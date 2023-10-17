https://ukraina.ru/20231017/1050251309.html

Украина, США и Ближний Восток. Чего ждать от визита Владимира Путина в Китай

Украина, США и Ближний Восток. Чего ждать от визита Владимира Путина в Китай - 17.10.2023 Украина.ру

Украина, США и Ближний Восток. Чего ждать от визита Владимира Путина в Китай

17–18 октября в Пекине проходит третий Форум международного сотрудничества "Один пояс — один путь". Участие в нём примут представители более 140 стран и 30 международных организаций

2023-10-17T14:25

2023-10-17T14:25

2023-10-17T17:22

эксклюзив

китай

кнр (китай)

россия

владимир путин

сша

ближний восток

сюй цзицзюнь

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Форум посетит президент России Владимир Путин, чей визит в Китай состоится в непростое время. Вслед за нестабильностью в Восточной Европе заполыхал Ближний Восток. На Китай и Россию возложена сложная задача по сохранению мировой стабильности, считает китайский публицист Сюй Цзицзюнь. Об этом он заявил в своей статье, написанной специально для издания Украина.ру.Мнение Сюй Цзицзюня:Нет сомнений, что президент РФ Владимир Путин будет использовать крупнейшую международную площадку для осуществления важных дипломатических задач. Это крупнейшее международное мероприятие, в котором Россия впервые принимает участие со времени начала конфликта на Украине.В начале сентября 2023 года, во время поездки в Москву, вместе с коллегами из издания Украина.ру мы обсуждали вопрос, который, как мне показалось, волнует жителей вашей страны. Почему маршруты «Один пояс — один путь» идут в обход России, если Россия и Китай являются важными стратегическими партнёрами? Вряд ли стоит отрицать, что против нашей страны ведётся изощрённая информационная война, поэтому повсюду есть люди, которые видят в инициативах нашей страны попытки подчинить себе другие страны. С чем мы, конечно же, не можем согласиться.В интервью китайским СМИ перед визитом в нашу страну Владимир Путин заявил, что «Один пояс — один путь» идеально вписывается в российское видение развития Евразийского экономического союза и что участие в данной инициативе сулит взаимные выгоды странам-участницам. Рассмотрим сказанное на одном примере. Помимо России в форуме примет участие руководитель Вьетнама Во Ван Тхыонг. Вьетнам настраивается на курс налаживания отношений с Китаем, даже несмотря на то, что недавно их посетил президент США Байден. Нет ничего предосудительного в намерениях США начать диалог и даже вернуть Вьетнам в русло своей политики, но в нашей стране хорошо понимают, что за желанием наладить диалог с Ханоем скрываются планы Вашингтона по объединению всех возможных сил против нас. Как известно, Вьетнам всегда с подозрением относился к развитию связей с нашей страной, наши отношения складываются непросто. Как результат — Паназиатская железная дорога и проекты в рамках стратегии «Один пояс — один путь», разрабатываемые в течение многих лет, обошли Вьетнам стороной. И это притом, что Лаос и Камбоджа, участвующие в мероприятиях инициативы, имеют широкие возможности для совместного развития и процветания.Насколько мне известно, большинство россиян также не владеют необходимой информацией об инициативе, поэтому и возникают вопросы.На самом деле с 2013 года, когда нашей страной была выдвинута данная стратегическая концепция, конкретные планы и последовательность маршрутов оптимизировались и корректировались в зависимости от развития ситуации в мире. Среди них важными факторами, влияющими на планирование, являются региональная ситуация и дипломатические отношения.Предложенная Китаем стратегия, относящаяся к «Экономическому поясу Шелкового пути», проходит по суше и имеет три направления. Первое направление проложено через Среднюю Азию и Россию на Европу; второе — через Среднюю и Западную Азию в Персидский залив и Средиземное море; третье — через Китай в Юго-Восточную Азию, Южную Азию и Индийский океан. «Один путь» относится к «Морскому шелковому пути XXI века», ориентированному на два направления: от китайских портов через Южно-Китайское море к Индийскому океану, выходящему в Европу; и от тех же портов через Южно-Китайское море к южной части Тихого океана.Изначально в инициативе «Один пояс — один путь» отводилось место и северному маршруту, проходящему через Россию в Европу, но по целому ряду причин его открытие было отложено. Из-за напряжённости в отношениях с Украиной, в 2014 году Россия подпадает под санкции Европейского Союза, которые лишь ужесточились с началом конфликта в 2022 году. В такой ситуации временно невозможно продвигать какое-либо планирование и строительство.Но ещё в древние времена существовал северный сухопутный маршрут через Россию в Европу. До XX века внешняя торговля чаем с Китаем осуществлялась в основном по сухопутному «Чайному пути» и морскому «Чайному пути» с азиатскими странами, Европой и Америкой.Сухопутный «Чайный путь» состоял из четырёх маршрутов: первый — через западные районы Китая в Среднюю и Западную Азию и Европу; второй — через Китай, Монголию и Россию; третий — через Северо-Восточный Китай на Корейский полуостров; четвёртый — из Юго-Западных чайных районов Китая в страны Южной Азии.Сейчас мало кто знает, что с 1860-х гг. до начала XX века на юге Китая проживало большое количество русских купцов, которые занимались чайной торговлей и даже построили ряд фабрик по переработке чая. К 1890-м годам на долю чайной торговли в Ханькоу приходилось более 80% китайско-российской чайной торговли. Подъём и упадок международной торговли всегда зависел от отношений между крупными державами и ситуацией в мире. Торговля никогда не могла существовать независимо от международной политики. Подъём и спад китайско-российских торговых маршрутов также подчинялся вышеуказанному закону.В марте 2013 года состоялась встреча руководителей наших стран, на которой впервые был поднят вопрос о возрождении «Чайного пути в десять тысяч ли».В 2014 году руководители Китая и Монголии начали обсуждение вопроса возрождения «Чайного пути» и выработали механизм встреч глав государств Китая, России и Монголии. После ряда встреч, состоявшихся с 2014 по 2019 годы, руководители Китая, России и Монголии подошли к реализации «Среднесрочного плана развития трёхстороннего сотрудничества между Китаем, Россией и Монголией». Сейчас продвигается строительство проекта в рамках инициативы «Один пояс — один путь», который будет пересекать Монголию, доходить до Москвы и уходить в Западную Европу.Помимо сотрудничества в рамках инициативы «Один пояс — один путь», темой углублённого обмена мнениями между Китаем и Россией обязательно станет палестино-израильский конфликт. Оглядываясь на историю визитов президента Путина в Китай, можно заметить, что всякий раз, когда международная ситуация находилась накануне кардинальных перемен, президент Путин всегда посещал Пекин.8 августа 2008 года Владимир Путин, в то время премьер-министр РФ, прибыл в столицу Китая для участия в церемонии открытия Олимпийских игр. В тот же день Грузия спровоцировала военный конфликт с Южной Осетией. На следующий день Путин возвращается в Москву, события развиваются быстро — Грузия получает военное поражение, так и не дождавшись обещанной от США помощи.4 февраля 2022 года состоялась церемония открытия зимних Олимпийских игр в Пекине. Президент России Владимир Путин посетил Китай, чтобы присутствовать на церемонии открытия. После возвращения Путина на родину 24 февраля началась СВО. За десять дней до нынешнего визита Путина в Пекин разразился новый палестино-израильский конфликт. Перемены, начавшиеся десять лет назад, уже невозможно остановить. Несколько лет подряд растёт уровень взаимодействия китайских, иранских и российских военных. В 2021 году Китай и Иран подписали соглашение о всестороннем экономическом сотрудничестве сроком на 25 лет. В марте 2023 года Саудовская Аравия и Иран при посредничестве Китая установили дипломатические отношения. Начался процесс примирения на Ближнем Востоке, исламский мир оказался на пороге достижения великого единства.Но, опираясь на поддержку США, Израиль продолжает создавать гуманитарные кризисы и полностью игнорирует право палестинского народа на жизнь. Разгорающийся палестино-израильский конфликт, несомненно, станет центральной темой новой игры великих держав. Для России же это, по сути, возможность перейти в наступление на украинском поле боя, так как самонадеянность и невежество США и Израиля приведут Вашингтон и Тель-Авив к плачевным последствиям: погрязшие в зле сами себя обрекают на гибель — так всегда было в истории человечества.

https://ukraina.ru/20231017/1050248596.html

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эксклюзив, китай, кнр (китай), россия, владимир путин, сша, ближний восток, сюй цзицзюнь