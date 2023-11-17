https://ukraina.ru/20231117/1051111919.html
"Свободная трибуна для всех стран". Эрнст предложил создать аналог "Евровидения"
"Свободная трибуна для всех стран". Эрнст предложил создать аналог "Евровидения" - 17.11.2023 Украина.ру
"Свободная трибуна для всех стран". Эрнст предложил создать аналог "Евровидения"
Генеральный директор "Первого канала" Константин Эрнст предложил провести музыкальный конкурс "ИнтерВидение" и проводить его ежегодно, начиная со следующего год. К участию Эрнст пригласил все страны мира. Об этом 17 ноября сообщили журналисты РИА Новости
2023-11-17T11:57
2023-11-17T11:57
2023-11-17T11:57
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россия
брикс
эрнст
евровидение
ольга любимова
конкурс
музыка
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В рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума прошла встреча министра культуры России Ольги Любимовой с главами официальных зарубежных делегаций. Любимова предложила коллегам создать общий музыкальный конкурс "ЕвразияВидение+" ("ИнтерВидение)."Мы предлагаем в наступающем году провести и проводить каждый год музыкальный конкурс под рабочим названием ИнтерВидение", - сказал Эрнст.По словам гендиректора "Первого канала", конкурс станет "свободной трибуной", в нём не будет никаких политических ограничений."Первый канал", подчеркнул гендиректор, имеет большую практику участия в музыкальном конкурсе "Евровидение". Но этот конкурс в последние годы оказался "под большим политическим воздействием"."Мне кажется, что популярная музыка должна доходить до своих зрителей, не имея любых политических пристрастий. Поэтому в данном случае мы хотим создать музыкальный конкурс, который будет отражать уровень популярного искусства всех стран мира", - заключил Эрнст.Россию отстранили от участия в конкурсе "Евровидение-2022". В мае 2022 года Россия была полностью исключена из Европейского вещательного союза, что делает невозможным участие России в последующих конкурсах, а также их трансляции.
https://ukraina.ru/20230829/1048993211.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, брикс, эрнст, евровидение, ольга любимова, конкурс, музыка
Новости, Россия, БРИКС, Эрнст, Евровидение, Ольга Любимова, конкурс, музыка
"Свободная трибуна для всех стран". Эрнст предложил создать аналог "Евровидения"
Генеральный директор "Первого канала" Константин Эрнст предложил провести музыкальный конкурс "ИнтерВидение" и проводить его ежегодно, начиная со следующего год. К участию Эрнст пригласил все страны мира. Об этом 17 ноября сообщили журналисты РИА Новости
В рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума прошла встреча министра культуры России Ольги Любимовой с главами официальных зарубежных делегаций. Любимова предложила коллегам создать общий музыкальный конкурс "ЕвразияВидение+" ("ИнтерВидение).
"Мы предлагаем в наступающем году провести и проводить каждый год музыкальный конкурс под рабочим названием ИнтерВидение", - сказал Эрнст.
По словам гендиректора "Первого канала", конкурс станет "свободной трибуной", в нём не будет никаких политических ограничений.
"Это свободная трибуна, на которой все страны смогут представлять образцы своей популярной музыки. Мы рассчитываем на активное участие стран БРИКС, предлагаем всем другим странам (мира. - ред.) присоединиться к этой инициативе", - сказал Эрнст.
"Первый канал", подчеркнул гендиректор, имеет большую практику участия в музыкальном конкурсе "Евровидение". Но этот конкурс в последние годы оказался "под большим политическим воздействием".
"Мне кажется, что популярная музыка должна доходить до своих зрителей, не имея любых политических пристрастий. Поэтому в данном случае мы хотим создать музыкальный конкурс, который будет отражать уровень популярного искусства всех стран мира", - заключил Эрнст.
Россию отстранили от участия в конкурсе "Евровидение-2022". В мае 2022 года Россия была полностью исключена из Европейского вещательного союза, что делает невозможным участие России в последующих конкурсах, а также их трансляции.