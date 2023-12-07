Почему не сработали меры? Песков прокомментировал стрельбу в брянской школе - 07.12.2023 Украина.ру
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Почему не сработали меры? Песков прокомментировал стрельбу в брянской школе
Почему не сработали меры? Песков прокомментировал стрельбу в брянской школе - 07.12.2023 Украина.ру
Почему не сработали меры? Песков прокомментировал стрельбу в брянской школе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 7 декабря прокомментировал стрельбу в гимназии Брянска
2023-12-07T14:32
2023-12-07T14:32
стрельба
новости
дмитрий песков
специалисты
школа
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"Сначала нужно определить, почему не сработали те меры, которые уже были приняты. Давайте не забывать, что было принято немало мер, они все были проработаны специалистами... Поэтому прежде чем давать какие-то заключения нужно, наверное, первое - оценить, но это специалисты должны оценить, причины произошедшего, а главное - причины того, почему уже ранее принятые меры не сработали в этом случае", - сказал Песков.Он добавил, что в брянской трагедии должны разбираться правоохранительные органы, и они это делают.Стрельба произошла в четверг в гимназии №5 Брянска. По предварительным данным СК, 14-летняя девочка принесла в учебное заведение помповое ружье, из которого выстрелила в одноклассников. В результате двое погибли (одна из них - стрелявшая), пятеро пострадавших госпитализированы.
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стрельба, новости, дмитрий песков, специалисты, школа
стрельба, Новости, Дмитрий Песков, специалисты, Школа

Почему не сработали меры? Песков прокомментировал стрельбу в брянской школе

14:32 07.12.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Азербайджана И. Алиевым
Президент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Азербайджана И. Алиевым - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 7 декабря прокомментировал стрельбу в гимназии Брянска
"Сначала нужно определить, почему не сработали те меры, которые уже были приняты. Давайте не забывать, что было принято немало мер, они все были проработаны специалистами... Поэтому прежде чем давать какие-то заключения нужно, наверное, первое - оценить, но это специалисты должны оценить, причины произошедшего, а главное - причины того, почему уже ранее принятые меры не сработали в этом случае", - сказал Песков.
Он добавил, что в брянской трагедии должны разбираться правоохранительные органы, и они это делают.
Стрельба произошла в четверг в гимназии №5 Брянска. По предварительным данным СК, 14-летняя девочка принесла в учебное заведение помповое ружье, из которого выстрелила в одноклассников. В результате двое погибли (одна из них - стрелявшая), пятеро пострадавших госпитализированы.
Стрельба в школе Брянска - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
11:11
СК РФ возбудил уголовное дело по факту стрельбы в брянской школеСледственный комитет РФ по Брянской области возбудил уголовное дело по факту инцидента, произошедшего в гимназии №5 города Брянская 7 декабря, в результате которого двое учеников погибли, а пятеро пострадали. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.
 
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