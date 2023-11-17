Вокалист "Бумбокса" покинул ВСУ ради гастролей в ЕС и ответил хейтерам - 17.11.2023 Украина.ру
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Вокалист "Бумбокса" покинул ВСУ ради гастролей в ЕС и ответил хейтерам
Вокалист "Бумбокса" покинул ВСУ ради гастролей в ЕС и ответил хейтерам - 17.11.2023 Украина.ру
Вокалист "Бумбокса" покинул ВСУ ради гастролей в ЕС и ответил хейтерам
Служба с микрофоном на передовой шоу-бизнеса – тоже служба, приносящая не только деньги. Об этом в своём аккаунте заявил вокалист украинского ВИА "Бумбокс" Андрей Хливнюк
2023-11-17T13:35
2023-11-17T13:35
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Музыкант пожелал всем здоровья и ответил на два вопроса, связанных с его внезапным появлением на гастролях в ЕС вместо службы в ВСУ. "Бумбокс сейчас в гастролях по Европе и все идет отлично, несмотря на некоторые проблемы с голосом, из-за отсутствия практики последних месяцев службы", - заявил Хливнюк.По словам музыканта, сейчас у него "микрофон – действенный способ борьбы, знаю, ибо иные способы тоже использую". Что касается песен в то время, когда сослуживцы музыканта в окопах на СВО, то Хливнюк переадресовал этот вопрос.Украинский музыкант поблагодарил подписчиков за доверие и "и каждую копейку", завершив сообщение традиционным малопольским приветствием: "Честь!"В начале СВО музыканты украинской группы "Бумбокс" приняли участие в пропагандистских акциях поддержки ВСУ. Они исполняли песни из репертуара украинских националистов, позируя с оружием. Затем Хливнюк в числе других украинских деятелей шоу-бизнеса демонстративно вступил в ВСУ.
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Вокалист "Бумбокса" покинул ВСУ ради гастролей в ЕС и ответил хейтерам

13:35 17.11.2023
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкV Церемония вручения наград премии "MTV Russia Music Awards-2008"
V Церемония вручения наград премии MTV Russia Music Awards-2008 - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости . Илья Питалев
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Служба с микрофоном на передовой шоу-бизнеса – тоже служба, приносящая не только деньги. Об этом в своём аккаунте заявил вокалист украинского ВИА "Бумбокс" Андрей Хливнюк
Музыкант пожелал всем здоровья и ответил на два вопроса, связанных с его внезапным появлением на гастролях в ЕС вместо службы в ВСУ.
"Бумбокс сейчас в гастролях по Европе и все идет отлично, несмотря на некоторые проблемы с голосом, из-за отсутствия практики последних месяцев службы", - заявил Хливнюк.
По словам музыканта, сейчас у него "микрофон – действенный способ борьбы, знаю, ибо иные способы тоже использую". Что касается песен в то время, когда сослуживцы музыканта в окопах на СВО, то Хливнюк переадресовал этот вопрос.
Украинский музыкант поблагодарил подписчиков за доверие и "и каждую копейку", завершив сообщение традиционным малопольским приветствием: "Честь!"
В начале СВО музыканты украинской группы "Бумбокс" приняли участие в пропагандистских акциях поддержки ВСУ. Они исполняли песни из репертуара украинских националистов, позируя с оружием. Затем Хливнюк в числе других украинских деятелей шоу-бизнеса демонстративно вступил в ВСУ.
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