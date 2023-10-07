https://ukraina.ru/20231007/1049969735.html

Платон Беседин о скандалах в шоу-бизнесе и плей-листе русского патриота

Платон Беседин о скандалах в шоу-бизнесе и плей-листе русского патриота - 07.10.2023 Украина.ру

Платон Беседин о скандалах в шоу-бизнесе и плей-листе русского патриота

Украинская и российская эстрада будут все больше политизироваться, но настоящие чувства и эмоции пробуждает совсем другая музыка. Украина.ру, 07.10.2023

2023-10-07T09:28

2023-10-07T09:28

2023-10-07T09:29

культура

интервью

платон беседин

музыка

эстрада

патриотизм

артисты

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Украинская и российская эстрада будут все больше политизироваться, но настоящие чувства и эмоции пробуждает совсем другая музыка.Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал писатель, публицист, автор телеграм-канала Платон Беседин.– Платон, мы с вами говорили о рок-музыке, о кино и архитектуре в России и на Украине – сейчас, во время военного конфликта. Давайте поговорим о музыкальной эстраде, о поп-исполнителях и скандалах вокруг них.То и дело российские и украинские артисты попадают в один и тот же скандал: СМИ и публика стараются выяснить политическую позицию исполнителя, высказывания на тему СВО становятся важнее творчества артиста. В одном из интервью вы рассказывали мне о парадоксе Ивана Урганта, который, не делая никаких заявлений, получил репутацию артиста, который "против".Еще один яркий пример – Ани Лорак (Каролина Куек), которую, с самого начала конфликта, "подозревают" в неправильной, "недостаточно патриотичной" позиции то российские, то украинские поклонники, журналисты требуют от нее ответа, а общественник Виталий Бородин написал на нее множество заявлений в прокуратуру и другие инстанции. Все эти проверки показали, что к финансированию ВСУ Лорак отношения не имеет, но концерты ее в России отменяются. Почему все это происходит?– Дело в том, что поп-музыка – это одна из видимых сторон так называемой элиты. Не высшего уровня, но в потребительском, мещанском представлении – да. У Эдуарда Лимонова была замечательная книга, на мой взгляд, жутко недооцененная – "Дисциплинарный санаторий". Там он писал, что в мире, похожем на дисциплинарный санаторий, роль героев играют эти самый селебрити. Прежде всего – поп-звезды.Действительно, это так, потому что наши дети и внуки, да и мы сами очень долгое время ориентировались на звезд, они становились универсальными ролевыми моделями для подражания. В этом Россия и Украина добились одинаковых результатов.Вместе с этим, у всей этой тусовки, которая жила сытно и охранялась лучше, чем нефтегазовый бизнес, считалось правильным и единственно верным быть глубоко аполитичными людьми. Однако страна, в свои переломные моменты, нуждалась в активизации всех сил: в триггерные моменты эти звезды привлекались в качестве лидеров общественного мнения, путеводных звезд, за которыми должны были идти все остальные. Так было и в 96-м, когда [Борис] Ельцин выплясывал на сцене, и потом.Однако так получилось, что вся эта политическая история, прежде всего, на Украине затянулась. Сейчас ты уже обязан быть частью политики. Поэтому примерно с 2013-го года украинские поп-звезды окончательно сели на политическую иглу. Они понимали, что не отвертеться: вот Крым вернулся в Россию, вот Донбасс полыхает.Понятно, что большая часть из них сделали выбор в пользу Украины, хотя некоторые и выбрали сердцем Россию — например, Таисия Повалий, хотя это и не дало ей никаких существенных дивидендов.А были те, кто просто болтался, и говорил, что музыка вне политики: Вера Брежнева, Светлана Лобода. Вели они себя очень лицемерно, "и вашим, и на нашим". Например, София Ротару, которая и АТО помогала, и виллу в Крыму имела. Кстати, как и [Владимир] Зеленский.– А потом эти изменения произошли и в России?– Да, вся эта пропитанная политикой история добралась и до России. Понятно, что это произошло 24 февраля 2022 года. Уже нельзя было отделаться фразой "музыка вне политики", потому что это уже не была политика – это чьи-то жизни, чьи-то судьбы.Тут многие определились, или сделали вид, что определились. Такие как Лобода ушли в западный контекст, постарались интегрироваться в западный шоу-бизнес. Амбициозная идея.А в России патриотом, в общем-то, и не выгодно быть: не факт, что вся твоя аудитория пропитана этой Z-патриотикой.Прежде всего, это всегда история о деньгах, о том, как не рассориться с госкомпаниями, как не потерять корпоративы. Поэтому они вынуждены быть в тренде, грубо говоря.– А аудитории, поклонникам это на самом деле интересно?– Я думаю, что есть заинтересованная группа людей, которая действительно переживает за происходящее, для них это важно. Для многих (я не рискую сказать для большинства) – плевать, но для некоторых это действительно важно. Зависит от человека, конечно. Но, в целом, люди просто хотят, чтобы их развлекали.Но если бы это было так принципиально и для тех, кто создает шоу, и для тех, кто его потребляет – мы сейчас увидели бы новые лица и имена, новые, настоящие истории. Не сежиссированные продюсерами на волне патриотического хайпа, а искренне, по-настоящему.– То есть действительно может быть человек, который всю жизнь любил музыку, например, группы "Би-2", но после высказываний Лёвы [Егор Бортник]* перестал ее слушать?– Такое бывает, да. Если человек болезненно воспринимает происходящее, если у него кто-то близкий был ранен, погиб, а потом он слышит что-то такое, то и песню, которую слушал всю жизнь, он начинает воспринимать через другую призму.Я лично знаю очень много людей, которые разочаровались сначала в персоналиях, а потом – в песнях, например, [Андрея] Макаревича* или [Бориса] Гребенщикова*. Песни, написанные даже 30 лет назад, все равно теперь звучат сквозь призму сегодняшней позиции, высказываний.Честно могу сказать: я не слушал последние альбомы Гребенщикова*.Позиция меняет и самого артиста, когда он пускает в свое творчество политику, оно становится иным.– О чем говорит ситуация с Ани Лорак?– Насколько я знаю, для нее все закончилось неплохо. Ее взяли в жюри большого конкурса на федеральном канале, она выступила в Crocus City Hall с [Филиппом] Киркоровым, и, вообще, понятно, что он всю жизнь ее лоббировал и продвигал.У меня только один вопрос: неужели, когда идет СВО, когда там ребята погибают, у нас нет никого, кого можно посадить в жюри этого шоу, кроме Лорак? Тоже, на мой взгляд, очень неуместного. Есть же какое-то чувство меры, чувство такта: она там лишняя, ни к чему.Можно, конечно, дальше делать вид, что ничего не изменилось, шутить, ставить "Голубые огоньки" со всеми этими рожами, которые мы видели на протяжении десятилетий… Но неужели у нас за все это время не появилось никого, чье творчество резонирует с нынешними временами?Я бы сделал шоу с нормальными пацанами из народа, которых никто не знает, но они настоящие. Смотреть его, конечно, никто бы не стал. Провел бы большой конкурс, кастинг по всей стране.– Еще один из последних скандалов в поп-музыке – с Ромой Зверем [Романом Билыком], солистом "Зверей". Он высказался против СВО, а потом поехал выступать перед военными. Конечно же, попал в немилость у украинской аудитории, Андрей Хлывнюк [фронтмен группы "Бумбокс"] записал ему видео с беспилотником: "Рома, извини, у меня самолет". Парадокс Билыка же в том, что он в Донбасс съездил, а в общественном мнении остался тем, кто "против".– Сложно сказать, что думает сам Рома Зверь, что им руководило. Во-первых, у него украинские корни, он жил в Мариуполе, поэтому, конечно, в начале ему было больно, страшно.Потом он или что-то осознал, или сыграла роль отмена его концертов и выступлений. Ему и сказали: "Чувак, ты же не будешь как [Максим] Галкин* десять человек собирать и за кока-колу работать?"Но я видел это видео [из зоны боевых действий], и мне показалось – по его глазам, по физиогномике, что он, как минимум, проникся тем, что там происходит.Ну а Хлывнюк – что тут такого? Рок-музыкант потроллил рок-музыканта. В Украине – можно смеяться, но – они всерьез воюют, в том числе и музыканты, артисты. Для них это реальная война.– Будет ли эстрада еще больше политизироваться?– Да, безусловно. Так было всегда. Мадонна – это крайне политизированная история, Леди Гага – это крайне политизированная история. Политизация, радикализация будет только расти. А российский рынок очень замкнут, и будет дальше крайне ограничен. Какие сейчас есть пути у артистов? Либо петь такое коллективное "Офицеры, офицеры" со всех площадок, либо как-то пытаться связываться с Западом.– Каким можно сейчас представить себе плей-лист российского патриота?– Нормальный, обычный плей-лист: хорошая, качественная музыка, которая рождает чувства и эмоции. Я точно знаю, кого там не будет: людей, которые, как говорил [Виталий] Кличко, "окрасили себя в эти цвета, потому что окрасили".А так, там будут все те же ребята: найдется место и тому же [Юрию] Шевчуку с его "Это все", "Что такое осень", "Еду я на Родину", и Александру Ф. Скляру – "Улочки московские". Там будет обязательно "Кино" - музыка, которая сейчас, как никогда, актуальна, [Виктор] Цой переживает очередной виток актуальности.Там будет даже хороший русский рэп, где ребята будут читать о Родине – и там будут совершенно разные персонажи: как "25/17", так и группа "Каста", которая, вроде не особо эту всю историю поддерживают, но они же не смогут отменить свою песню "Есть вещи на порядок выше, слышишь".Там будут и современные ребята, обязательно будет Игорь Растеряев – на мой взгляд, человек очень живой, искренний, русский; обязательно будет наша советская эстрада – без нее вообще никак. Мы недавно делали поэтический вечер и пели "Десятый наш десантный батальон" - это так будоражит кровь, что она закипает.Обязательно будет там наша классическая музыка, [Сергея] Прокофьева, [Петра] Чайковского – все то, чем может гордиться Россия, что укрепляет и славит Россию, не в форме лозунгов, а в форме созидания.*Лица выполняют функцию иноагентов в РФ

https://ukraina.ru/20230503/1045885319.html

https://ukraina.ru/20230930/1049803254.html

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Мария Нестерова

Мария Нестерова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Мария Нестерова

интервью, платон беседин, музыка, эстрада, патриотизм, артисты