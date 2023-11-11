https://ukraina.ru/20231111/1050798586.html

"Ты заходи, если что": урок взаимопомощи от московского мультипликатора

"Ты заходи, если что": урок взаимопомощи от московского мультипликатора - 11.11.2023 Украина.ру

"Ты заходи, если что": урок взаимопомощи от московского мультипликатора

У Украины есть много культурных символов: вышиванка, борщ, вареники и галушки, горилка, особенно с перцем, гопак, народная песня "Розпрягайте, хлопцi, коней", фильм "За двома зайцями" и т.д. Но есть ещё один символ — мультфильм, который хоть и снят в Москве, любим и цитируем и на Украине, и далеко за её пределами и прочно ассоциируется именно с ней

2023-11-11T18:00

2023-11-11T18:00

2023-11-11T18:00

история

история

история ссср

москва

украина

мультфильм

мультипликация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/0a/1040682688_0:196:1920:1276_1920x0_80_0_0_4a5a3d7bad1fd61298429a7dd09a09ce.jpg

Началась эта история ещё в 40-е годы, когда будущему создателю мультфильма, Эдуарду Васильевичу Назарову было меньше десяти лет. Он жил в Москве, в которой родился как раз в те дни, когда немецким танкам оставалось до неё всего несколько десятков километров. Именно поэтому на свет его произвели не в роддоме, а в бомбоубежище.Спустя четыре года война закончилась. Люди перестали прятаться в бомбоубежищах, вернулись к нормальной жизни. Однажды отец будущего мультипликатора принёс ему книжечку, на обложке которой было написано "Казки". Мальчик тут же обратил внимание, что допущена ошибка, и сказал об этом. Старший Назаров объяснил, что никакой ошибки здесь нет — просто книжка напечатана на украинском языке.Тогда-то впервые Эдуард и познакомился с украинской народной сказкой "Сирко", в которой набравшиеся с возрастом мудрости бывшие старые враги — пёс и волк — помогают друг другу устроиться в этом непростом жестоком мире.Прошло 30 лет.К тому времени Эдуард Васильевич закончил художественную школу, художественно-промышленное училище и успел почти 20 лет проработать на "Союзмультфильме". Сначала под руководством корифеев отечественной мультипликации: Бориса Степанцева ("Вовка в Тридевятом царстве", "Малыш и Карлсон"), Михаила Цехановского ("Цветик-семицветик", "Сказка о рыбаке и рыбке"), Александры Снежко-Блоцкой ("Рикки-Тикки-Тави") он трудился в качестве художника-прорисовщика, затем — ассистента художника.В 1965 году в качестве ассистента художника-постановщика его приняли в группу ещё одного выдающегося режиссёра-мультипликатора Фёдора Хитрука.За следующие 15 лет Эдуарду Васильевичу удалось поработать над такими шедеврами отечественной анимации, как "Каникулы Бонифация" (1965), "Человек в рамке" (1966), "Фильм, фильм, фильм" (1968), трилогией о Винни-Пухе (1969-1972).В 1973 году состоялся режиссёрский дебют Назарова — антивоенная работа "Равновесие страха". До конца десятилетия он успел снять четыре короткометражных мультфильма и думал над пятым, когда ему в руки попалась его старая детская книжечка с надписью "Казки". Он полистал её и остановился на страницах с описанием приключений пса Сирко и его друга волка. Назаров вспоминал:"На первый взгляд, сказка совсем непримечательная… Но там всего одно выражение было: "Щас спою!". И вот как-то меня зацепило это. Стал размышлять, какая жизнь была у волка, какая у пса, когда они были молоды… Ну, и так постепенно-постепенно развернулись события".Поначалу сценарий для мультфильма написал профессиональный сценарист Сергей Иванов. Назарову его версия не понравилась:"Не хотелось снимать про пионеров и космос. И я взялся за "телеграфную" сказку — всего пятнадцать строк. О том, как встретились в лесу старый волк и старый пёс: "Ты мне поможешь, а я помогу тебе". В результате автором сценария мультфильма стал сам Назаров".Вопросов об оформлении мультфильма у Эдуарда Васильевича не возникало — несколько лет назад он гостил в Херсонской области у своего однокашника по училищу, с которым он к тому же служил в армии. В провинциальном городке Цюрупинске, в котором отдыхал мультипликатор (в 2016 году в рамках декоммунизации городу было возвращено историческое название Алёшки. — Ред.), хотя в советское время и был построен один из крупнейших в стране целлюлозно-бумажных комбинатов, на окраинах еще можно было встретить побеленные крытые камышом и соломой глинобитные хаты.Вот эту атмосферу Назаров и решил перенести в мультфильм… и перенёс, да так удачно, что большинство зрителей до сих пор даже не подозревает, что этот мультик делали не в Киеве, а в Москве.Для того, чтобы освежить увиденный на Херсонщине материал, Эдуард Васильевич в 1980 году отправился на Украину, но уже не отдыхать, а в творческую командировку.Он ездил по украинским сёлам, изучал народные костюмы, хаты, возы, предметы быта. В Киевском институте этнографии АН Украины Назарову подарили магнитофонные плёнки с записями народных песен в исполнении различных этнографических коллективов. В окрестностях Киева, в Пирогове, где располагается Киевский этнографический музей под открытым небом, он делал зарисовки нужной ему архитектуры, а львовские этнографические музеи помогли разобраться с утварью.По возвращении в Москву Назаров и его мультипликаторы приступили к разработке персонажей и непосредственно самому анимационному производству. Волк в мультфильме первоначально имел совершенно иной вид, так как и озвучивать по планам Эдуарда Васильевича его предстояло Михаилу Ульянову. Однако выделить для мультфильма время Ульянову никак не удавалось, поэтому режиссёр рискнул обратиться к другому именитому актёру — Армену Джигарханяну.Армен Борисович до того времени мультипликационных героев никогда не озвучивал и, возможно, из любопытства решил попробовать. Вместе с другим гениальным советским актёром — Георгием Бурковым— у них получился замечательный актёрский тандем. Он оказался настолько гармоничным, что вскоре их обоих пригласили на озвучку ролей в мини-мультсериале о приключениях поросёнка Фунтика.Однако Назаров оставался недоволен, но не работой актёров, они-то как раз всё сделали идеально. Дело в том, что мультипликационный Волк диссонировал с голосом Джигарханяна. Мультипликаторы взялись его переделывать. Новый облик героя получился более коренастым, крупным, широкоплечим и… сутулым. Когда режиссёр его увидел, то понял, что волк для мультфильма подходит идеально, вот только выглядит он точь-в-точь как сам ДжигарханянКогда Назаров отправился презентовать новый вид Волка именитому актёру, он не на шутку волновался:"Когда Джигарханян впервые вошел в тон-ателье, на рояле были разложены эскизы главных персонажей. Я вижу сутулого Армена Борисовича — ну настоящий Горбатый из "Место встречи изменить нельзя"! Он приблизился к роялю и посмотрел на того же нарисованного мной волка. Я подумал, что Джигарханян сейчас обидится и убьет меня. Но он посмотрел и прохрипел: "А что, ничего. Хороший волк! Будем работать!"".Завершающим штрихом в передаче колорита украинского села стали песни, услышанные Назаровым на плёнках из Киевского института этнографии. Особенно ему понравились песни "Ой там, на горі" и "Та косив батько, косив я", которые исполнил фольклорный народный ансамбль "Древо" из села Крячковка Пирятинского района Полтавской области.В мультфильм вошли записи, которые этот песенный коллектив записал в 1982 году на студии звукозаписи "Мелодия". Всего их было 24, но Назаров для нужд мультфильма использовал только фрагменты пяти песен. Исполнителей об этом никто не предупредил, поэтому они были приятно удивлены, когда вместе с мультфильмом их голоса зазвучали не только на весь СССР, но даже были услышаны за рубежом.Коллектив получил всесоюзную известность и благодаря мультфильму стал долгожителем — в 2017 году он отпраздновал своё 55-летие, на тот момент в нём пел уже третий состав участников. Автор не знает, существует ли коллектив "Древо" сейчас, но очень бы хотелось, чтобы он сохранился.Первоначально продолжительность мультфильма составляла 15 минут, однако руководство студии настояло, чтобы Назаров сократил ленту на треть. Он как мог сопротивлялся:"Я хотел, чтобы была внятно рассказана история, но в итоге некоторые вещи получились скороговоркой. Например, сцену, где волк с псом сидят на горе и воют на луну, хотелось бы сделать длиннее".Но союзмультфильмовские чиновники были непреклонны, и продолжительность ленты пришлось сократить до 10 минут.Длительная предыстория взаимоотношений волка и пса вылилась в короткий и гениальный диалог, который впоследствии, как это принято говорить, ушёл в народ:— А помнишь, как ты меня гонял?— Так я это…— Ну да, работа такая…Далеко не все коллеги Назарова и зрители разделяли его досаду. Например, замечательный украинский режиссёр-мультипликатор Давид Черкасский, создавший так любимые всеми полнометражные мультфильмы "Приключения капитана Врунгеля", "Доктор Айболит" и "Остров сокровищ", считал, что от лаконичности мультфильм только выиграл.Кстати, его первоначальное название – "Собачья жизнь" – чиновники тоже забраковали.В то время они настойчиво искали признаки применения в своих произведениях различными деятелями искусств эзопового языка. Нужно отметить, что это было небезосновательным — многие из них жили, что говорится, с кукишем в кармане. Некоторые, не выдержав соблазна, иногда этот самый "кукиш" завуалированно показывали — чиновники, обжегшись на молоке, дули на воду.В результате мультфильм приобрёл название, под которым все мы его и знаем, — "Жил-был пёс".Премьера мультфильма состоялась 10 ноября 1982 года и сопровождалась оглушительным успехом. Вокруг него сразу возник фурор, произведение практически мгновенно раздёргали на цитаты, щеголять которыми в приличном обществе считается правилом хорошего тона до сих пор.В следующем году "Жил-был пёс" имел оглушительный успех в Польше, Югославии, Австралии и Дании. В последней стране он занял первое место на V Международном кинофестивале (МКФ) сказочных фильмов, который проводился в Оденсе. На одном из самых престижных в мире анимации фестивалей во Франции в Анси лента Назарова взяла специальный приз жюри, а на МКФ молодых режиссёров в Туре — первый приз. Также первую премию "Жил-был пёс" получил на XVI Всесоюзном кинофестивале. В 2012 году на Суздальском фестивале анимационного кино этот мультфильм признали лучшим за последние 100 лет.Однако важнее всех призов и премий — народное признание этого произведения, лучшим доказательством которого являются используемые нами в обиходе цитаты из него: "Щас спою!", "Шо, опять?", "Ты заходи, если что...", "Бог в помощь...".Памятники и скульптуры, посвящённые героям мультфильма Эдуарда Назарова, стоят в Киеве и Томске, в Ангарске и селе Петровское Киево-Святошинского района, в Абакане и Кривом Роге. В Казахстане герои Назарова изображены на выпущенной в декабре 2014 года в оборот серебряной монете достоинством 50 тенге.Этот мультфильм полюбился практически всем народам бывшего СССР за то, что он в первую очередь учит добру, тому, что дружба и сотрудничество всегда лучше, чем бесконечная война и вражда. К сожалению, понимание этого — это как раз то, чего всем нам так не хватает в наше тяжёлое время повсеместной озлобленности и насилия.

https://ukraina.ru/20231016/1050200324.html

https://ukraina.ru/20230106/1038487500.html

https://ukraina.ru/20191201/1025866360.html

https://ukraina.ru/20200307/1026887681.html

https://ukraina.ru/20230823/1048879017.html

https://ukraina.ru/20211211/1032861030.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Алексей Стаценко

Алексей Стаценко

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Алексей Стаценко

история, история ссср, москва, украина, мультфильм, мультипликация