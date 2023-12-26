https://ukraina.ru/20231226/1052400025.html

Взрывы повредили промышленные склады в Николаевской области

Взрывы повредили промышленные склады в Николаевской области - 26.12.2023 Украина.ру

Взрывы повредили промышленные склады в Николаевской области

Складские помещения одного из промышленных предприятий повреждены в Николаевской области Украины. Об этом 26 декабря сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким в своем телеграм-канале

2023-12-26T09:19

2023-12-26T09:19

2023-12-26T09:30

взрыв

новости

склады

промышленность

пострадавшие

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"В ночь на 26 декабря враг попал по одному из промышленных предприятий, зафиксировано повреждение складских помещений. Информация о пострадавших не поступала", - написал Ким.Накануне вечером сообщалось о взрывах в Одесской области, позже ночью взрывы также прогремели в Николаеве.

https://ukraina.ru/20231222/1052321307.html

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взрыв, новости, склады, промышленность, пострадавшие