РФ не достигла никаких результатов, а США не предадут Украину – Зеленский
19:29 19.12.2023 (обновлено: 19:30 19.12.2023)
© скриншотВладимир Зеленский
© скриншот
За 2023 год Вооружённые силы России не достигли никаких результатов в ходе Специальной военной операции. Об этом 19 декабря заявил в ходе пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский
"Никакого результата Россия не достигла за этот год. Это доказывает тот факт, что они не изменили цели. Они не достигли Донбасса и других территорий, а значит ни о какой победе не может идти речь", – сказал глава киевского режима.
Кроме того, Зеленский надеется, что Киев не останется без поддержки Запада, а "США не предадут Украину".
"Я уверен в наших партнёрах", – добавил президент.
Во вторник, 19 декабря проходит пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского. На ней глава киевского режима намерен подвести итоги года.