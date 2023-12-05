Киевские каратели за сутки 69 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК - 05.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231205/1051740638.html
Киевские каратели за сутки 69 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК
Киевские каратели за сутки 69 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК - 05.12.2023 Украина.ру
Киевские каратели за сутки 69 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК
Артиллерия ВСУ за прошедшие сутки 69 раз обстреляла территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 5 декабря сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
2023-12-05T01:57
2023-12-05T01:57
новости
россия
днр
обстрелы
всу
военные преступления
артиллерия
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103426/41/1034264155_0:124:1600:1024_1920x0_80_0_0_b0c1adc2345ba9f139f504d356ec781b.jpg
Всего украинскими военными по Горловке (Центрально-Городскому, Никитовскому районам), Донецку (Киевскому, Куйбышевскому, Петровскому районам) и Ясиноватскому району было выпущено 230 единиц различных боеприпасов."За истекшие сутки представительство сообщало о 69 фактах ведения огня со стороны ВФУ [вооружённых формирований Украины]... На донецком направлении противник совершил 25 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм, ударного БПЛА. На горловском - 41 обстрел из артиллерии 152 и 155 мм, в том числе с кассетной боевой частью. На ясиноватском - три обстрела из артиллерии 155 мм", - говорится в сообщении СЦКК.За прошедшие поступили сведения о ранении семи гражданских лиц в Куйбышевском, Петровском районах Донецка, Никитовском районе Горловки.По данным СЦКК, в предыдущие сутки украинские войска обстреляли территорию ДНР 59 раз. Всего было выпущено 184 единиц различных боеприпасов.
https://ukraina.ru/20231204/1051739203.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103426/41/1034264155_0:0:1422:1066_1920x0_80_0_0_3b2e6d44a84ce2ac445ae01bf01582de.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, днр, обстрелы, всу, военные преступления, артиллерия, сво
Новости, Россия, ДНР, обстрелы, ВСУ, Военные преступления, артиллерия, СВО

Киевские каратели за сутки 69 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК

01:57 05.12.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task ForceВСУ артиллерия выстрел пушка
ВСУ артиллерия выстрел пушка - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force
Читать в
Артиллерия ВСУ за прошедшие сутки 69 раз обстреляла территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 5 декабря сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
Всего украинскими военными по Горловке (Центрально-Городскому, Никитовскому районам), Донецку (Киевскому, Куйбышевскому, Петровскому районам) и Ясиноватскому району было выпущено 230 единиц различных боеприпасов.
"За истекшие сутки представительство сообщало о 69 фактах ведения огня со стороны ВФУ [вооружённых формирований Украины]... На донецком направлении противник совершил 25 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм, ударного БПЛА. На горловском - 41 обстрел из артиллерии 152 и 155 мм, в том числе с кассетной боевой частью. На ясиноватском - три обстрела из артиллерии 155 мм", - говорится в сообщении СЦКК.
За прошедшие поступили сведения о ранении семи гражданских лиц в Куйбышевском, Петровском районах Донецка, Никитовском районе Горловки.
По данным СЦКК, в предыдущие сутки украинские войска обстреляли территорию ДНР 59 раз. Всего было выпущено 184 единиц различных боеприпасов.
В Горловке обезвредили 107 взрывоопасных кассетных боеприпасов ВСУ
Вчера, 23:24
В Горловке за сутки обезвредили 107 кассетных боеприпасов ВСУЗа сутки украинская армия 33 раза подвергла обстрелам территорию Горловки. Ранения получили трое мирных жителей, но количество пострадавших могло бы увеличиться, если бы сотрудники МЧС не уничтожили 107 взрывоопасных кассетных боеприпасов ВСУ
 
НовостиРоссияДНРобстрелыВСУВоенные преступленияартиллерияСВО
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
02:13Воздушную тревогу объявили в семи области Украины
02:02Президент Бразилии робко меняет риторику в отношении Путина
01:57Киевские каратели за сутки 69 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК
01:37Немецкий полковник спрогнозировал патовую ситуацию ВСУ из-за дефицита оружия
01:24Известный украинский борец с уклонистами сам не служил в армии
01:06Около 70% военнослужащих ВСУ, возглавлявших наступление, не имели боевого опыта – WP
00:51В МИД РФ прокомментировали фразу Лаврова "leave me alone, please"
00:25Залужный обогнал Зеленского на потенциальных парламентских выборах – СМИ
23:57Путин призвал СПЧ поддержать гражданских жён погибших участников СВО
23:40Салливан сообщил, когда США перестанут вооружать Украину
23:24В Горловке за сутки обезвредили 107 кассетных боеприпасов ВСУ
23:07СПЧ собрал более 8 тыс. эпизодов преступлений Киева против мирных жителей
22:52Депутат Рады предложил украинцам воевать с Китаем за Тайвань
22:22Вашингтон считает положение Киева очень тяжёлым
22:10"Уродливое явление": Путин высказался о русофобии в Прибалтике
21:55На Украине конфисковали активы российского авиакомплекса имени Ильюшина
21:48Мода для популистов или будущее Европы? Видеманн о либертарианстве и месте Зеленского в этом течении
21:35Путин заявил, что мигранты должны уважать законы РФ
21:17Путин заявил о деградации международной системы обеспечения прав человека
21:02В Белом доме заявили, что средства для Украины практически закончились
Лента новостейМолния