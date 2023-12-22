США могут передать России новое предложение по обмену заключёнными – Кирби

Осужденный в России за шпионаж Уилан обвинил власти США в том, что его бросили

Осужденный в России за шпионаж американец Пол Уилан заявил, что чувствует себя "брошенным" властями США, и считает "серьёзным предательством" их решение не включать его в последние сделки по обмену заключёнными. Об этом Уилан заявил во время телефонного интервью телеканалу BBC