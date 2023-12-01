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Минобороны ФРГ не предупредило парламент о пакете помощи для ВСУ

Минобороны ФРГ не предупредило парламент о пакете помощи для ВСУ - 01.12.2023 Украина.ру

Минобороны ФРГ не предупредило парламент о пакете помощи для ВСУ

Новость о новом транше военной помощи Украине на сумму более 1,3 миллиарда евро от ФРГ оказалась для бундестага неожиданной, так как министр обороны Германии Борис Писториус не проинформировал заблаговременно об этом парламент страны. Об этом сообщил депутат от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Инго Гедехенс

2023-12-01T01:02

2023-12-01T01:02

2023-12-01T01:02

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В ответе минобороны сказано, что новый пакет помощи для Киева включён в так называемую "долгосрочную стратегию поддержки Украины", а потому Писториус не уведомил парламентариев. Гедехенс также добавил, что заявления министерства о том, что для выделения нового пакета есть достаточное финансирование, не соответствуют действительности. Представители ХДС в целом поддерживает линию правительства по поддержке Украины, однако выделение нового пакета резко осуждают. Напомним, на минувшей неделе глава минобороны Германии Борис Писториус прибыл с неанонсированным визитом в Киев, где объявил о новом транше военной помощи Украине на сумму более 1,3 миллиарда евро, в который вошли ещё четыре системы ПВО, а также 20 тысяч 155-мм артиллерийских боеприпасов, 60 различных разведывательных БПЛА, а также более 20 РЛС для обнаружения беспилотников. Позже канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал не менять запланированные расходы в бюджете на 2024 год на поддержку Украины. Он считает, что военная и финансовая поддержка киевского режима имеет экзистенциальное значение как для Германии, так и для всей Европы.До этого Конституционный суд ФРГ признал, что допбюджет 2021 года был принят незаконно. Решение суда привело к тому, что правящая в Германии коалиция (партии СДПГ, "Союз 90/Зеленые" и СвДП), отложила окончательное обсуждение проекта бюджета на 2024 год, чтобы изучить влияние решения судей на бюджетное планирование. По данным СМИ, правительство должно реализовать все заявленные и ранее проекты, имея в казне на 60 млрд евро (5,85 трлн руб.) меньше.

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новости, фрг, минобороны, борис писториус, украина, всу, сво, военная помощь