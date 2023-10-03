https://ukraina.ru/20231003/1049877606.html
Как поведёт себя Китай, если ситуация с Украиной обострится - блогеры из КНР
Как поведёт себя Китай, если ситуация с Украиной обострится - блогеры из КНР - 03.10.2023 Украина.ру
Как поведёт себя Китай, если ситуация с Украиной обострится - блогеры из КНР
По приглашению мультимедийного издания Украина.ру Россию посетила делегация из Китая.
2023-10-03T17:15
2023-10-03T17:15
2023-10-03T17:15
видео
сюй цзицзюнь
китай
блогеры
россия
сотрудничество
украина
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В студии редакции блогер-миллионник, публицист Сюй Цзицзюнь и блогер, военный эксперт, телеобозреватель Хун Юань рассказали о расширении сотрудничества между Москвой и Пекином, а также прокомментировали конфигурацию транспортных коридоров в обход территории России.00:21 - О расширении сотрудничества Пекин-Москва и страхах Запада;03:59 - Конфигурация транспортных коридоров: почему КНР строит маршрут в обход России?07:10 – О вероятности трёхстороннего сотрудничества РФ-Китай-Африка;10:07 – Как поведёт себя Китай при обострении ситуации вокруг Украины;12:50 – Впечатления о России и Москве.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/03/1049881223_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c8d4c28bc033fc18d49a6585cb6802e2.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, сюй цзицзюнь, китай, блогеры, россия, сотрудничество, украина, видео
Видео, Сюй Цзицзюнь, Китай, блогеры, Россия, сотрудничество, Украина
Как поведёт себя Китай, если ситуация с Украиной обострится - блогеры из КНР
По приглашению мультимедийного издания Украина.ру Россию посетила делегация из Китая.
В студии редакции блогер-миллионник, публицист Сюй Цзицзюнь и блогер, военный эксперт, телеобозреватель Хун Юань рассказали о расширении сотрудничества между Москвой и Пекином, а также прокомментировали конфигурацию транспортных коридоров в обход территории России.
00:21 - О расширении сотрудничества Пекин-Москва и страхах Запада;
03:59 - Конфигурация транспортных коридоров: почему КНР строит маршрут в обход России?
07:10 – О вероятности трёхстороннего сотрудничества РФ-Китай-Африка;
10:07 – Как поведёт себя Китай при обострении ситуации вокруг Украины;
12:50 – Впечатления о России и Москве.