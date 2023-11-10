https://ukraina.ru/20231110/1050916278.html
Почему страны стремятся к ядерной войне: Жарихин о безумии современного мира и ответе России
Почему страны стремятся к ядерной войне: Жарихин о безумии современного мира и ответе России - 10.11.2023 Украина.ру
Почему страны стремятся к ядерной войне: Жарихин о безумии современного мира и ответе России
Вместе с заместителем директора Института стран СНГ Владимиром Жарихиным разбираем вопросы "красных линий", глобального страха и невыученных уроков прошлого, а также говорим о многополярном мире и новом опыте борьбы с ненавистью
2023-11-10T11:12
2023-11-10T11:12
2023-11-10T11:12
видео
владимир жарихин
майдан
оон
европа
красные линии
страх
многополярный мир
израиль
палестина
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0:34 – Нужно ли заставлять Запад бояться? 4:31 – Методы врага и варианты ответа; 6:54 – Куда ушёл страх возмездия? 8:05 – "Новая нормальность" и наше восприятие; 11:03 – Игнорирование решений ООН; 14:02 – Угроза применения ядерного оружия; 16:50 – Годовщина Майдана: 10 лет спустя; 18:50 – Провокации и раскачка через интернет; 20:00 – Европа без виз; 22:35 – Невыученные уроки войн и нацизма;
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, владимир жарихин, майдан, оон, европа, красные линии, страх, многополярный мир, израиль, палестина, хамас, сша, сво, украина, спецоперация, донбасс, россия, видео
Видео, Владимир Жарихин, Майдан, ООН, Европа, красные линии, страх, многополярный мир, Израиль, Палестина, ХАМАС, США, СВО, Украина, Спецоперация, Донбасс, Россия
Почему страны стремятся к ядерной войне: Жарихин о безумии современного мира и ответе России
Вместе с заместителем директора Института стран СНГ Владимиром Жарихиным разбираем вопросы "красных линий", глобального страха и невыученных уроков прошлого, а также говорим о многополярном мире и новом опыте борьбы с ненавистью
0:34 – Нужно ли заставлять Запад бояться?
4:31 – Методы врага и варианты ответа;
6:54 – Куда ушёл страх возмездия?
8:05 – "Новая нормальность" и наше восприятие;
11:03 – Игнорирование решений ООН;
14:02 – Угроза применения ядерного оружия;
16:50 – Годовщина Майдана: 10 лет спустя;
18:50 – Провокации и раскачка через интернет;
22:35 – Невыученные уроки войн и нацизма;