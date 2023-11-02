https://ukraina.ru/20231102/1050718348.html

Почему так дорого? Юшков о ценах на топливо в новых регионах России и глобальном энергокризисе

Почему так дорого? Юшков о ценах на топливо в новых регионах России и глобальном энергокризисе - 02.11.2023 Украина.ру

Почему так дорого? Юшков о ценах на топливо в новых регионах России и глобальном энергокризисе

Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире Украина.ру прокомментировал отказ Украины продлевать договор о транзите газа РФ в Европу, а также рассказал о ценах на нефть на фоне обострения конфликта Израиля и ХАМАС:

2023-11-02T17:00

2023-11-02T17:00

2023-11-02T17:00

игорь юшков

ближний восток

газ

нефть

россия

украина

транзит

европа

санкции

литва

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00:35 - Украина не будет продлевать договор о транзите газа РФ в Европу: чем это грозит? 09:02 - Чем ЕС заменит российский экспорт газа? 12:46 - Фактор месторождения Левиафан в войне на Ближнем Востоке; 14:49 - Цены на нефть на фоне обострения конфликта Израиля и ХАМАС; 17:07 - Ценообразование топлива в новых регионах России.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

игорь юшков, ближний восток, газ, нефть, россия, украина, транзит, европа, санкции, литва, иран, экспорт, энергетика, донецк, бензин, видео