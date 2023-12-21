https://ukraina.ru/20231221/1052292237.html

Осужденный в России за шпионаж Уилан обвинил власти США в том, что его бросили

Осужденный в России за шпионаж Уилан обвинил власти США в том, что его бросили - 21.12.2023 Украина.ру

Осужденный в России за шпионаж Уилан обвинил власти США в том, что его бросили

Осужденный в России за шпионаж американец Пол Уилан заявил, что чувствует себя "брошенным" властями США, и считает "серьёзным предательством" их решение не включать его в последние сделки по обмену заключёнными. Об этом Уилан заявил во время телефонного интервью телеканалу BBC

2023-12-21T07:29

2023-12-21T07:29

2023-12-21T07:29

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По информации ФСБ, Уилана задержали в Москве 28 декабря 2018 года во время шпионской акции. Защита американца утверждает, что против него была устроена провокация: ему передали флеш-карту, на которой он якобы ожидал увидеть фотографии из туристической поездки в Сергиев Посад. Обвиняемый в последнем слове отрицал все обвинения в шпионаже.В настоящее время приговорённый к 16 годам лишения свободы Уилан отбывает наказание в колонию в Мордовии.Госсекретарь США Энтони Блинкен 20 декабря заявил, что Соединённые Штаты продолжают "очень активно работать" над возвращением из российского заключения американцев Пола Уилана и Эвана Гершковича. Осенью власти США утверждали, что недавно сделали очередное серьёзное предложение на этот счёт России, но та якобы его отвергла. В Москве поступления предложения от США отрицают.

https://ukraina.ru/20230411/1045227281.html

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новости, россия, сша, шпионы, заключенные