несколько этапов. В годы правления Сталина СЭВ рассматривался как региональная альтернатива плану Маршалла. Никита Хрущёв рассматривал СЭВ как ядро мировой системы социализма с участием всех стран, симпатизирующих СССР и встающих на социалистический путь в рамках процесса деколонизации.Наконец, при Леониде Брежневе, особенно в период "разрядки", СЭВ приобрёл особое значение: в его рамках осуществлялось как сотрудничество, так и противодействие на международной арене. Бывший заместитель министра иностранных дел СССР, секретарь СЭВ в 1967-83 годах Николай Фадеев, придал этой организации особое звучание и продвигал её именно как глобальную организацию. Последний аспект особенно важен: при всех событиях "холодной войны" организация была призвана играть важную роль в международных экономических отношениях.В октябре 1974 года СЭВ был предоставлен статус наблюдателя в ООН. На начало 1975 года организация поддерживала отношения более чем с 30 международными, межправительственными и неправительственными экономическими и научно-техническими организациями. В 1975 году на долю стран СЭВ приходилась треть мирового промышленного производства, хозяйственный потенциал этих государств вырос с 1949 года в несколько раз.Это в значительно мере было обеспечено природными ресурсами СССР. Ещё в 1960-е годы выросло значение советской энергетической поддержки экономик европейских стран-членов СЭВ. Был построен нефтепровод "Дружба", страны СЭВ стали получать советский природный газ, появилась объединенная энергосистема "Мир". На Кубу был организован "мост" по доставке нефти. СССР поставлял в другие страны СЭВ огромные объемы топлива и сырья, а также машиностроительной продукции по ценам во много раз ниже мировых, и при этом был основным потребителем производимой в этих странах продукции.С другой стороны, страны СЭВ участвовали в строительстве ряда сырьевых производств и трубопроводов в СССР, предоставляя кредиты в виде инвестиционных и потребительских товаров, а также строительных услуг. Такие инвестиции способствовали углублению топливно-сырьевой специализации СССР, в то время как другие страны СЭВ специализировались в основном на продукции высокой степени обработки. При этом, хотя в 50-е годы СССР смог в рамках СЭВ воспользоваться технологическим опытом, прежде всего, ГДР, Чехословакии и в меньшей степени Венгрии, в последующие периоды основным источником технологий в СЭВ оказался Советский Союз.Решения высших органов СЭВ, в отличие от ЕЭС, носили рекомендательный характер, и страны-участники могли выполнять их по мере необходимости. На начальном этапе СССР своим авторитетом мог подвинуть членов СЭВ к выполнению согласованных решений. Но когда во второй половине 1980-х в Советском Союзе начался структурный кризис, влияние СССР в СЭВ стало падать. Москва больше не могла оказывать решающего влияния на ситуацию в организации.К этому моменту нарушился товарообмен, стали накапливаться взаимные долги и невыполненные обязательства. Положительное сальдо в виде переводных рублей представляли собой активы, которые нельзя было потратить, так как не было в наличии необходимых товаров. Так, у Москвы за 1975-85 годы накопилось 15 миллиардов неликвидных переводных рублей, полученных за поставки топлива и сырья странам СЭВ. То есть СССР был экономическим донором Восточной Европы, хотя ныне его там обвиняют в "колонизаторской политике".А после падения коммунистических режимов в восточноевропейских странах-членах СЭВ летом-зимой 1989 года их новые правительства стали радикально менять политику. Началась открытая и беспрецедентно острая критика СЭВ как организации, с одной стороны, и системы экономического взаимодействия в его рамках, – с другой. Для СССР организация также стала обузой.Болгарский журналист Валерий Найденов так описывал последнюю сессию СЭВ, состоявшуюся осенью 1990 года в Софии: "Советскую делегацию возглавлял Николай Рыжков. Он спокойно заявил, что торговля за переводные рубли между странами СЭВ прекращается. Валютой должен служить доллар, а цена за любой товар должна быть не ниже мировой. Люди в зале были растеряны. Ошеломлённая чешская делегация заявила: "Но в таком случае нам придется выйти из СЭВ?!" А Рыжков ответил: "Ну и выходите. Да пожалуйста!" Словом, скатертью дорога! Через несколько лет после распада восточноевропейского блока Болгария лежала в руинах".28 июня 1991 года в Будапеште страны-члены СЭВ – Болгария, Венгрия, Вьетнам, Куба, Монголия, Польша, Румыния, СССР и Чехословакия – подписали протокол о расформировании организации. Вместе с этим завершилась и история экономической интеграции социалистических стран.Правда, отдельные структуры, изначально созданные в рамках СЭВ, существуют и продолжают свою деятельность до сих пор. Речь идёт о Международном банке экономического сотрудничества и Международном инвестиционном банке (против последнего в апреле 2023 года введены санкции США).
https://ukraina.ru/20231129/1051583637.html
https://ukraina.ru/20211210/1032855902.html
https://ukraina.ru/20230321/1044420999.html
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история, история ссср, интеграция, евразийская интеграция, сотрудничество, экономика, xx век
История, История, история СССР, интеграция, евразийская интеграция, сотрудничество, экономика, XX век

75 лет конкуренту ЕС – Совету экономической взаимопомощи (СЭВ)

08:25 25.01.2024
 
© commons.wikimedia.orgЗдание СЭВ в Москве
Здание СЭВ в Москве - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© commons.wikimedia.org
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Олег Хавич
автор издания Украина.ру
Все материалы
О создании Совета экономической взаимопомощи, куда вошли СССР и его союзники в Восточной Европе было объявлено 25 января 1949 года. Донором организации все 42 года её существования была Москва. Западный аналог, Европейское объединение угля и стали, ставшее базой ЕЭС, а потом и ЕС, было создано более чем через год
Изначально Совет экономической взаимопомощи (СЭВ) задумывался руководством СССР как организация для экономической координации стран советского блока. Название новой структуры в процессе обсуждения несколько раз менялось. Изначально её хотели назвать "Координационным комитетом", затем "Экономическим комитетом" и "Экономическим советом".
В итоге было избрано наиболее обтекаемое название – Совет экономической взаимопомощи, которое впервые прозвучало 8 января 1949 года на приёме в Кремле. Туда были приглашены представители ряда стран Восточной Европы, которые с 5 января принимали участие в закрытом совещании, где обсуждались дальнейшие перспективы хозяйственного взаимодействия.
Протокол о создании СЭВ был подписан в Москве 18 января, официально об этом было объявлено 25 января 1949 года – именно эта дата и считается днём основания организации. Сначала в состав СЭВ вошли Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, СССР и Чехословакия, Албания присоединилась к нему через месяц, а Восточная Германия (ГДР) – в 1950 году.
Замысел создания СЭВ был совершенно очевиден. В условиях начинающейся Холодной войны нужна была контр-организация, которую можно противопоставить в рамках экономического объединения Западной Европы по плану Маршалла. Ведь Чехословакия, Венгрия и Польша были заинтересованы участием в этой американской программе, несмотря на то, что она требовала сохранения рыночной экономики.
Такое требование было неприемлемым для Сталина, поскольку неизбежно привело бы к более тесным экономическим связям этих стран с Западом, чем с Советским Союзом. Советский лидер в июле 1947 года приказал правительствам Чехословакии, Венгрии и Польши отозвать своих представителей с Парижской конференции по программе восстановления Европы. Это стало своеобразным "моментом истины" в разделе Европы после Второй мировой войны.
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Важным фактором в создании СЭВ была и "внутренняя холодная война": в 1948 году начался советско-югославский конфликт. Задача Москвы состояла в том, чтобы способствовать переориентации на себя балканских государств, прежде всего Болгарии и Албании, в условиях обострившихся отношений с Белградом.
Стоит отметить, что экономическая интеграция стран Западной Европы началась несколько позже, с основания в 1951 году Европейского объединения угля и стали (ЕОУС). Но она резко ускорилась в 1957 году, когда было создано Европейское экономическое сообщество (ЕЭС, или Общий рынок).
Однако если на Западе в основе лежала конкуренция, в ходе которой выяснялось, кто из участников процесса наиболее успешен, и чья модель развития станет основной (в результате, например, Греция потеряла такие отрасли как судостроение и выращивание оливок), то в рамках СЭВ все время предпринимались попытки административным путём определить, какая страна будет специализироваться на той или иной отрасли производства, чтобы не дублировать усилия друг друга.
Конечно, в процессе обсуждения путей развития управляемые коммунистами страны проявляли и определённую долю национального эгоизма: им всем хотелось выстроить сбалансированную и уравновешенную экономику. Подобные обстоятельства не могли не вносить существенные коррективы в планирование в рамках СЭВ.
В свою очередь, и Советский Союз не был полностью самостоятельным в своих действиях. Имея в своем распоряжении СЭВ, он вынужден был постоянно согласовывать с союзниками свою линию. Российский историк, директор Института всеобщей истории РАН Михаил Липкин считает, что доктрина "ограниченного суверенитета" распространялась на все страны-участницы СЭВ, в том числе и на сам СССР.
Подобных ограничений не было, например, у Китая, который был гораздо более свободным в своих действиях на внешнеполитической арене. При этом Китай, который поначалу был наблюдателем в СЭВ, отказался от этого статуса в 1961-м, тогда же из организации также вышла Албания. С другой стороны, к тому времени в деятельности ряда структур СЭВ начала участвовать Югославия, а в 1964-м она стала ассоциированным членом организации – экономические интересы оказались выше идеологических разногласий.
Активная деятельность СЭВ началась около 1960 года, когда руководство СССР пыталось сделать своего рода социалистическую альтернативу ЕЭС. При этом количество членов СЭВ постоянно росло: в 1962 году в организацию вступила Монголия, в 1972-м – Куба, в 1978-м – Вьетнам. Чрезвычайно широким был круг наблюдателей: кроме социалистических стран (Северная Корея, Ирак, Ангола, Мозамбик, Лаос, Афганистан, Эфиопия, Никарагуа, Йемен), этот статус имели Финляндия (с 1973 года) и Мексика (с 1975-го).
В функции СЭВ входило содействие объединению и координации сотрудничества в планомерном развитии хозяйства, экономического и научно-технического прогресса, выравниванию уровней экономического развития стран-членов организации. Штаб-квартира СЭВ находилась в Москве. Высшим органом СЭВ являлась сессия, руководство осуществлялось Исполнительным Комитетом и Секретариатом Совета, которые также работали в Москве. До 1969 года штаб-квартира СЭВ располагалась на улице Петровка, 14, после – на Новом Арбате (ныне это здание занимает мэрия Москвы).
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В своей деятельности Совет экономической взаимопомощи прошёл несколько этапов. В годы правления Сталина СЭВ рассматривался как региональная альтернатива плану Маршалла. Никита Хрущёв рассматривал СЭВ как ядро мировой системы социализма с участием всех стран, симпатизирующих СССР и встающих на социалистический путь в рамках процесса деколонизации.
Наконец, при Леониде Брежневе, особенно в период "разрядки", СЭВ приобрёл особое значение: в его рамках осуществлялось как сотрудничество, так и противодействие на международной арене. Бывший заместитель министра иностранных дел СССР, секретарь СЭВ в 1967-83 годах Николай Фадеев, придал этой организации особое звучание и продвигал её именно как глобальную организацию. Последний аспект особенно важен: при всех событиях "холодной войны" организация была призвана играть важную роль в международных экономических отношениях.
В октябре 1974 года СЭВ был предоставлен статус наблюдателя в ООН. На начало 1975 года организация поддерживала отношения более чем с 30 международными, межправительственными и неправительственными экономическими и научно-техническими организациями. В 1975 году на долю стран СЭВ приходилась треть мирового промышленного производства, хозяйственный потенциал этих государств вырос с 1949 года в несколько раз.
Это в значительно мере было обеспечено природными ресурсами СССР. Ещё в 1960-е годы выросло значение советской энергетической поддержки экономик европейских стран-членов СЭВ. Был построен нефтепровод "Дружба", страны СЭВ стали получать советский природный газ, появилась объединенная энергосистема "Мир". На Кубу был организован "мост" по доставке нефти. СССР поставлял в другие страны СЭВ огромные объемы топлива и сырья, а также машиностроительной продукции по ценам во много раз ниже мировых, и при этом был основным потребителем производимой в этих странах продукции.
С другой стороны, страны СЭВ участвовали в строительстве ряда сырьевых производств и трубопроводов в СССР, предоставляя кредиты в виде инвестиционных и потребительских товаров, а также строительных услуг. Такие инвестиции способствовали углублению топливно-сырьевой специализации СССР, в то время как другие страны СЭВ специализировались в основном на продукции высокой степени обработки. При этом, хотя в 50-е годы СССР смог в рамках СЭВ воспользоваться технологическим опытом, прежде всего, ГДР, Чехословакии и в меньшей степени Венгрии, в последующие периоды основным источником технологий в СЭВ оказался Советский Союз.
Решения высших органов СЭВ, в отличие от ЕЭС, носили рекомендательный характер, и страны-участники могли выполнять их по мере необходимости. На начальном этапе СССР своим авторитетом мог подвинуть членов СЭВ к выполнению согласованных решений. Но когда во второй половине 1980-х в Советском Союзе начался структурный кризис, влияние СССР в СЭВ стало падать. Москва больше не могла оказывать решающего влияния на ситуацию в организации.
К этому моменту нарушился товарообмен, стали накапливаться взаимные долги и невыполненные обязательства. Положительное сальдо в виде переводных рублей представляли собой активы, которые нельзя было потратить, так как не было в наличии необходимых товаров. Так, у Москвы за 1975-85 годы накопилось 15 миллиардов неликвидных переводных рублей, полученных за поставки топлива и сырья странам СЭВ. То есть СССР был экономическим донором Восточной Европы, хотя ныне его там обвиняют в "колонизаторской политике".
21 марта 2023, 08:00История
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А после падения коммунистических режимов в восточноевропейских странах-членах СЭВ летом-зимой 1989 года их новые правительства стали радикально менять политику. Началась открытая и беспрецедентно острая критика СЭВ как организации, с одной стороны, и системы экономического взаимодействия в его рамках, – с другой. Для СССР организация также стала обузой.
Болгарский журналист Валерий Найденов так описывал последнюю сессию СЭВ, состоявшуюся осенью 1990 года в Софии: "Советскую делегацию возглавлял Николай Рыжков. Он спокойно заявил, что торговля за переводные рубли между странами СЭВ прекращается. Валютой должен служить доллар, а цена за любой товар должна быть не ниже мировой. Люди в зале были растеряны. Ошеломлённая чешская делегация заявила: "Но в таком случае нам придется выйти из СЭВ?!" А Рыжков ответил: "Ну и выходите. Да пожалуйста!" Словом, скатертью дорога! Через несколько лет после распада восточноевропейского блока Болгария лежала в руинах".
28 июня 1991 года в Будапеште страны-члены СЭВ – Болгария, Венгрия, Вьетнам, Куба, Монголия, Польша, Румыния, СССР и Чехословакия – подписали протокол о расформировании организации. Вместе с этим завершилась и история экономической интеграции социалистических стран.
Правда, отдельные структуры, изначально созданные в рамках СЭВ, существуют и продолжают свою деятельность до сих пор. Речь идёт о Международном банке экономического сотрудничества и Международном инвестиционном банке (против последнего в апреле 2023 года введены санкции США).
 
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