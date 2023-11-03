https://ukraina.ru/20231103/1050741399.html
Условный срок за поддержку России. В Латвии осудили активистку
Условный срок за поддержку России. В Латвии осудили активистку - 03.11.2023 Украина.ру
Условный срок за поддержку России. В Латвии осудили активистку
Активистке Елене Крейле суд Латвии вынес приговор, сообщили 3 ноября журналисты портала jauns.lv
2023-11-03T14:26
2023-11-03T14:26
2023-11-03T14:26
новости
латвия
зарубежье
суд
активист
z
флаг
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Елена Крейле получила известность с первых дней спецоперации. Издание пишет, что активистка носила одежду с буквой "Z" и выставляла российские флаги возле своего дома."В Рижском городском суде её приговорили к одному году условно и оплате судебных издержек в размере 485 евро", - сообщил источник.В зале суда перед вынесением приговора Крейле обозвала президента Латвии Эдгарса Ринкевичса."Она (Елена Крейле. – Ред.) сказала, что в стране, где президент [нетрадиционной сексуальной ориентации] (так и говорила), где нынешняя власть всячески угнетает россиян, ее гражданская позиция-отстаивать свое человеческое достоинство, достоинство предков, детей и внуков", - цитирует издание журналиста Алексея Стефанова.
https://ukraina.ru/20231102/1050722115.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, латвия, зарубежье, суд, активист, z, флаг
Новости, Латвия, Зарубежье, Суд, активист, Z, флаг
Условный срок за поддержку России. В Латвии осудили активистку
Активистке Елене Крейле суд Латвии вынес приговор, сообщили 3 ноября журналисты портала jauns.lv
Елена Крейле получила известность с первых дней спецоперации. Издание пишет, что активистка носила одежду с буквой "Z" и выставляла российские флаги возле своего дома.
"В Рижском городском суде её приговорили к одному году условно и оплате судебных издержек в размере 485 евро", - сообщил источник.
В зале суда перед вынесением приговора Крейле обозвала президента Латвии Эдгарса Ринкевичса.
"Она (Елена Крейле. – Ред.) сказала, что в стране, где президент [нетрадиционной сексуальной ориентации] (так и говорила), где нынешняя власть всячески угнетает россиян, ее гражданская позиция-отстаивать свое человеческое достоинство, достоинство предков, детей и внуков", - цитирует издание журналиста Алексея Стефанова.