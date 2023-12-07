https://ukraina.ru/20231207/1051828260.html

Почему не сработали меры? Песков прокомментировал стрельбу в брянской школе

Почему не сработали меры? Песков прокомментировал стрельбу в брянской школе - 07.12.2023 Украина.ру

Почему не сработали меры? Песков прокомментировал стрельбу в брянской школе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 7 декабря прокомментировал стрельбу в гимназии Брянска

2023-12-07T14:32

2023-12-07T14:32

2023-12-07T14:32

стрельба

новости

дмитрий песков

специалисты

школа

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"Сначала нужно определить, почему не сработали те меры, которые уже были приняты. Давайте не забывать, что было принято немало мер, они все были проработаны специалистами... Поэтому прежде чем давать какие-то заключения нужно, наверное, первое - оценить, но это специалисты должны оценить, причины произошедшего, а главное - причины того, почему уже ранее принятые меры не сработали в этом случае", - сказал Песков.Он добавил, что в брянской трагедии должны разбираться правоохранительные органы, и они это делают.Стрельба произошла в четверг в гимназии №5 Брянска. По предварительным данным СК, 14-летняя девочка принесла в учебное заведение помповое ружье, из которого выстрелила в одноклассников. В результате двое погибли (одна из них - стрелявшая), пятеро пострадавших госпитализированы.

https://ukraina.ru/20231207/1051821335.html

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стрельба, новости, дмитрий песков, специалисты, школа