https://ukraina.ru/20231117/1051111919.html

"Свободная трибуна для всех стран". Эрнст предложил создать аналог "Евровидения"

"Свободная трибуна для всех стран". Эрнст предложил создать аналог "Евровидения" - 17.11.2023 Украина.ру

"Свободная трибуна для всех стран". Эрнст предложил создать аналог "Евровидения"

Генеральный директор "Первого канала" Константин Эрнст предложил провести музыкальный конкурс "ИнтерВидение" и проводить его ежегодно, начиная со следующего год. К участию Эрнст пригласил все страны мира. Об этом 17 ноября сообщили журналисты РИА Новости

2023-11-17T11:57

2023-11-17T11:57

2023-11-17T11:57

новости

россия

брикс

эрнст

евровидение

ольга любимова

конкурс

музыка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101395/16/1013951649_0:106:1566:986_1920x0_80_0_0_a3c56b718ff2584f6e14790545068acf.jpg

В рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума прошла встреча министра культуры России Ольги Любимовой с главами официальных зарубежных делегаций. Любимова предложила коллегам создать общий музыкальный конкурс "ЕвразияВидение+" ("ИнтерВидение)."Мы предлагаем в наступающем году провести и проводить каждый год музыкальный конкурс под рабочим названием ИнтерВидение", - сказал Эрнст.По словам гендиректора "Первого канала", конкурс станет "свободной трибуной", в нём не будет никаких политических ограничений."Первый канал", подчеркнул гендиректор, имеет большую практику участия в музыкальном конкурсе "Евровидение". Но этот конкурс в последние годы оказался "под большим политическим воздействием"."Мне кажется, что популярная музыка должна доходить до своих зрителей, не имея любых политических пристрастий. Поэтому в данном случае мы хотим создать музыкальный конкурс, который будет отражать уровень популярного искусства всех стран мира", - заключил Эрнст.Россию отстранили от участия в конкурсе "Евровидение-2022". В мае 2022 года Россия была полностью исключена из Европейского вещательного союза, что делает невозможным участие России в последующих конкурсах, а также их трансляции.

https://ukraina.ru/20230829/1048993211.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, брикс, эрнст, евровидение, ольга любимова, конкурс, музыка