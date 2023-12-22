США могут передать России новое предложение по обмену заключёнными – Кирби - 22.12.2023 Украина.ру
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США могут передать России новое предложение по обмену заключёнными – Кирби
США могут передать России новое предложение по обмену заключёнными – Кирби - 22.12.2023 Украина.ру
США могут передать России новое предложение по обмену заключёнными – Кирби
США прорабатывают возможность выдвинуть новое предложение России по обмену заключёнными, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. На брифинге он сказал, что пока не готов говорить о каком-либо прорыве в этом вопросе
2023-12-22T03:17
2023-12-22T03:17
новости
сша
белый дом
джон кирби
россия
шпионы
заключенные
обмен
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"Сегодня я не готов заявить о каком-либо прорыве. За последнее время мы выдвинули серьёзное предложение, которое Россия отвергла... И мы усердно работаем над тем, чтобы, возможно, выработать ещё одно предложение, которое с большим успехом могло бы помочь вызволить американцев Пола [Уилана] и Эвана [Гершковича] из России", - сказал Кирби.Ранее осужденный в России за шпионаж американец Пол Уилан во время телефонного интервью телеканалу BBC заявил, что чувствует себя "брошенным" властями США, и считает "серьёзным предательством" их решение не включать его в последние сделки по обмену заключёнными.Госсекретарь США Энтони Блинкен 20 декабря заявил, что Соединённые Штаты продолжают "очень активно работать" над возвращением из российского заключения американцев Уилана и Гершковича. Осенью власти США утверждали, что недавно сделали очередное серьёзное предложение на этот счёт России, но та якобы его отвергла. В Москве поступления предложения от США отрицают.
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новости, сша, белый дом, джон кирби, россия, шпионы, заключенные, обмен
Новости, США, Белый дом, Джон Кирби, Россия, шпионы, заключенные, обмен

США могут передать России новое предложение по обмену заключёнными – Кирби

03:17 22.12.2023
 
© AP / Alex BrandonПредставитель Пентагона Джон Кирби выступает на брифинге для СМИ в Пентагоне в понедельник, 14 февраля 2022 г., в Вашингтоне.
Представитель Пентагона Джон Кирби выступает на брифинге для СМИ в Пентагоне в понедельник, 14 февраля 2022 г., в Вашингтоне. - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© AP / Alex Brandon
Читать в
США прорабатывают возможность выдвинуть новое предложение России по обмену заключёнными, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. На брифинге он сказал, что пока не готов говорить о каком-либо прорыве в этом вопросе
"Сегодня я не готов заявить о каком-либо прорыве. За последнее время мы выдвинули серьёзное предложение, которое Россия отвергла... И мы усердно работаем над тем, чтобы, возможно, выработать ещё одно предложение, которое с большим успехом могло бы помочь вызволить американцев Пола [Уилана] и Эвана [Гершковича] из России", - сказал Кирби.
Ранее осужденный в России за шпионаж американец Пол Уилан во время телефонного интервью телеканалу BBC заявил, что чувствует себя "брошенным" властями США, и считает "серьёзным предательством" их решение не включать его в последние сделки по обмену заключёнными.
Госсекретарь США Энтони Блинкен 20 декабря заявил, что Соединённые Штаты продолжают "очень активно работать" над возвращением из российского заключения американцев Уилана и Гершковича. Осенью власти США утверждали, что недавно сделали очередное серьёзное предложение на этот счёт России, но та якобы его отвергла. В Москве поступления предложения от США отрицают.
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