Взрывы повредили промышленные склады в Николаевской области
09:19 26.12.2023 (обновлено: 09:30 26.12.2023)
Складские помещения одного из промышленных предприятий повреждены в Николаевской области Украины. Об этом 26 декабря сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким в своем телеграм-канале
"В ночь на 26 декабря враг попал по одному из промышленных предприятий, зафиксировано повреждение складских помещений. Информация о пострадавших не поступала", - написал Ким.
Накануне вечером сообщалось о взрывах в Одесской области, позже ночью взрывы также прогремели в Николаеве.
22 декабря, 02:56В Одесской области Украины прогремели мощные взрывы, воздушная тревога распространяется на западВ Одесской области прогремели мощные взрывы, воздушная тревога в связи с угрозой ракетных ударов и атак БПЛА распространяется на западные регионы Украины. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 02:40 мск 22 декабря