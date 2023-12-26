Взрывы повредили промышленные склады в Николаевской области - 26.12.2023 Украина.ру
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Взрывы повредили промышленные склады в Николаевской области
Взрывы повредили промышленные склады в Николаевской области - 26.12.2023 Украина.ру
Взрывы повредили промышленные склады в Николаевской области
Складские помещения одного из промышленных предприятий повреждены в Николаевской области Украины. Об этом 26 декабря сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким в своем телеграм-канале
2023-12-26T09:19
2023-12-26T09:30
взрыв
новости
склады
промышленность
пострадавшие
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"В ночь на 26 декабря враг попал по одному из промышленных предприятий, зафиксировано повреждение складских помещений. Информация о пострадавших не поступала", - написал Ким.Накануне вечером сообщалось о взрывах в Одесской области, позже ночью взрывы также прогремели в Николаеве.
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взрыв, новости, склады, промышленность, пострадавшие
взрыв, Новости, склады, промышленность, пострадавшие

Взрывы повредили промышленные склады в Николаевской области

09:19 26.12.2023 (обновлено: 09:30 26.12.2023)
 
© РИА Новости . Ксения Михайлова / Перейти в фотобанкВзрыв на нефтебазе в Воронеже
Взрыв на нефтебазе в Воронеже - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости . Ксения Михайлова
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Складские помещения одного из промышленных предприятий повреждены в Николаевской области Украины. Об этом 26 декабря сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким в своем телеграм-канале
"В ночь на 26 декабря враг попал по одному из промышленных предприятий, зафиксировано повреждение складских помещений. Информация о пострадавших не поступала", - написал Ким.
Накануне вечером сообщалось о взрывах в Одесской области, позже ночью взрывы также прогремели в Николаеве.
- РИА Новости, 1920, 22.12.2023
22 декабря, 02:56
В Одесской области Украины прогремели мощные взрывы, воздушная тревога распространяется на западВ Одесской области прогремели мощные взрывы, воздушная тревога в связи с угрозой ракетных ударов и атак БПЛА распространяется на западные регионы Украины. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 02:40 мск 22 декабря
 
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