https://ukraina.ru/20231030/1050617107.html
Сюй Цзицзюнь: Кто стоит за нападками Израиля на ООН и готовы ли мы дать отпор
Сюй Цзицзюнь: Кто стоит за нападками Израиля на ООН и готовы ли мы дать отпор - 30.10.2023 Украина.ру
Сюй Цзицзюнь: Кто стоит за нападками Израиля на ООН и готовы ли мы дать отпор
Первопричиной палестино-израильского конфликта является агрессивная политика Израиля и идеология сионизма, заложенная в основу государственности израильтян
2023-10-30T17:20
2023-10-30T17:20
2023-10-30T17:27
эксклюзив
китай
сюй цзицзюнь
израиль
россия
украина
палестина
биологическое оружие
сша
оспа
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Исходя из своих интересов, на протяжении многих лет США поддерживают Израиль и оказывают давление на соседние мусульманские государства. Возможно, поэтому многие страны и не решаются выступить с заявлениями и предпринимать решительные шаги.Пока агрессивность Израиля, подпитываемая мощью США, остаётся безнаказанной. Так считает публицист из КНР и постоянный автор издания Украина.ру Сюй Цзицзюнь.Мнение Сюй Цзицзюня:Израиль жёстко ответил палестинцам за операцию движения ХАМАС 7 октября. По последним данным палестинской медиа-службы, с момента начала нынешнего конфликта ежедневно израильские военные сбрасывают на сектор Газа более 1000 тонн взрывчатых веществ.В среднем на квадратный километр территории Газы было сброшено 33 тонны взрывчатки. Такие масштабы бомбардировок в десять раз превышают размеры бомбёжек на российско-украинском театре военных действий.Стоит отметить, что израильские военные не делают различий между военными и гражданскими объектами. Неизбирательные бомбардировки, похоже, возымели эффект: за исключением нескольких арабских и мусульманских стран, ведущие мировые державы в настоящее время избегают прямого осуждения действий Израиля и пытаются примирить стороны конфликта.Проплаченные мировые СМИ работают денно и нощно над созданием образа невинных еврейских жертв и навязыванием политкорректного стандарта для всех "антисемитизм – это преступление".То, что арабы, в общем-то, тоже семиты, во внимание никто не берёт. Под семитами, как правило, западные СМИ подразумевают лишь евреев, которым якобы не дают спокойно жить в их государстве.В такой атмосфере мало кто из нейтральных сторон готов рисковать, злить израильтян. Следовательно, и Вашингтон, лишь для того чтобы хоть как-то помочь палестинцам, которым уже нечего терять.С этой точки зрения поддержка китайским правительством создания независимого палестинского государства и призыв к палестинцам и израильтянам начать мирные переговоры на основе двухсторонних решений выглядит адекватно.На прошлой неделе весь мир следил за высказываниями израильских официальных лиц в отношении ООН. Дело дошло до того, что Израиль призвал генерального секретаря организации Гутерришауйти в отставку в случае, если он немедленно не извинится. В качестве карательной меры Израиль даже прекратил выдачу виз сотрудникам ООН.К разгулу и беспределу израильских властей уже невозможно относиться спокойно. Откровенно говоря, на протяжении всей истории ООН подобное поведение допускалось лишь вашингтонскими администрациями – ни одна страна мира не была замечена в таком бесстыдстве.После Второй мировой войны все конфликты в определенной степени сдерживались в рамках международных норм. Однако Израиль своими злодеяниями попирает международное право, международные нормы, нормальную мораль и человечность.Нападки израильских политиков не ограничились одним лишь генеральным секретарём ООН Гутерришем. И Китаю, и России также досталось от Гилада Эрдана.25 октября американский проект резолюции по палестино-израильской проблеме был отвергнут Китаем, Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами – и не был принят Советом Безопасности ООН.В своем заявлении после голосования постоянный представитель Израиля в ООН Эрдан назвал результат "шокирующим", прямо указав на Китай и Россию, использовал крайне резкие выражения в адрес наших стран:"Как бы отреагировала Москва, если бы террористы-смертники уничтожили целый квартал в Москве? Как бы отреагировал Пекин, если бы джихадисты убивали и обезглавливали ваших детей?"Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь незамедлительно отреагировал на выпад израильского делегата. В своем заявлении Чжан Цзюнь описал нейтральную позицию Китая, подчеркнув, что ранее Китай проголосовал за предложение, на которое было наложено вето со стороны США."Израиль ошибся в выборе цели, рассматривая Китай как своего противника", – заявил представитель КНР.На самом деле сказанное имеет глубокий смысл, который вряд ли поняли израильские политики, мало разбирающиеся в тонкостях китайской словесности.Во-первых, Чжан Цзюнь дал понять израильтянам, что Израилю не стоит поднимать голос на Китай, — у нас разные весовые категории.Во-вторых, представитель КНР высказал позицию нашей страны: "Мы можем быть друзьями, а не соперниками".Исторически пока ситуация складывается так, что Израиль, может быть, и господствует на Ближнем Востоке, но ему не стоит провоцировать такие великие державы, Китай и Россию, даже если за его спиной стоят США.Так называемый палестино-израильский конфликт – это многолетнее массовое истребление палестинцев израильским государством при поддержке США.Израиль, обладая превосходящей военной силой, с одобрения вашингтонских администраций осуществляет геноцид палестинского народа – при полном отсутствии эффективного контроля со стороны международного правосудия. Именно поэтому, всё ещё чувствуя безнаказанность, США и Израиль имеют наглость даже замышлять биохимическую войну против Газы.Косвенные признаки именно об этом и говорят. Так, несколько дней назад западные СМИ растиражировали заявление президента Израиля Ицхака Герцога о том, что представители ХАМАС при вторжении в Израиль 7 октября имели при себе инструкции по изготовлению химического оружия.Совсем недавно, по сообщению катарской телекомпании Аль-Джазира, в Израиль прибыл американский эксперт по биохимическому оружию, который высказал мнение о возможности начала биологической, химической и бактериологической войны с Израилем.Тревогу вызывает и сообщение турецкого агентства "Анадолу" о том, что миссией наблюдателей ООН по правам человека в секторе Газа недавно было обнаружено, что в секторе Газа началась вспышка оспы. Хорошо известно, что вирус оспы давно уничтожен и его распространение весьма маловероятно.Единственная страна, которая, как доказано, исследовала вирус оспы, – это США, а американские военные привиты от этого заболевания.Пока мы ещё полностью не можем осознать всего, что может принести человечеству разгоревшийся 7 октября конфликт. Есть основания предполагать, что украинские уроки не пошли впрок. Очевидно, что в мире есть силы, которым теперь выгодно ближневосточное кровопролитие.Но как только будет применено биохимическое оружие, конфликт из регионального перерастёт в чудовищную мировую катастрофу.Осмелятся ли арабы и мусульманский мир противостоять чудовищным планам Израиля? Готовы ли силы мира и справедливости сказать своё веское слово? Вот в чём вопрос.
https://ukraina.ru/20230523/1046486944.html
https://ukraina.ru/20231029/1050583660.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, китай, сюй цзицзюнь, израиль, россия, украина, палестина, биологическое оружие, сша, оспа
Исходя из своих интересов, на протяжении многих лет США поддерживают Израиль и оказывают давление на соседние мусульманские государства. Возможно, поэтому многие страны и не решаются выступить с заявлениями и предпринимать решительные шаги.
Пока агрессивность Израиля, подпитываемая мощью США, остаётся безнаказанной. Так считает публицист из КНР и постоянный автор издания Украина.ру Сюй Цзицзюнь.
Израиль жёстко ответил палестинцам за операцию движения ХАМАС 7 октября. По последним данным палестинской медиа-службы, с момента начала нынешнего конфликта ежедневно израильские военные сбрасывают на сектор Газа более 1000 тонн взрывчатых веществ.
В среднем на квадратный километр территории Газы было сброшено 33 тонны взрывчатки. Такие масштабы бомбардировок в десять раз превышают размеры бомбёжек на российско-украинском театре военных действий.
Стоит отметить, что израильские военные не делают различий между военными и гражданскими объектами. Неизбирательные бомбардировки, похоже, возымели эффект: за исключением нескольких арабских и мусульманских стран, ведущие мировые державы в настоящее время избегают прямого осуждения действий Израиля и пытаются примирить стороны конфликта.
Проплаченные мировые СМИ работают денно и нощно над созданием образа невинных еврейских жертв и навязыванием политкорректного стандарта для всех "антисемитизм – это преступление".
То, что арабы, в общем-то, тоже семиты, во внимание никто не берёт. Под семитами, как правило, западные СМИ подразумевают лишь евреев, которым якобы не дают спокойно жить в их государстве.
В такой атмосфере мало кто из нейтральных сторон готов рисковать, злить израильтян. Следовательно, и Вашингтон, лишь для того чтобы хоть как-то помочь палестинцам, которым уже нечего терять.
С этой точки зрения поддержка китайским правительством создания независимого палестинского государства и призыв к палестинцам и израильтянам начать мирные переговоры на основе двухсторонних решений выглядит адекватно.
На прошлой неделе весь мир следил за высказываниями израильских официальных лиц в отношении ООН. Дело дошло до того, что Израиль призвал генерального секретаря организации Гутерришауйти в отставку в случае, если он немедленно не извинится. В качестве карательной меры Израиль даже прекратил выдачу виз сотрудникам ООН.
К разгулу и беспределу израильских властей уже невозможно относиться спокойно. Откровенно говоря, на протяжении всей истории ООН подобное поведение допускалось лишь вашингтонскими администрациями – ни одна страна мира не была замечена в таком бесстыдстве.
После Второй мировой войны все конфликты в определенной степени сдерживались в рамках международных норм. Однако Израиль своими злодеяниями попирает международное право, международные нормы, нормальную мораль и человечность.
Нападки израильских политиков не ограничились одним лишь генеральным секретарём ООН Гутерришем. И Китаю, и России также досталось от Гилада Эрдана.
25 октября американский проект резолюции по палестино-израильской проблеме был отвергнут Китаем, Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами – и не был принят Советом Безопасности ООН.
В своем заявлении после голосования постоянный представитель Израиля в ООН Эрдан назвал результат "шокирующим", прямо указав на Китай и Россию, использовал крайне резкие выражения в адрес наших стран:
"Как бы отреагировала Москва, если бы террористы-смертники уничтожили целый квартал в Москве? Как бы отреагировал Пекин, если бы джихадисты убивали и обезглавливали ваших детей?"
Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь незамедлительно отреагировал на выпад израильского делегата. В своем заявлении Чжан Цзюнь описал нейтральную позицию Китая, подчеркнув, что ранее Китай проголосовал за предложение, на которое было наложено вето со стороны США.
"Израиль ошибся в выборе цели, рассматривая Китай как своего противника", – заявил представитель КНР.
На самом деле сказанное имеет глубокий смысл, который вряд ли поняли израильские политики, мало разбирающиеся в тонкостях китайской словесности.
Во-первых, Чжан Цзюнь дал понять израильтянам, что Израилю не стоит поднимать голос на Китай, — у нас разные весовые категории.
Во-вторых, представитель КНР высказал позицию нашей страны: "Мы можем быть друзьями, а не соперниками".
Исторически пока ситуация складывается так, что Израиль, может быть, и господствует на Ближнем Востоке, но ему не стоит провоцировать такие великие державы, Китай и Россию, даже если за его спиной стоят США.
Так называемый палестино-израильский конфликт – это многолетнее массовое истребление палестинцев израильским государством при поддержке США.
Израиль, обладая превосходящей военной силой, с одобрения вашингтонских администраций осуществляет геноцид палестинского народа – при полном отсутствии эффективного контроля со стороны международного правосудия. Именно поэтому, всё ещё чувствуя безнаказанность, США и Израиль имеют наглость даже замышлять биохимическую войну против Газы.
Косвенные признаки именно об этом и говорят. Так, несколько дней назад западные СМИ растиражировали заявление президента Израиля Ицхака Герцога о том, что представители ХАМАС при вторжении в Израиль 7 октября имели при себе инструкции по изготовлению химического оружия.
Совсем недавно, по сообщению катарской телекомпании Аль-Джазира, в Израиль прибыл американский эксперт по биохимическому оружию, который высказал мнение о возможности начала биологической, химической и бактериологической войны с Израилем.
Тревогу вызывает и сообщение турецкого агентства "Анадолу" о том, что миссией наблюдателей ООН по правам человека в секторе Газа недавно было обнаружено, что в секторе Газа началась вспышка оспы. Хорошо известно, что вирус оспы давно уничтожен и его распространение весьма маловероятно.
Единственная страна, которая, как доказано, исследовала вирус оспы, – это США, а американские военные привиты от этого заболевания.
Пока мы ещё полностью не можем осознать всего, что может принести человечеству разгоревшийся 7 октября конфликт. Есть основания предполагать, что украинские уроки не пошли впрок. Очевидно, что в мире есть силы, которым теперь выгодно ближневосточное кровопролитие.
Но как только будет применено биохимическое оружие, конфликт из регионального перерастёт в чудовищную мировую катастрофу.
Осмелятся ли арабы и мусульманский мир противостоять чудовищным планам Израиля? Готовы ли силы мира и справедливости сказать своё веское слово? Вот в чём вопрос.