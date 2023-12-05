https://ukraina.ru/20231205/1051740638.html
Киевские каратели за сутки 69 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК
Киевские каратели за сутки 69 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК - 05.12.2023 Украина.ру
Киевские каратели за сутки 69 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК
Артиллерия ВСУ за прошедшие сутки 69 раз обстреляла территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 5 декабря сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
2023-12-05T01:57
2023-12-05T01:57
2023-12-05T01:57
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Всего украинскими военными по Горловке (Центрально-Городскому, Никитовскому районам), Донецку (Киевскому, Куйбышевскому, Петровскому районам) и Ясиноватскому району было выпущено 230 единиц различных боеприпасов."За истекшие сутки представительство сообщало о 69 фактах ведения огня со стороны ВФУ [вооружённых формирований Украины]... На донецком направлении противник совершил 25 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм, ударного БПЛА. На горловском - 41 обстрел из артиллерии 152 и 155 мм, в том числе с кассетной боевой частью. На ясиноватском - три обстрела из артиллерии 155 мм", - говорится в сообщении СЦКК.За прошедшие поступили сведения о ранении семи гражданских лиц в Куйбышевском, Петровском районах Донецка, Никитовском районе Горловки.По данным СЦКК, в предыдущие сутки украинские войска обстреляли территорию ДНР 59 раз. Всего было выпущено 184 единиц различных боеприпасов.
https://ukraina.ru/20231204/1051739203.html
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новости, россия, днр, обстрелы, всу, военные преступления, артиллерия, сво
Новости, Россия, ДНР, обстрелы, ВСУ, Военные преступления, артиллерия, СВО
Киевские каратели за сутки 69 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК
Артиллерия ВСУ за прошедшие сутки 69 раз обстреляла территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 5 декабря сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
Всего украинскими военными по Горловке (Центрально-Городскому, Никитовскому районам), Донецку (Киевскому, Куйбышевскому, Петровскому районам) и Ясиноватскому району было выпущено 230 единиц различных боеприпасов.
"За истекшие сутки представительство сообщало о 69 фактах ведения огня со стороны ВФУ [вооружённых формирований Украины]... На донецком направлении противник совершил 25 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм, ударного БПЛА. На горловском - 41 обстрел из артиллерии 152 и 155 мм, в том числе с кассетной боевой частью. На ясиноватском - три обстрела из артиллерии 155 мм", - говорится в сообщении СЦКК.
За прошедшие поступили сведения о ранении семи гражданских лиц в Куйбышевском, Петровском районах Донецка, Никитовском районе Горловки.
По данным СЦКК, в предыдущие сутки украинские войска обстреляли территорию ДНР 59 раз. Всего было выпущено 184 единиц различных боеприпасов.