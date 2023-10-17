https://ukraina.ru/20231017/1050251309.html
Украина, США и Ближний Восток. Чего ждать от визита Владимира Путина в Китай
Украина, США и Ближний Восток. Чего ждать от визита Владимира Путина в Китай - 17.10.2023 Украина.ру
Украина, США и Ближний Восток. Чего ждать от визита Владимира Путина в Китай
17–18 октября в Пекине проходит третий Форум международного сотрудничества "Один пояс — один путь". Участие в нём примут представители более 140 стран и 30 международных организаций
2023-10-17T14:25
2023-10-17T14:25
2023-10-17T17:22
эксклюзив
китай
кнр (китай)
россия
владимир путин
сша
ближний восток
сюй цзицзюнь
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Форум посетит президент России Владимир Путин, чей визит в Китай состоится в непростое время. Вслед за нестабильностью в Восточной Европе заполыхал Ближний Восток. На Китай и Россию возложена сложная задача по сохранению мировой стабильности, считает китайский публицист Сюй Цзицзюнь. Об этом он заявил в своей статье, написанной специально для издания Украина.ру.Мнение Сюй Цзицзюня:Нет сомнений, что президент РФ Владимир Путин будет использовать крупнейшую международную площадку для осуществления важных дипломатических задач. Это крупнейшее международное мероприятие, в котором Россия впервые принимает участие со времени начала конфликта на Украине.В начале сентября 2023 года, во время поездки в Москву, вместе с коллегами из издания Украина.ру мы обсуждали вопрос, который, как мне показалось, волнует жителей вашей страны. Почему маршруты «Один пояс — один путь» идут в обход России, если Россия и Китай являются важными стратегическими партнёрами? Вряд ли стоит отрицать, что против нашей страны ведётся изощрённая информационная война, поэтому повсюду есть люди, которые видят в инициативах нашей страны попытки подчинить себе другие страны. С чем мы, конечно же, не можем согласиться.В интервью китайским СМИ перед визитом в нашу страну Владимир Путин заявил, что «Один пояс — один путь» идеально вписывается в российское видение развития Евразийского экономического союза и что участие в данной инициативе сулит взаимные выгоды странам-участницам. Рассмотрим сказанное на одном примере. Помимо России в форуме примет участие руководитель Вьетнама Во Ван Тхыонг. Вьетнам настраивается на курс налаживания отношений с Китаем, даже несмотря на то, что недавно их посетил президент США Байден. Нет ничего предосудительного в намерениях США начать диалог и даже вернуть Вьетнам в русло своей политики, но в нашей стране хорошо понимают, что за желанием наладить диалог с Ханоем скрываются планы Вашингтона по объединению всех возможных сил против нас. Как известно, Вьетнам всегда с подозрением относился к развитию связей с нашей страной, наши отношения складываются непросто. Как результат — Паназиатская железная дорога и проекты в рамках стратегии «Один пояс — один путь», разрабатываемые в течение многих лет, обошли Вьетнам стороной. И это притом, что Лаос и Камбоджа, участвующие в мероприятиях инициативы, имеют широкие возможности для совместного развития и процветания.Насколько мне известно, большинство россиян также не владеют необходимой информацией об инициативе, поэтому и возникают вопросы.На самом деле с 2013 года, когда нашей страной была выдвинута данная стратегическая концепция, конкретные планы и последовательность маршрутов оптимизировались и корректировались в зависимости от развития ситуации в мире. Среди них важными факторами, влияющими на планирование, являются региональная ситуация и дипломатические отношения.Предложенная Китаем стратегия, относящаяся к «Экономическому поясу Шелкового пути», проходит по суше и имеет три направления. Первое направление проложено через Среднюю Азию и Россию на Европу; второе — через Среднюю и Западную Азию в Персидский залив и Средиземное море; третье — через Китай в Юго-Восточную Азию, Южную Азию и Индийский океан. «Один путь» относится к «Морскому шелковому пути XXI века», ориентированному на два направления: от китайских портов через Южно-Китайское море к Индийскому океану, выходящему в Европу; и от тех же портов через Южно-Китайское море к южной части Тихого океана.Изначально в инициативе «Один пояс — один путь» отводилось место и северному маршруту, проходящему через Россию в Европу, но по целому ряду причин его открытие было отложено. Из-за напряжённости в отношениях с Украиной, в 2014 году Россия подпадает под санкции Европейского Союза, которые лишь ужесточились с началом конфликта в 2022 году. В такой ситуации временно невозможно продвигать какое-либо планирование и строительство.Но ещё в древние времена существовал северный сухопутный маршрут через Россию в Европу. До XX века внешняя торговля чаем с Китаем осуществлялась в основном по сухопутному «Чайному пути» и морскому «Чайному пути» с азиатскими странами, Европой и Америкой.Сухопутный «Чайный путь» состоял из четырёх маршрутов: первый — через западные районы Китая в Среднюю и Западную Азию и Европу; второй — через Китай, Монголию и Россию; третий — через Северо-Восточный Китай на Корейский полуостров; четвёртый — из Юго-Западных чайных районов Китая в страны Южной Азии.Сейчас мало кто знает, что с 1860-х гг. до начала XX века на юге Китая проживало большое количество русских купцов, которые занимались чайной торговлей и даже построили ряд фабрик по переработке чая. К 1890-м годам на долю чайной торговли в Ханькоу приходилось более 80% китайско-российской чайной торговли. Подъём и упадок международной торговли всегда зависел от отношений между крупными державами и ситуацией в мире. Торговля никогда не могла существовать независимо от международной политики. Подъём и спад китайско-российских торговых маршрутов также подчинялся вышеуказанному закону.В марте 2013 года состоялась встреча руководителей наших стран, на которой впервые был поднят вопрос о возрождении «Чайного пути в десять тысяч ли».В 2014 году руководители Китая и Монголии начали обсуждение вопроса возрождения «Чайного пути» и выработали механизм встреч глав государств Китая, России и Монголии. После ряда встреч, состоявшихся с 2014 по 2019 годы, руководители Китая, России и Монголии подошли к реализации «Среднесрочного плана развития трёхстороннего сотрудничества между Китаем, Россией и Монголией». Сейчас продвигается строительство проекта в рамках инициативы «Один пояс — один путь», который будет пересекать Монголию, доходить до Москвы и уходить в Западную Европу.Помимо сотрудничества в рамках инициативы «Один пояс — один путь», темой углублённого обмена мнениями между Китаем и Россией обязательно станет палестино-израильский конфликт. Оглядываясь на историю визитов президента Путина в Китай, можно заметить, что всякий раз, когда международная ситуация находилась накануне кардинальных перемен, президент Путин всегда посещал Пекин.8 августа 2008 года Владимир Путин, в то время премьер-министр РФ, прибыл в столицу Китая для участия в церемонии открытия Олимпийских игр. В тот же день Грузия спровоцировала военный конфликт с Южной Осетией. На следующий день Путин возвращается в Москву, события развиваются быстро — Грузия получает военное поражение, так и не дождавшись обещанной от США помощи.4 февраля 2022 года состоялась церемония открытия зимних Олимпийских игр в Пекине. Президент России Владимир Путин посетил Китай, чтобы присутствовать на церемонии открытия. После возвращения Путина на родину 24 февраля началась СВО. За десять дней до нынешнего визита Путина в Пекин разразился новый палестино-израильский конфликт. Перемены, начавшиеся десять лет назад, уже невозможно остановить. Несколько лет подряд растёт уровень взаимодействия китайских, иранских и российских военных. В 2021 году Китай и Иран подписали соглашение о всестороннем экономическом сотрудничестве сроком на 25 лет. В марте 2023 года Саудовская Аравия и Иран при посредничестве Китая установили дипломатические отношения. Начался процесс примирения на Ближнем Востоке, исламский мир оказался на пороге достижения великого единства.Но, опираясь на поддержку США, Израиль продолжает создавать гуманитарные кризисы и полностью игнорирует право палестинского народа на жизнь. Разгорающийся палестино-израильский конфликт, несомненно, станет центральной темой новой игры великих держав. Для России же это, по сути, возможность перейти в наступление на украинском поле боя, так как самонадеянность и невежество США и Израиля приведут Вашингтон и Тель-Авив к плачевным последствиям: погрязшие в зле сами себя обрекают на гибель — так всегда было в истории человечества.
https://ukraina.ru/20231017/1050248596.html
https://ukraina.ru/20231017/1050250736.html
https://ukraina.ru/20231017/1050232492.html
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, китай, кнр (китай), россия, владимир путин, сша, ближний восток, сюй цзицзюнь
Украина, США и Ближний Восток. Чего ждать от визита Владимира Путина в Китай
14:25 17.10.2023 (обновлено: 17:22 17.10.2023)
17–18 октября в Пекине проходит третий Форум международного сотрудничества "Один пояс — один путь". Участие в нём примут представители более 140 стран и 30 международных организаций
Форум посетит президент России Владимир Путин, чей визит в Китай состоится в непростое время. Вслед за нестабильностью в Восточной Европе заполыхал Ближний Восток.
На Китай и Россию возложена сложная задача по сохранению мировой стабильности, считает китайский публицист Сюй Цзицзюнь. Об этом он заявил в своей статье, написанной специально для издания Украина.ру.
Нет сомнений, что президент РФ Владимир Путин будет использовать крупнейшую международную площадку для осуществления важных дипломатических задач. Это крупнейшее международное мероприятие, в котором Россия впервые принимает участие со времени начала конфликта на Украине.
В начале сентября 2023 года, во время поездки в Москву, вместе с коллегами из издания Украина.ру мы обсуждали вопрос, который, как мне показалось, волнует жителей вашей страны. Почему маршруты «Один пояс — один путь» идут в обход России, если Россия и Китай являются важными стратегическими партнёрами?
Вряд ли стоит отрицать, что против нашей страны ведётся изощрённая информационная война, поэтому повсюду есть люди, которые видят в инициативах нашей страны попытки подчинить себе другие страны. С чем мы, конечно же, не можем согласиться.
В интервью китайским СМИ перед визитом в нашу страну Владимир Путин заявил, что «Один пояс — один путь» идеально вписывается в российское видение развития Евразийского экономического союза и что участие в данной инициативе сулит взаимные выгоды странам-участницам.
Рассмотрим сказанное на одном примере. Помимо России в форуме примет участие руководитель Вьетнама Во Ван Тхыонг. Вьетнам настраивается на курс налаживания отношений с Китаем, даже несмотря на то, что недавно их посетил президент США Байден.
Нет ничего предосудительного в намерениях США начать диалог и даже вернуть Вьетнам в русло своей политики, но в нашей стране хорошо понимают, что за желанием наладить диалог с Ханоем скрываются планы Вашингтона по объединению всех возможных сил против нас.
Как известно, Вьетнам всегда с подозрением относился к развитию связей с нашей страной, наши отношения складываются непросто. Как результат — Паназиатская железная дорога и проекты в рамках стратегии «Один пояс — один путь», разрабатываемые в течение многих лет, обошли Вьетнам стороной.
И это притом, что Лаос и Камбоджа, участвующие в мероприятиях инициативы, имеют широкие возможности для совместного развития и процветания.
Насколько мне известно, большинство россиян также не владеют необходимой информацией об инициативе, поэтому и возникают вопросы.
На самом деле с 2013 года, когда нашей страной была выдвинута данная стратегическая концепция, конкретные планы и последовательность маршрутов оптимизировались и корректировались в зависимости от развития ситуации в мире. Среди них важными факторами, влияющими на планирование, являются региональная ситуация и дипломатические отношения.
Предложенная Китаем стратегия, относящаяся к «Экономическому поясу Шелкового пути», проходит по суше и имеет три направления.
Первое направление проложено через Среднюю Азию и Россию на Европу; второе — через Среднюю и Западную Азию в Персидский залив и Средиземное море; третье — через Китай в Юго-Восточную Азию, Южную Азию и Индийский океан.
«Один путь» относится к «Морскому шелковому пути XXI века», ориентированному на два направления: от китайских портов через Южно-Китайское море к Индийскому океану, выходящему в Европу; и от тех же портов через Южно-Китайское море к южной части Тихого океана.
Изначально в инициативе «Один пояс — один путь» отводилось место и северному маршруту, проходящему через Россию в Европу, но по целому ряду причин его открытие было отложено.
Из-за напряжённости в отношениях с Украиной, в 2014 году Россия подпадает под санкции Европейского Союза, которые лишь ужесточились с началом конфликта в 2022 году. В такой ситуации временно невозможно продвигать какое-либо планирование и строительство.
Но ещё в древние времена существовал северный сухопутный маршрут через Россию в Европу. До XX века внешняя торговля чаем с Китаем осуществлялась в основном по сухопутному «Чайному пути» и морскому «Чайному пути» с азиатскими странами, Европой и Америкой.
Сухопутный «Чайный путь» состоял из четырёх маршрутов: первый — через западные районы Китая в Среднюю и Западную Азию и Европу; второй — через Китай, Монголию и Россию; третий — через Северо-Восточный Китай на Корейский полуостров; четвёртый — из Юго-Западных чайных районов Китая в страны Южной Азии.
Сейчас мало кто знает, что с 1860-х гг. до начала XX века на юге Китая проживало большое количество русских купцов, которые занимались чайной торговлей и даже построили ряд фабрик по переработке чая. К 1890-м годам на долю чайной торговли в Ханькоу приходилось более 80% китайско-российской чайной торговли.
Подъём и упадок международной торговли всегда зависел от отношений между крупными державами и ситуацией в мире. Торговля никогда не могла существовать независимо от международной политики. Подъём и спад китайско-российских торговых маршрутов также подчинялся вышеуказанному закону.
В марте 2013 года состоялась встреча руководителей наших стран, на которой впервые был поднят вопрос о возрождении «Чайного пути в десять тысяч ли».
В 2014 году руководители Китая и Монголии начали обсуждение вопроса возрождения «Чайного пути» и выработали механизм встреч глав государств Китая, России и Монголии. После ряда встреч, состоявшихся с 2014 по 2019 годы, руководители Китая, России и Монголии подошли к реализации «Среднесрочного плана развития трёхстороннего сотрудничества между Китаем, Россией и Монголией».
Сейчас продвигается строительство проекта в рамках инициативы «Один пояс — один путь», который будет пересекать Монголию, доходить до Москвы и уходить в Западную Европу.
Помимо сотрудничества в рамках инициативы «Один пояс — один путь», темой углублённого обмена мнениями между Китаем и Россией обязательно станет палестино-израильский конфликт.
Оглядываясь на историю визитов президента Путина в Китай, можно заметить, что всякий раз, когда международная ситуация находилась накануне кардинальных перемен, президент Путин всегда посещал Пекин.
8 августа 2008 года Владимир Путин, в то время премьер-министр РФ, прибыл в столицу Китая для участия в церемонии открытия Олимпийских игр. В тот же день Грузия спровоцировала военный конфликт с Южной Осетией.
На следующий день Путин возвращается в Москву, события развиваются быстро — Грузия получает военное поражение, так и не дождавшись обещанной от США помощи.
4 февраля 2022 года состоялась церемония открытия зимних Олимпийских игр в Пекине. Президент России Владимир Путин посетил Китай, чтобы присутствовать на церемонии открытия.
После возвращения Путина на родину 24 февраля началась СВО.
За десять дней до нынешнего визита Путина в Пекин разразился новый палестино-израильский конфликт.
Перемены, начавшиеся десять лет назад, уже невозможно остановить. Несколько лет подряд растёт уровень взаимодействия китайских, иранских и российских военных. В 2021 году Китай и Иран подписали соглашение о всестороннем экономическом сотрудничестве сроком на 25 лет.
В марте 2023 года Саудовская Аравия и Иран при посредничестве Китая установили дипломатические отношения. Начался процесс примирения на Ближнем Востоке, исламский мир оказался на пороге достижения великого единства.
Но, опираясь на поддержку США, Израиль продолжает создавать гуманитарные кризисы и полностью игнорирует право палестинского народа на жизнь. Разгорающийся палестино-израильский конфликт, несомненно, станет центральной темой новой игры великих держав.
Для России же это, по сути, возможность перейти в наступление на украинском поле боя, так как самонадеянность и невежество США и Израиля приведут Вашингтон и Тель-Авив к плачевным последствиям: погрязшие в зле сами себя обрекают на гибель — так всегда было в истории человечества.