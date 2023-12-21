Осужденный в России за шпионаж Уилан обвинил власти США в том, что его бросили
Осужденный в России за шпионаж американец Пол Уилан заявил, что чувствует себя "брошенным" властями США, и считает "серьёзным предательством" их решение не включать его в последние сделки по обмену заключёнными. Об этом Уилан заявил во время телефонного интервью телеканалу BBC
По информации ФСБ, Уилана задержали в Москве 28 декабря 2018 года во время шпионской акции. Защита американца утверждает, что против него была устроена провокация: ему передали флеш-карту, на которой он якобы ожидал увидеть фотографии из туристической поездки в Сергиев Посад. Обвиняемый в последнем слове отрицал все обвинения в шпионаже.
В настоящее время приговорённый к 16 годам лишения свободы Уилан отбывает наказание в колонию в Мордовии.
"Я знаю, что у США есть самые разные предложения, но они не те, чего хотят русские. Поэтому они [власти США] ... перебирают варианты, чтобы посмотреть, какой из них сработает. Проблема в том, что пока они это делают, моя жизнь проходит… Очень неприятно осознавать, что они... практически бросили меня здесь. Каждый раз моё дело отходит в конец очереди. Они как бы просто оставляют меня позади", - сказал Уилан.
Госсекретарь США Энтони Блинкен 20 декабря заявил, что Соединённые Штаты продолжают "очень активно работать" над возвращением из российского заключения американцев Пола Уилана и Эвана Гершковича. Осенью власти США утверждали, что недавно сделали очередное серьёзное предложение на этот счёт России, но та якобы его отвергла. В Москве поступления предложения от США отрицают.
11 апреля, 17:33Вновь оставят за бортом? Семья осужденного в России за шпионаж Пола Уилана боится предательства СШАОсужденный в РФ за шпионаж американец Пол Уилан опасается, что после задержания корреспондента Wall Street Journal Эвана Гершковича его вновь оставят за бортом сделки по обмену, семья сочтет подобное развитие событий предательством со стороны правительства США, заявил брат Уилана Дэвид, сообщает РИА Новости 11 апреля