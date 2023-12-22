https://ukraina.ru/20231222/1052321307.html

В Одесской области Украины прогремели мощные взрывы, воздушная тревога распространяется на запад

В Одесской области Украины прогремели мощные взрывы, воздушная тревога распространяется на запад - 22.12.2023 Украина.ру

В Одесской области Украины прогремели мощные взрывы, воздушная тревога распространяется на запад

В Одесской области прогремели мощные взрывы, воздушная тревога в связи с угрозой ракетных ударов и атак БПЛА распространяется на западные регионы Украины. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 02:40 мск 22 декабря

2023-12-22T02:56

2023-12-22T02:56

2023-12-22T02:56

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Местные телеграм-каналы сообщают о мощных взрывах в Одесской области."Одесса, местные паблики сообщают, что "Шахеды" направляются на порт и припортовый завод в Южном", - говорится в телеграм-канале украинского издания "Зеркало недели" в 02:29 мск.Воздушная тревога объявлена в Ровненской, Тернопольской, Хмельницкой, Житомирской, Одесской областях, а также на территории Херсонской области, временно подконтрольной киевскому режиму.Ранее воздушная тревога объявлялась в Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях.Сообщалось о взрывах в Киеве и Киевской области, а также в Житомирской, Хмельницкой и Николаевской.Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.

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новости, украина, взрыв, воздушная тревога, сво