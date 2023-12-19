«Какой красивый молдаванин!» Как Брежнев попал в поле зрения Сталина

За год до приезда Брежнева преимущественно аграрная республика пережила основную волну болезненного процесса коллективизации. Были созданы 1 747 колхозов, объединивших 80,7% крестьянских дворов и более 85% пахотных земель. В первые месяцы 1950 г. коллективизация коснулась уже 89,5% хозяйств.

Как и в остальных частях Союза, коллективизация сопровождалась жёсткой кампанией раскулачивания и высылкой «классово чуждых» элементов. К тому же в условиях зачистки местных элит, запятнанных сотрудничеством с румынскими властями, создания республиканских органов власти, в Бессарабию на работу прибыло много управленцев из Левобережного Приднестровья, УССР и РСФСР. Среди них — будущий соратник Брежнева и глава СССР — Константин Черненко.

Новому лидеру Молдавии было особенно важно избежать назревавшего отчуждения партийно-советских органов от населения очень специфичного региона, совсем недавно присоединённого к Советскому Союзу.

«Я считал своим долгом четко сориентировать партийных руководителей среднего и низового звена, что мы не можем пока подходить к молдавскому колхознику с той же меркой, с какой ведем работу с людьми в других республиках…» — писал в своих воспоминаниях «Молдавская весна» уже ставший генеральным секретарём Леонид Брежнев.

В Кишинев Брежнев прибыл весной 1950 г. в качестве представителя ЦК ВКП(б), которому было поручено ознакомиться с положением дел и оказать помощь местному руководству. Без долгой раскачки молодой руководитель принялся изучать ситуацию на местах, побывал во многих районах республики. Летом Пленум ЦК КП(б) Молдавии избрал его Первым секретарем ЦК.