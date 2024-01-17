Владимир Жарихин: Неудачник Байден серьезно согрешил против ВПК США, чтобы красиво уйти на штыках ВСУ - 17.01.2024 Украина.ру
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Владимир Жарихин: Неудачник Байден серьезно согрешил против ВПК США, чтобы красиво уйти на штыках ВСУ
Владимир Жарихин: Неудачник Байден серьезно согрешил против ВПК США, чтобы красиво уйти на штыках ВСУ - 17.01.2024 Украина.ру
Владимир Жарихин: Неудачник Байден серьезно согрешил против ВПК США, чтобы красиво уйти на штыках ВСУ
С одной стороны, американцам необходимо продолжение военных действий, с другой, они будут поджимать поставки вооружений и финансирование, чтобы Украина всерьез не подумала начать новый контрнаступ, который может закончиться полным разгромом, считает заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин
2024-01-17T16:36
2024-01-17T16:36
интервью
владимир жарихин
джо байден
всу
сша
впк
украина
владимир зеленский
германия
чехия
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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.В издании Bloomberg 16 января появилась статья, автор которой Андреас Клут утверждает, что российское руководство "проведёт 2024 год в ожидании ноябрьских выборов в США в надежде, что Дональд Трамп вернется в Белый дом и два диктатора заключат сделку".- Владимир Леонидович, действительно ли есть такие ожидания, ведь именно Дональд Трамп начал поставки оружия на Украину в 2017 году, хотя сейчас он и делает миролюбивые заявления по поводу военного конфликта?- Пока что предложения от американского руководства не исходят предложения по реальному ведению мирных переговоров. Это должно исходить от американцев, потому что руководство Украины субъектом политики не является, они исполнительная власть. А те предложения, которые якобы озвучивает украинское руководство, являются лишь формой отказа от переговоров. Когда партнеру предлагают капитулировать в условиях, когда он не проиграл, это отказ в реальности от переговоров.План был таков: в США реально мыслят и прекрасно понимали, что никакой Крым они во время контрнаступа ВСУ не завоюют. Но надежда была на прорыв хотя бы на 80-100 километров. А затем уже изобразить с помощью СМИ как решительную победу украинской армии во главе с великим и могучим, старым, но мощным Байденом, который победил русского медведя по фамилии Путин. Эта задача была провалена.Вести сейчас переговоры для Запада – расписаться в собственном проигрыше, обнулить шансы Байдена и Демпартии на победу на президентских выборах. Поэтому Байдена срочно из победителя переделали в бойца. То есть борьба не окончена, мы продолжаем воевать, коней на переправе не меняют, а старый конь борозды не испортит. Поэтому американцам, с одной стороны необходимо продолжение военных действий, с другой, они будут поджимать поставки вооружений и финансирование, чтобы Украина всерьез не подумала начать новый контрнаступ, который может закончиться полным разгромом. Они заинтересованы в вялотекущей позиционной войне, которая будет продолжаться до выборов.- Совпадают ли цели Великобритании и США на Украине, то есть монолитен ли Запад в реализации сценария, который вы описали?- Определённые разночтения есть. Британии надо утверждаться на мировой арене, поскольку она из статуса важных, но только одного из членов ЕС, начала возвращать себе статус одной из великих держав. А для этого нужны активные действия. И они посчитали, что эти действия лучше вести на украинской площадке. Пока идут разговоры, но хочется понять, позволят ли американцы поставить, как обещал Риши Сунак украинской стороне, что может спровоцировать резкое обострение конфликта, которое сейчас американцам не очень надо.Конечная задача у США и Британии одинаковая - победить Россию. Сейчас эту победу американцы по тактическим соображениям США откладывают на посленоябрьскую ситуацию. Если демократы победят, то США вернутся к активным действиям. А британцы хотят этого сейчас, у них нет выборов, поэтому они активничают.- А если кресло в Белом доме все-таки займет Трамп?- У меня такая теория. Мы в целом правильно анализируем, может, немного по-марксистски, что в мире играют роль интересы транснациональных монополий. Это верно, но совсем отбрасывать личностный фактор я бы не стал. Он тоже играет существенную роль в межгосударственных отношениях. А мы посчитали, что политики - это куклы в руках кукловодов с большими денежными мешками и субъектности не имеют.У избыточной для долгосрочных интересов США поддержки Украины у Байдена есть существенный личный фактор. Когда у Обамы он отвечал за внешнеполитическое направление, и когда сам был президентом, очень много проиграл. Кроме Украины, он везде провалился. Это Сирия, Венесуэла, Белоруссия, а на Украине, вроде бы, есть возможность отыграться. Закончить политическую карьеру победой над одной из великих держав. Поэтому Байден многие вещи делает во вред США. Поэтому кто бы ни пришел к власти, кроме Байдена, даже демократы, ситуация изменится. Если что-то щелкнет в голове у тех, кто стоит за Демпартией, и они выдвинут молодого кандидата, который сможет победить Трампа, он будет вести другую политику, не обязательно пророссийскую, а проамериканскую.- Выгодна ли России вялотекущая позиционная борьба, которую Запад пытается навязать нам на Украине с точки зрения стратегического планирования?- Мы же выбили сначала все, что было у Украины из вооружения. Потом все, что было у Восточной Европы и что перебросили на Украину из советской техники. Теперь пошла волна западной техники. В этой ситуации перемалывать это разумнее, чем кидаться в атаку, может быть, я не военный стратег. Хотя наверху, думаю, у наших руки чешутся. Кстати, есть еще один страшный грех Байдена по отношению к американскому ВПК. Много лет пестовалась легенда о преимуществах американского оружия над российским. Но при прямом столкновении оказалось, что это не так. Это в корне изменит рынок вооружений в мире. И это станет серьезной проблемой для американского ВПК. Если бы американцы придерживали свое вооружение и не давали его украинцам, эта легенда продолжала бы существовать. Все это просчитают наследники Байдена и посчитают, что он платит слишком дорогую цену за удовлетворение своих комплексов неудачника.- Германия готовится к войне между НАТО и Россией после поражения ВСУ, пишет издание Bild со ссылкой на якобы "секретный документ" Бундесвера. Образ миролюбивого немца, который сложился после войны, больше не соответствует действительности, Германия милитаризуется и следующим противником России станет именно она?- Образ генштаба немецкой армии, откуда если что и утекает, то только с помощью хитромудрых советских и российских разведчиков поблек. Ничего критического в разработке такого рода планов в немецкой армии нет. Все крупные армии мира и даже мелкие разрабатывают сценарии на любой случай. Даже у Чехии, наверно, есть секретный план, если Словакия на нее нападет.Другое дело, что произошла утечка, которой раньше не было. А здесь высвечивается предмет нашей с вами заботы – Украина. Публикация этой информация была необходима, чтобы подтверждать страшилки, которые зачитываются Зеленским. Что Украина – это единственная надёжа, если Украину сейчас не поддержать, придется вам самим защищаться от русского медведя, который только и мечтает дойти до Ла-Манша.Эта утечка сделана для бюргеров, чтобы легче расставались со своими денежками, которые им на Украину уже не очень хочется отдавать. То есть это поддержка Зеленского в такой форме.
https://ukraina.ru/20201110/1029563803.html
https://ukraina.ru/20240117/1052744150.html
https://ukraina.ru/20240117/1052735116.html
сша
украина
германия
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словакия
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Денис Рудометов
Денис Рудометов
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, владимир жарихин, джо байден, всу, сша, впк, украина, владимир зеленский, германия, чехия, словакия
Интервью, Владимир Жарихин, Джо Байден, ВСУ, США, ВПК, Украина, Владимир Зеленский, Германия, Чехия, Словакия

Владимир Жарихин: Неудачник Байден серьезно согрешил против ВПК США, чтобы красиво уйти на штыках ВСУ

16:36 17.01.2024
 
© Владимир ТрефиловВладимир Жарихин интервью
Владимир Жарихин интервью
© Владимир Трефилов
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Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
Все материалы
С одной стороны, американцам необходимо продолжение военных действий, с другой, они будут поджимать поставки вооружений и финансирование, чтобы Украина всерьез не подумала начать новый контрнаступ, который может закончиться полным разгромом, считает заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
В издании Bloomberg 16 января появилась статья, автор которой Андреас Клут утверждает, что российское руководство "проведёт 2024 год в ожидании ноябрьских выборов в США в надежде, что Дональд Трамп вернется в Белый дом и два диктатора заключат сделку".
- Владимир Леонидович, действительно ли есть такие ожидания, ведь именно Дональд Трамп начал поставки оружия на Украину в 2017 году, хотя сейчас он и делает миролюбивые заявления по поводу военного конфликта?
- Пока что предложения от американского руководства не исходят предложения по реальному ведению мирных переговоров. Это должно исходить от американцев, потому что руководство Украины субъектом политики не является, они исполнительная власть.
А те предложения, которые якобы озвучивает украинское руководство, являются лишь формой отказа от переговоров. Когда партнеру предлагают капитулировать в условиях, когда он не проиграл, это отказ в реальности от переговоров.
План был таков: в США реально мыслят и прекрасно понимали, что никакой Крым они во время контрнаступа ВСУ не завоюют. Но надежда была на прорыв хотя бы на 80-100 километров. А затем уже изобразить с помощью СМИ как решительную победу украинской армии во главе с великим и могучим, старым, но мощным Байденом, который победил русского медведя по фамилии Путин. Эта задача была провалена.
Владимир Жарихин
10 ноября 2020, 13:11
Владимир Жарихин: кто онЗаместитель директора Института стран СНГ
Вести сейчас переговоры для Запада – расписаться в собственном проигрыше, обнулить шансы Байдена и Демпартии на победу на президентских выборах. Поэтому Байдена срочно из победителя переделали в бойца.
То есть борьба не окончена, мы продолжаем воевать, коней на переправе не меняют, а старый конь борозды не испортит. Поэтому американцам, с одной стороны необходимо продолжение военных действий, с другой, они будут поджимать поставки вооружений и финансирование, чтобы Украина всерьез не подумала начать новый контрнаступ, который может закончиться полным разгромом.
Они заинтересованы в вялотекущей позиционной войне, которая будет продолжаться до выборов.
- Совпадают ли цели Великобритании и США на Украине, то есть монолитен ли Запад в реализации сценария, который вы описали?
- Определённые разночтения есть. Британии надо утверждаться на мировой арене, поскольку она из статуса важных, но только одного из членов ЕС, начала возвращать себе статус одной из великих держав. А для этого нужны активные действия.
И они посчитали, что эти действия лучше вести на украинской площадке. Пока идут разговоры, но хочется понять, позволят ли американцы поставить, как обещал Риши Сунак украинской стороне, что может спровоцировать резкое обострение конфликта, которое сейчас американцам не очень надо.
Конечная задача у США и Британии одинаковая - победить Россию. Сейчас эту победу американцы по тактическим соображениям США откладывают на посленоябрьскую ситуацию. Если демократы победят, то США вернутся к активным действиям. А британцы хотят этого сейчас, у них нет выборов, поэтому они активничают.
15:34
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- А если кресло в Белом доме все-таки займет Трамп?
- У меня такая теория. Мы в целом правильно анализируем, может, немного по-марксистски, что в мире играют роль интересы транснациональных монополий. Это верно, но совсем отбрасывать личностный фактор я бы не стал. Он тоже играет существенную роль в межгосударственных отношениях.
А мы посчитали, что политики - это куклы в руках кукловодов с большими денежными мешками и субъектности не имеют.
У избыточной для долгосрочных интересов США поддержки Украины у Байдена есть существенный личный фактор. Когда у Обамы он отвечал за внешнеполитическое направление, и когда сам был президентом, очень много проиграл.
Кроме Украины, он везде провалился. Это Сирия, Венесуэла, Белоруссия, а на Украине, вроде бы, есть возможность отыграться. Закончить политическую карьеру победой над одной из великих держав. Поэтому Байден многие вещи делает во вред США.
Поэтому кто бы ни пришел к власти, кроме Байдена, даже демократы, ситуация изменится. Если что-то щелкнет в голове у тех, кто стоит за Демпартией, и они выдвинут молодого кандидата, который сможет победить Трампа, он будет вести другую политику, не обязательно пророссийскую, а проамериканскую.
- Выгодна ли России вялотекущая позиционная борьба, которую Запад пытается навязать нам на Украине с точки зрения стратегического планирования?
- Мы же выбили сначала все, что было у Украины из вооружения. Потом все, что было у Восточной Европы и что перебросили на Украину из советской техники. Теперь пошла волна западной техники.
В этой ситуации перемалывать это разумнее, чем кидаться в атаку, может быть, я не военный стратег. Хотя наверху, думаю, у наших руки чешутся.
Кстати, есть еще один страшный грех Байдена по отношению к американскому ВПК. Много лет пестовалась легенда о преимуществах американского оружия над российским. Но при прямом столкновении оказалось, что это не так. Это в корне изменит рынок вооружений в мире. И это станет серьезной проблемой для американского ВПК.
Если бы американцы придерживали свое вооружение и не давали его украинцам, эта легенда продолжала бы существовать. Все это просчитают наследники Байдена и посчитают, что он платит слишком дорогую цену за удовлетворение своих комплексов неудачника.
12:22
Байден зависит от Зеленского. Украинский контрнаступ и исход выборов в СШАИнтересная статья появилась 16 января в издании Bloomberg. Её автор, Андреас Клут, обозреватель издания, освещающий американскую дипломатию, национальную безопасность и геополитику
- Германия готовится к войне между НАТО и Россией после поражения ВСУ, пишет издание Bild со ссылкой на якобы "секретный документ" Бундесвера. Образ миролюбивого немца, который сложился после войны, больше не соответствует действительности, Германия милитаризуется и следующим противником России станет именно она?
- Образ генштаба немецкой армии, откуда если что и утекает, то только с помощью хитромудрых советских и российских разведчиков поблек.
Ничего критического в разработке такого рода планов в немецкой армии нет. Все крупные армии мира и даже мелкие разрабатывают сценарии на любой случай. Даже у Чехии, наверно, есть секретный план, если Словакия на нее нападет.
Другое дело, что произошла утечка, которой раньше не было. А здесь высвечивается предмет нашей с вами заботы – Украина.
Публикация этой информация была необходима, чтобы подтверждать страшилки, которые зачитываются Зеленским. Что Украина – это единственная надёжа, если Украину сейчас не поддержать, придется вам самим защищаться от русского медведя, который только и мечтает дойти до Ла-Манша.
Эта утечка сделана для бюргеров, чтобы легче расставались со своими денежками, которые им на Украину уже не очень хочется отдавать. То есть это поддержка Зеленского в такой форме.
 
ИнтервьюВладимир ЖарихинДжо БайденВСУСШАВПКУкраинаВладимир ЗеленскийГерманияЧехияСловакия
 
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