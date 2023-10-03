https://ukraina.ru/20231003/1049877606.html

Как поведёт себя Китай, если ситуация с Украиной обострится - блогеры из КНР

Как поведёт себя Китай, если ситуация с Украиной обострится - блогеры из КНР - 03.10.2023 Украина.ру

Как поведёт себя Китай, если ситуация с Украиной обострится - блогеры из КНР

По приглашению мультимедийного издания Украина.ру Россию посетила делегация из Китая.

2023-10-03T17:15

2023-10-03T17:15

2023-10-03T17:15

видео

сюй цзицзюнь

китай

блогеры

россия

сотрудничество

украина

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В студии редакции блогер-миллионник, публицист Сюй Цзицзюнь и блогер, военный эксперт, телеобозреватель Хун Юань рассказали о расширении сотрудничества между Москвой и Пекином, а также прокомментировали конфигурацию транспортных коридоров в обход территории России.00:21 - О расширении сотрудничества Пекин-Москва и страхах Запада;03:59 - Конфигурация транспортных коридоров: почему КНР строит маршрут в обход России?07:10 – О вероятности трёхстороннего сотрудничества РФ-Китай-Африка;10:07 – Как поведёт себя Китай при обострении ситуации вокруг Украины;12:50 – Впечатления о России и Москве.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, сюй цзицзюнь, китай, блогеры, россия, сотрудничество, украина, видео