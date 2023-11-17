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Вокалист "Бумбокса" покинул ВСУ ради гастролей в ЕС и ответил хейтерам

Вокалист "Бумбокса" покинул ВСУ ради гастролей в ЕС и ответил хейтерам - 17.11.2023 Украина.ру

Вокалист "Бумбокса" покинул ВСУ ради гастролей в ЕС и ответил хейтерам

Служба с микрофоном на передовой шоу-бизнеса – тоже служба, приносящая не только деньги. Об этом в своём аккаунте заявил вокалист украинского ВИА "Бумбокс" Андрей Хливнюк

2023-11-17T13:35

2023-11-17T13:35

2023-11-17T13:35

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Музыкант пожелал всем здоровья и ответил на два вопроса, связанных с его внезапным появлением на гастролях в ЕС вместо службы в ВСУ. "Бумбокс сейчас в гастролях по Европе и все идет отлично, несмотря на некоторые проблемы с голосом, из-за отсутствия практики последних месяцев службы", - заявил Хливнюк.По словам музыканта, сейчас у него "микрофон – действенный способ борьбы, знаю, ибо иные способы тоже использую". Что касается песен в то время, когда сослуживцы музыканта в окопах на СВО, то Хливнюк переадресовал этот вопрос.Украинский музыкант поблагодарил подписчиков за доверие и "и каждую копейку", завершив сообщение традиционным малопольским приветствием: "Честь!"В начале СВО музыканты украинской группы "Бумбокс" приняли участие в пропагандистских акциях поддержки ВСУ. Они исполняли песни из репертуара украинских националистов, позируя с оружием. Затем Хливнюк в числе других украинских деятелей шоу-бизнеса демонстративно вступил в ВСУ.

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