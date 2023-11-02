https://ukraina.ru/20231102/1050718348.html
Почему так дорого? Юшков о ценах на топливо в новых регионах России и глобальном энергокризисе
Почему так дорого? Юшков о ценах на топливо в новых регионах России и глобальном энергокризисе - 02.11.2023 Украина.ру
Почему так дорого? Юшков о ценах на топливо в новых регионах России и глобальном энергокризисе
Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире Украина.ру прокомментировал отказ Украины продлевать договор о транзите газа РФ в Европу, а также рассказал о ценах на нефть на фоне обострения конфликта Израиля и ХАМАС:
2023-11-02T17:00
2023-11-02T17:00
2023-11-02T17:00
игорь юшков
ближний восток
газ
нефть
россия
украина
транзит
европа
санкции
литва
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00:35 - Украина не будет продлевать договор о транзите газа РФ в Европу: чем это грозит? 09:02 - Чем ЕС заменит российский экспорт газа? 12:46 - Фактор месторождения Левиафан в войне на Ближнем Востоке; 14:49 - Цены на нефть на фоне обострения конфликта Израиля и ХАМАС; 17:07 - Ценообразование топлива в новых регионах России.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
игорь юшков, ближний восток, газ, нефть, россия, украина, транзит, европа, санкции, литва, иран, экспорт, энергетика, донецк, бензин, видео
Игорь Юшков, Ближний Восток, газ, нефть, Россия, Украина, транзит, Европа, санкции, Литва, Иран, экспорт, энергетика, Донецк, бензин
Почему так дорого? Юшков о ценах на топливо в новых регионах России и глобальном энергокризисе
Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире Украина.ру прокомментировал отказ Украины продлевать договор о транзите газа РФ в Европу, а также рассказал о ценах на нефть на фоне обострения конфликта Израиля и ХАМАС:
00:35 - Украина не будет продлевать договор о транзите газа РФ в Европу: чем это грозит?
09:02 - Чем ЕС заменит российский экспорт газа?
12:46 - Фактор месторождения Левиафан в войне на Ближнем Востоке;
14:49 - Цены на нефть на фоне обострения конфликта Израиля и ХАМАС;
17:07 - Ценообразование топлива в новых регионах России.