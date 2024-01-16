https://ukraina.ru/20240116/1052721579.html

Формула мира для войны. Доверят ли США Зеленскому снова рулить Украиной

Формула мира для войны. Доверят ли США Зеленскому снова рулить Украиной - 16.01.2024 Украина.ру

Формула мира для войны. Доверят ли США Зеленскому снова рулить Украиной

Если верить украинской пропаганде, во вторник, 16 января 2024 года, на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе ожидается "День Зеленского"

2024-01-16T15:31

2024-01-16T15:31

2024-01-16T17:02

сво

владимир зеленский

"формула мира"

давос

запад

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сша

эксклюзив

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Фюрер украинского народа, во-первых, должен выступить с изложением своего видения происходящего.Во-вторых, многие будут слушать его внимательно, чтобы услышать, как он перескажет и интерпретирует то, что ему передали из Белого дома от президента США Джо Байдена. Это самое важное, потому что уже много дней все не устают повторять, что в Давосе Зеленский должен представить так называемый план войны на 2024 год, без которого американским демократам и администрации Байдена не удается продавить через конгресс помощь Украине. Это план и раскроет содержание стратегии США по Украине, по крайней мере, на этот год.По поводу этого плана и стратегии уже давно разъяснительно хлопочет агентство Bloomberg. Его колумнист Андреас Клут, например, написал, что Белый дом якобы хочет, чтобы Киев перешел от наступательной стратегии к обороне. И что именно это Зеленскому передаст ни кто иной, как советник по нацбезопасности США Джейк Салливан.По оценке же Клута, проблема Зеленского в том, что он все понимает. И то, что причина торможения помощи — не только внутриамериканские разборки (хотя они стали главными в том числе и из-за Украины), но и разочарование от провала контрнаступления. Среди других причин — и большие потери украинских солдат и западного оружия, и нецелевое использование американской помощи, и невозможность решающего прорыва ВСУ в ближайшие месяцы, и необходимость закрепиться на сегодняшних рубежах и не дать России развить уже свое контрнаступление и обрушить фронт СВО.Телеграм-канал «Рамзай» уже давно попытался проанализировать новую стратегию США и Запада в войне против России, выделив пять элементов:– Ставка на "пехотную войну": "фейс-ту-фейс" с массированным применением артиллерии. Суть ее проста: методичные атаки пехотными группами, сменяемые артналетами по переднему краю. Цель – вынудить русских, либо, сберегая личный состав, уступать позиции, позволяя ВСУ двигаться вперед, либо принимать ближний бой и нести потери, сопоставимые с потерями ВСУ. Боевую технику использовать минимально, сохраняя и накапливая ее для следующего этапа наступления или локальных ударов;– Максимальный перенос войны вглубь российской территории с помощью дальнобойных ракет, дронов (чье производство планируется увеличить в несколько раз) и диверсионной деятельности с нанесением ударов по уязвимой военной и промышленной инфраструктуре. Хорошо известная тактика "тысячи булавочных уколов", при которой происходит "накопительный эффект" ущерба, а также деморализация общества, формирование у него ощущения, что Украина прочно владеет инициативой и навязывает России свою стратегию войны;– С помощью непрерывных атак с воздуха и с моря – окончательное превращение Крыма во фронтовую зону, что должно деморализовать крымское население, расколоть его, спровоцировать общее недовольство крымчан российской властью и подготовить его к "возвращению" сюда Украины;– Максимальное укрепление ПВО основных тыловых районов, создание "зон безопасности", где возможно развертывание военного производства, а также тыловых логистических и учебных центров. Для этого в течении 2024 года из состава войск НАТО в Европе планируется передать ВСУ еще не менее трех батарей "Пэтриот", а также не менее восьми батарей IRIS-T и NASAMS;– Формирование в течении 2024 года "новых" ВВС ВСУ с переходом их на западный авиапарк с передачей им в течении года не менее 100–150 истребителей и истребителей-бомбардировщиков, носителей крылатых ракет.Смысл и задача всего этого – за год переформатировать Украину из страны, ведущей войну на востоке, в единое военное пространство, где все подчинено одной задаче – войне до победного конца. За счет американских резервов и передачи из состава войск НАТО. А также -- перевести войну на уровень, при котором потери ВС России в людях станут чувствительными для российского общества и, в долгосрочной перспективе, – фактором социального напряженияОчень, как видим, хитрая, продуманная, целенаправленная и системная задача, поверхностное отношение к ней и в Украине, и в России чревато большими проблемами. Запад умеет продумывать стратегию, а потом по ней выстраивать тактические и вести операции вдолгую. Бывший сталинский глава МИД СССР Вячеслав Молотов как-то вспоминал: "Сталин не раз говорил, что Россия выигрывает войны, но не умеет пользоваться плодами побед. Русские воюют замечательно, но не умеют заключать мир, их обходят, недодают".Это очень похоже на правду, которая может реализоваться и по итогам СВО, если дать Западу переиграть себя уже сегодня. А Запада это делает и в Давосе, на панелях ВЭФ. В том числе и с помощью Украины и ее президента Зеленского.Почему этот, как сказал президент России Владимир Путин, глава украинской администрации суетится в Швейцарии? Потому что для него там решаются два вопроса. Первый: как с его помощью Запад найдет прикрытие над своей подготовкой к будущей войне с Россией на уничтожение.Второй: согласятся ли США с тем, что от имени Украины и в самой Украине будет заниматься именно Зеленский, который уже у многих на Западе вызывает плохо скрываемое раздражение и усталость. Вместе с Украиной.Этим занимаются и на ВЭФ. Все проблема в том, что там как бы все говорят о мире, но никто и не скрывает, что война как была, так и остается главным средством решения всех проблем. И сейчас, и в будущем. Но Запад сейчас не готов к полномасштабной и тотальной войне. Тем более сразу на трех фронтах – в Украине, на Ближнем Востоке и Индо-Тихоокеанском регионе (ИТР). И Западу нужна передышка. Хотя бы в Украине.Потому и избрана такая тактика – говорить о мире, но при этом вести войну и готовить Украину к новым наступательным действиям в будущем, а сейчас вести вот ту самую активную оборону и взаимно перемалывать в позиционных оборонных боях силу друг друга, которую американцы и придумали для истощения России.Ситуация на фронтах СВО сейчас такова: российские войска вроде бы везде наступают и, как пел Высоцкий, отбирают свои пяди и крохи, но прорвать оборону ВСУ не могут. И противоборствующие силы просто истребляют друг друга и технику во взаимной вязкой войне.Но при этом украинцев готовят к войне и будущим контрнаступам. Отсюда и заявления главы Офиса президента (ОПУ) Андрея Ермака о том, что для Зеленского неприемлема идея "заморозки" конфликта и он готов бороться за возврат границ Украины 1991 года.Зеленский сейчас действует именно в этой парадигме. Одной рукой он как бы предлагает свою "формулу мира" для обсуждения ее на международном уровне. На одном или даже на двух саммитах самого высокого уровня. Зеленский просил об этом всех, с кем встречался в швейцарском руководстве. Потому что переговоры советников по нацбезопасности на эту тему 14 января сего года там же, в Давосе, как известно, завершились провалом. Большинство стран отказалось подписать итоговую декларацию. И главное – идею Зеленского не поддержал Глобальный Юг, от которого во многим зависят и будущая система мироустройства, и возможная новая система безопасности.Даже Financial Times написала по этому поводу: "Главным достижением встречи по Украине в Давосе стало более крупное фото с большим числом участников, чем в прошлый раз". Но этого явно мало.Но есть и другая рука: 16 января Зеленский встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и по итогам встречи отчитался: "Обсудили многие важные вопросы. Ситуация на поле боя, оборонные потребности нашего государства, дальнейшее усиление украинской системы противовоздушной обороны, подготовка следующего саммита НАТО в Вашингтоне, работа с партнерами по двусторонним соглашениям по безопасности в рамках декларации G7, которые будут действовать до вступления Украины в НАТО".То есть, другими словами, к войне готовы, вот пообороняемся немного и снова пойдем в атаку, вы только дайте нам все: деньги, оружие, особенно ПВО и дальнобойные ракеты, чтобы стрелять по "материковой" России.Комментируя стратегию Запада, известный журналист Джулиан Ассанж сказал, что предвидел подобные действия еще в 2001 году: "Их цель — это бесконечная война, а не успешная война".МЭФ во всем готов поддержать такую стратегию поиска прикрытия для перемирия и получения необходимой передышки. Уже известно, что эксперты ВЭФ подготовили программный документ "Формирование кооперации во фрагментированном мире" (Shaping Cooperation in a Fragmenting World), в котором записали: "Сформировать группы посредников из средних держав, получившие предварительное название M-10. Это могло бы способствовать урегулированию разногласий между крупными государствами, включая конфликт на Украине и вопросы стратегической стабильности".Как предлагает ВЭФ, такая группа, рассматривающая конфликт между Украиной и Россией в рамках СВО, "могла бы обеспечить возобновление переговоров о контроле над вооружениями, используя двусторонние связи с крупными державами для смещения фокуса на вопросы стабильности".Смысл этих групп сводится к тому, чтобы при посредниках усадить за стол переговоров Россию и Украину, скрыть, что в СВО против России уже воюет весь Запад, сосредоточенный в НАТО, и вывести из-под удара и США, другие страны Альянса. И тем самым дать им передышку, чтобы они смогли по полной программе запустить свои ВПК, модернизировать и обновить арсеналы, переоборудовать армии и оснастить всем необходимым ВСУ, подготовить новых украинских бойцов для новых контрнаступов и новые линии обороны для нынешнего сдерживания российских войск в рамках СВО.По задумке экспертов ВЭФ, переговорные группы по конфликтам, таким, как между Россией и Украиной, "в отличие от существующих односторонних мирных инициатив, обладали бы дипломатическим весом, спектром возможностей и геополитическим влиянием, которые позволили бы изменить условия переговоров о жизнеспособных вариантах окончания и достижении стабильного мира".Нормальная такая обманка и замануха для стран того же Глобального Юга, Индии или Китая, которым тоже не очень выгодны конфликты, которые уже поджог Запад. И которые уже стараются выйти из-под западной опеки и утвердить новый многополярный мир.Под разговоры о мире или перемирии Украину готовят к войне. "Если у Украины закончится оружие, ВСУ будут воевать лопатами", — заверил Запад глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. А командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский прямо сказал, что целями украинской армии как были, так и остаются удержание позиций и истощение врага. Это бесконечная война.Верховная Рада, рассмотрев приснопамятный закон о мобилизации, может помочь и Зеленскому, и Западу в деле истребления украинцев и аннигиляции Украины. То есть обеспечит еще 500 тысяч человек пушечного мяса для СВО.Но как и кто это решает! Нардеп Андрей Осадчук уже заявил, что 90% депутатов не имеют доступа к военной тайне и потому не представляют, что происходит в войсках, какие там потребности и планы. А посему могут принять сдуру любой закон.Известный российский сенатор Алексей Пушков так оценил эти западные потуги: "Лихорадочная активность вокруг недостижимого "урегулирования" на основе западных и киевских формул в виде четырех (!) встреч руководителей МИД и советников по нацбезопасности глав разных государств, созываемых США и их союзниками, -- всего лишь имитация поисков решения. Это не более, чем видимость дипломатической активности, которая в отсутствии России не имеет каких-либо перспектив".Это точно: России в СВО нужна только победа. А переговоры о мире могут быть в форме переговоров о безоговорочной и полной капитуляции неонацистского режима Зеленского.

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

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сво, владимир зеленский, "формула мира", давос, запад, россия, сша, эксклюзив