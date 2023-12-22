https://ukraina.ru/20231222/1052321307.html
В Одесской области Украины прогремели мощные взрывы, воздушная тревога распространяется на запад
В Одесской области Украины прогремели мощные взрывы, воздушная тревога распространяется на запад - 22.12.2023 Украина.ру
В Одесской области Украины прогремели мощные взрывы, воздушная тревога распространяется на запад
В Одесской области прогремели мощные взрывы, воздушная тревога в связи с угрозой ракетных ударов и атак БПЛА распространяется на западные регионы Украины. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 02:40 мск 22 декабря
2023-12-22T02:56
2023-12-22T02:56
2023-12-22T02:56
новости
украина
взрыв
воздушная тревога
сво
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Местные телеграм-каналы сообщают о мощных взрывах в Одесской области."Одесса, местные паблики сообщают, что "Шахеды" направляются на порт и припортовый завод в Южном", - говорится в телеграм-канале украинского издания "Зеркало недели" в 02:29 мск.Воздушная тревога объявлена в Ровненской, Тернопольской, Хмельницкой, Житомирской, Одесской областях, а также на территории Херсонской области, временно подконтрольной киевскому режиму.Ранее воздушная тревога объявлялась в Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях.Сообщалось о взрывах в Киеве и Киевской области, а также в Житомирской, Хмельницкой и Николаевской.Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
https://ukraina.ru/20231222/1052320671.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, взрыв, воздушная тревога, сво
В Одесской области Украины прогремели мощные взрывы, воздушная тревога распространяется на запад
В Одесской области прогремели мощные взрывы, воздушная тревога в связи с угрозой ракетных ударов и атак БПЛА распространяется на западные регионы Украины. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 02:40 мск 22 декабря
Местные телеграм-каналы сообщают о мощных взрывах в Одесской области.
"Одесса, местные паблики сообщают, что "Шахеды" направляются на порт и припортовый завод в Южном", - говорится в телеграм-канале украинского издания "Зеркало недели" в 02:29 мск.
Воздушная тревога объявлена в Ровненской, Тернопольской, Хмельницкой, Житомирской, Одесской областях, а также на территории Херсонской области, временно подконтрольной киевскому режиму.
Ранее воздушная тревога объявлялась в Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях.
Сообщалось о взрывах в Киеве и Киевской области, а также в Житомирской, Хмельницкой и Николаевской.
Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.