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Почему страны стремятся к ядерной войне: Жарихин о безумии современного мира и ответе России

Почему страны стремятся к ядерной войне: Жарихин о безумии современного мира и ответе России - 10.11.2023 Украина.ру

Почему страны стремятся к ядерной войне: Жарихин о безумии современного мира и ответе России

Вместе с заместителем директора Института стран СНГ Владимиром Жарихиным разбираем вопросы "красных линий", глобального страха и невыученных уроков прошлого, а также говорим о многополярном мире и новом опыте борьбы с ненавистью

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2023-11-10T11:12

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видео

владимир жарихин

майдан

оон

европа

красные линии

страх

многополярный мир

израиль

палестина

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0:34 – Нужно ли заставлять Запад бояться? 4:31 – Методы врага и варианты ответа; 6:54 – Куда ушёл страх возмездия? 8:05 – "Новая нормальность" и наше восприятие; 11:03 – Игнорирование решений ООН; 14:02 – Угроза применения ядерного оружия; 16:50 – Годовщина Майдана: 10 лет спустя; 18:50 – Провокации и раскачка через интернет; 20:00 – Европа без виз; 22:35 – Невыученные уроки войн и нацизма;

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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