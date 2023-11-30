https://ukraina.ru/20231130/1051624165.html
"Сомневались в суверенности Украины без России" – СБУ о причине обысков в Почаевской лавре
"Сомневались в суверенности Украины без России" – СБУ о причине обысков в Почаевской лавре - 30.11.2023 Украина.ру
"Сомневались в суверенности Украины без России" – СБУ о причине обысков в Почаевской лавре
Служба безопасности Украины 30 ноября прибыла в Почаевскую Успенскую лавру для проведения следственных действий, сообщает пресс-служба СБУ
2023-11-30T13:33
2023-11-30T13:33
2023-11-30T13:33
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Обыски проходят в рамках уголовного производства по причастности руководства Лавры к разжиганию национальной вражды и ненависти. Кроме того, в тексте публикации на сайте монастыря "клирики УПЦ поставили под сомнение существование Украины как суверенного государства отдельно от России".В рамках уголовного производства по ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, религиозной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков) ведется расследование для установления всех обстоятельств преступления. Комплексные мероприятия проводят сотрудники СБУ в Тернопольской области совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве областной прокуратуры.Общественный православный союз "МИРЯНЕ" напомнили СБУ о книге "Иудейский клерикализм и сионизм", автором которой является бывший депутат Верховной Рады, религиовед Виктор Еленский."Мы еще одно сообщение нашли, а точнее целую книгу. Автор еще с какой-то знакомой фамилией. СБУ, не подскажите кто это?" – говорится в Телеграм-канале "Мирян".Виктор Еленский с марта 2014 года работал советником бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка. Принимал участие в протестах в Грузии в 2019 году. Известен скандальным обращением к грузинской общественности: публично обвинил Россию в "оккупации" Грузии, Молдавии и Украины. В Верховной Раде Украины выступал в поддержку религиозной организации "Православная церковь Украины". В декабре 2022 года возглавил украинскую Государственную службу по этнополитике и свободе совести.
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новости, новости украины, сбу, обыски, упц, почаевская лавра
Новости, Новости Украины, СБУ, обыски, УПЦ, Почаевская Лавра
"Сомневались в суверенности Украины без России" – СБУ о причине обысков в Почаевской лавре
Служба безопасности Украины 30 ноября прибыла в Почаевскую Успенскую лавру для проведения следственных действий, сообщает пресс-служба СБУ
Обыски проходят в рамках уголовного производства по причастности руководства Лавры к разжиганию национальной вражды и ненависти.
"По данным следствия, представители Почаевской лавры обнародовали на сайте монастыря публикацию, в которой оскорбляли национальную честь и достоинство иудеев, а также разжигали религиозную рознь против представителей всех церквей, кроме УПЦ", – говорится в сообщении СБУ.
Кроме того, в тексте публикации на сайте монастыря "клирики УПЦ поставили под сомнение существование Украины как суверенного государства отдельно от России".
"Инициированная Службой безопасности экспертиза подтвердила наличие в тексте интернет-публикации высказываний, разжигающих межнациональную рознь и ненависть", – добавляет СБУ.
В рамках уголовного производства по ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, религиозной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков) ведется расследование для установления всех обстоятельств преступления. Комплексные мероприятия проводят сотрудники СБУ в Тернопольской области совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве областной прокуратуры.
Общественный православный союз "МИРЯНЕ" напомнили СБУ о книге "Иудейский клерикализм и сионизм", автором которой является бывший депутат Верховной Рады, религиовед Виктор Еленский.
"Мы еще одно сообщение нашли, а точнее целую книгу. Автор еще с какой-то знакомой фамилией. СБУ, не подскажите кто это?" – говорится в Телеграм-канале "Мирян".
Виктор Еленский с марта 2014 года работал советником бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка. Принимал участие в протестах в Грузии в 2019 году. Известен скандальным обращением к грузинской общественности: публично обвинил Россию в "оккупации" Грузии, Молдавии и Украины.
В Верховной Раде Украины выступал в поддержку религиозной организации "Православная церковь Украины".
В декабре 2022 года возглавил украинскую Государственную службу по этнополитике и свободе совести.