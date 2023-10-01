https://ukraina.ru/20231001/1049804877.html

Секрет успеха Китая: к 74-й годовщине провозглашения Китайской Народной Республики

Секрет успеха Китая: к 74-й годовщине провозглашения Китайской Народной Республики - 01.10.2023 Украина.ру

Секрет успеха Китая: к 74-й годовщине провозглашения Китайской Народной Республики

С момента провозглашения Китайской Народной Республики 1 октября 1949 года прошло 74 года. Благодаря социальной стабильности и высоким темпам роста уровень социально-экономического развития Китая постепенно приближается к уровню развитых стран мира

2023-10-01T08:00

2023-10-01T08:00

2023-10-01T08:00

история

история

китай

кнр (китай)

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За семь десятилетий развития нашему народу удалось сотворить чудо: из нищей и отсталой сельскохозяйственной страны мы превратились в основного мирового производителя, в страну №1 по реальному сектору экономики и в страну №1 по потребительскому рынку.За последние семьдесят с лишним лет социальный ландшафт Китая претерпел огромные изменения в политике, развивалась и развивается экономика, наука и техника, образование и культура, медицина и здравоохранение, военное дело. Национальная мощь Китая уже которое десятилетие занимает второе место в мире, а во многих областях нам удалось вырваться на передовые позиции.В 1949 году общая численность населения Китая составляла 540 млн человек и в среднем простой китаец мог дожить до 35 лет. Согласно свежим данным, в 2020 году среднестатистический житель Китая живёт 77 лет. Немного? Да, Китаю есть ещё над чем поработать, чтобы улучшить жизнь своих граждан, но нельзя отрицать и успехи.В 1949 году Китай был бедной и технологически отсталой страной, с практически нулевой промышленной базой. Сегодня трудно представить, что в том году Китай выплавил лишь одну тысячную часть всего мирового производства стали. Но в 1950 годы Советский Союз предложил нам 156 проектов по реконструкции и строительству заводов, из которых в итоге было реализовано 150, в том числе 106 для гражданских предприятий и 44 для оборонных. Эти проекты заложили основу сегодняшней индустриализации Китая. В те годы мы смогли значительно расширить производство цветных металлов, угля, нефти, электроэнергии, двигателей, сельскохозяйственных удобрений и т.д. В 1950 годы у нас в стране начали развиваться независимая отечественная автомобильная и тракторная промышленность. Мы начали строить оборонные предприятия, один за другим появлялись танковые и авиационные заводы. К 1959 году мощности китайской тяжелой промышленности приблизились или превысили уровень первой пятилетки Советского Союза 1930 годов.Начиная с 1980-х годов, непрерывно открывая Китай для внешнего мира и интегрируясь в мировую экономику, мы идём по пути независимости и самостоятельного развития. Мы твёрдо верим, что наука и техника — это основа производительных сил, и поэтому делаем всё для продвижения инноваций, постепенно расширяем промышленные мощности и модернизируем производство. В итоге это позволяет нам формировать мировую промышленную систему с наиболее полным набором производственных наименований. Преимущества китайской промышленности в том и заключается, что идёт постоянное укрепление промышленной базы, а устойчивость и конкурентоспособность цепочек поставок постоянно повышается.Развивая обрабатывающую промышленность, Китай стремится продвигать информационную интернет-индустрию, работает над производством полупроводниковых микросхем, над разработками искусственного интеллекта и робототехники. Мы уделяем внимание развитию зелёной энергетики, экономии энергии и сокращению выбросов, и постепенно догоняем США и Европу. Мало кто знает, но в 2022 году объём продаж автомобилей на новой энергетике (электромобилей) в Китае достиг 6,887 млн единиц, – недосягаемая цифра для развитых стран Запада, так пекущихся об экологии.В августе 2020 года Международный институт экономического развития опубликовал "Официальный доклад о комплексной национальной мощи за 2020 год", в котором Китай занял второе место по индексу официальной комплексной национальной мощи после самих США.Начиная с 2010 года стали заметны успехи в области военно-технических инноваций, исследования наших специалистов постепенно приносят результаты: военно-воздушные силы стали вторыми по величине в мире. Военно-морской флот также является вторым по величине, и в то же время создан самый большой в мире арсенал обычных ракет, полностью завершена разработка навигационной системы "Бэйдоу", китайские космические станции "Чанъэ" высадилась на Луну и Марс, успешно проведены испытания суборбитальных аппаратов, авианосцев, самолётов, различных стратегических и тактических беспилотников. Согласно журналу "Бизнес инсайдер" "…в 2023 году США, Китай и Россия останутся самыми могущественными странами мира". За этими строчками прослеживается признание наших успехов нашими соперниками.Население Китая составляет 1,4 млрд человек, это больше чем в пресловутом "золотом миллиарде", который нынче испытывает массу проблем, принесённых в западное общество непомерными амбициями англосаксонских элит. Главное же достоинство народа моей страны – самодисциплина, мудрость и трудолюбие. И ведь правда, в изречениях, оставленных нам предками отражается суть современных китайцев: "как у небесных тел никогда не иссякает энергия, чтобы вращаться по кругу, так и благородный муж должен постоянно стремиться к самосовершенствованию". Во всех областях, включая экономику, вооружённые силы, науку и технику, культуру, современный Китай демонстрирует огромную конкурентоспособность и потрясающий потенциал. Жители нашей страны верят, что нас ожидает светлое будущее, как у нас говорят – Великое возрождение.На протяжении более чем семи десятилетий строительства китайский народ упорно придерживался руководства Коммунистической партии, продолжал развивать марксизм-ленинизм и сформировал теорию социализма с китайской спецификой. Руководство нашей страны чётко придерживается политики невмешательства в дела других государств и выстраивания дружественных отношений со всеми странами. Ещё в 2018 году с высоких трибун в Пекине было заявлено, что благополучие нашей страны зависит от благополучия наших соседей. Россия – наш друг и сосед, Китай дорожит дружбой со страной, которая 74 года назад протянула нам руку помощи в строительстве нового Китая.В этом и заключается основная причина и секрет успеха нашей страны.От редактора: хочется верить, что статья друга нашей редакции товарища Сюй Цзицзюня (он, вместе с группой китайских общественных деятелей и блогеров по приглашению издания "Украина.ру" недавно посетил Москву и новые территории России) станет новым этапом в развитии раздела "история". Мы никогда не ограничивались в своих публикациях узко украинскими темами, хотя и отдавали приоритет материалам, прямо связанным с Украиной. Но мир давно уже глобализирован.Да и не так далёк Китай от Украины, как кажется. Восьмилетняя война сопротивления китайского народа Японии завершилась 9 сентября 1945 года, после того, как 2 сентября Японская империя капитулировала перед объединёнными нациями. На борту линкора "Миссури", к сожалению, не было представителя Китая, а вот СССР представлял уроженец Киевской губернии генерал-лейтенант Кузьма Деревянко.Василий Стоякин

https://ukraina.ru/20230707/1047832493.html

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Сюй Цзицзюнь https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/17/1046486616_408:6:883:481_100x100_80_0_0_f625b6c342ad0029e44b5bf20a10195f.jpg

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Сюй Цзицзюнь https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/17/1046486616_408:6:883:481_100x100_80_0_0_f625b6c342ad0029e44b5bf20a10195f.jpg

история, китай, кнр (китай)