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РФ не достигла никаких результатов, а США не предадут Украину – Зеленский

РФ не достигла никаких результатов, а США не предадут Украину – Зеленский - 19.12.2023 Украина.ру

РФ не достигла никаких результатов, а США не предадут Украину – Зеленский

За 2023 год Вооружённые силы России не достигли никаких результатов в ходе Специальной военной операции. Об этом 19 декабря заявил в ходе пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский

2023-12-19T19:29

2023-12-19T19:29

2023-12-19T19:30

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Кроме того, Зеленский надеется, что Киев не останется без поддержки Запада, а "США не предадут Украину". Во вторник, 19 декабря проходит пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского. На ней глава киевского режима намерен подвести итоги года.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир зеленский, украина, сво