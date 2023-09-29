Зеленский наградил спикера парламента Финляндии - 29.09.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230929/1049800175.html
Зеленский наградил спикера парламента Финляндии
Зеленский наградил спикера парламента Финляндии - 29.09.2023 Украина.ру
Зеленский наградил спикера парламента Финляндии
Зеленский наградил спикера финского парламента Юсси Хала-ахо, который призывал убивать русских солдат. Медаль привёз и вручил спикер украинского парламента Руслан Стефанчук, сообщает сайт парламента Финляндии.
2023-09-29T20:15
2023-09-29T20:15
новости
украина
владимир зеленский
ультраправые
неонацисты
украина-ес
ес
ксенофобия
национализм
парламент
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/04/1045019720_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3ed2ff626dd1850d18bfc64fe8e4a0cb.jpg
В официальном сообщении парламента Финляндии сказано, что Халла-ахо (Halla-aholle) получил орден Ярослава Мудрого II степени 29 сентября в Дублине. Вручал награду постсоветской республики спикер украинского парламента Руслан Стефанчук.С наградой финского политика поздравила посол Украины Ольга Диброва. Она "выразила особую благодарность г-ну Халла-ахо за его личное лидерство и вклад в поддержание национального и международного единства в поддержку украинского народа", сказано в официальном сообщении парламента Финляндии.Другие издания сообщают, что вручение состоялось в Дублине, так как там проходит конференция спикеров Совета Европы."Халла-ахо жил на Украине и тоже говорит по-украински", - уточнило издание Helsingin Sanomat.Депутат от крайне правой партии "Истинные финны" Юсси Халла-ахо работал в финляндском посольстве в Киеве. Он стал спикером парламента Финляндии в 2023 году. Даже в этой партии Халла-ахо выделялся как скандалист и ксенофоб, испытывавший особую антипатию к русским и мусульманам. Избрание его лидером партии, несмотря на две судимости за разжигание вражды к представителям других этнических и религиозных групп, вызвало партийный раскол.Юсси Халла-ахо запомнился оправданием убийств русских солдат, назвав также "правильным и необходимым всё, что этому способствует". По мнению спикера финляндского парламента, Россия является "бандитским государством", а противопоставившая себя ей Украина должна получить всемерную поддержку в "войне".
https://ukraina.ru/20230926/1049718158.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/04/1045019720_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5a0c33ffdeb1a7e16d7af32ce0b1170e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, владимир зеленский, ультраправые, неонацисты, украина-ес, ес, ксенофобия, национализм, парламент, парламентарии, верховная рада, совет европы, сво
Новости, Украина, Владимир Зеленский, ультраправые, неонацисты, Украина-ЕС, ЕС, ксенофобия, национализм, парламент, парламентарии, Верховная Рада, Совет Европы, СВО

Зеленский наградил спикера парламента Финляндии

20:15 29.09.2023
 
© AP / Sergei Grits
- РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© AP / Sergei Grits
Читать в
Зеленский наградил спикера финского парламента Юсси Хала-ахо, который призывал убивать русских солдат. Медаль привёз и вручил спикер украинского парламента Руслан Стефанчук, сообщает сайт парламента Финляндии.
В официальном сообщении парламента Финляндии сказано, что Халла-ахо (Halla-aholle) получил орден Ярослава Мудрого II степени 29 сентября в Дублине. Вручал награду постсоветской республики спикер украинского парламента Руслан Стефанчук.
С наградой финского политика поздравила посол Украины Ольга Диброва. Она "выразила особую благодарность г-ну Халла-ахо за его личное лидерство и вклад в поддержание национального и международного единства в поддержку украинского народа", сказано в официальном сообщении парламента Финляндии.
Другие издания сообщают, что вручение состоялось в Дублине, так как там проходит конференция спикеров Совета Европы.
"Халла-ахо жил на Украине и тоже говорит по-украински", - уточнило издание Helsingin Sanomat.
Депутат от крайне правой партии "Истинные финны" Юсси Халла-ахо работал в финляндском посольстве в Киеве. Он стал спикером парламента Финляндии в 2023 году. Даже в этой партии Халла-ахо выделялся как скандалист и ксенофоб, испытывавший особую антипатию к русским и мусульманам. Избрание его лидером партии, несмотря на две судимости за разжигание вражды к представителям других этнических и религиозных групп, вызвало партийный раскол.
Юсси Халла-ахо запомнился оправданием убийств русских солдат, назвав также "правильным и необходимым всё, что этому способствует". По мнению спикера финляндского парламента, Россия является "бандитским государством", а противопоставившая себя ей Украина должна получить всемерную поддержку в "войне".
Интервью главы МИД РФ С. Лаврова России 24 и РИА Новости - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
26 сентября, 21:10
"У нас 300 миллиардов украли страны Запада": Лавров ответил на русофобское хамство МИД ФинляндииГлава МИД Финляндии Элина Валтонен могла по неопытности выдать русофобские откровения в интервью. Об этом 26 сентября заявил глава МИД России Сергей Лавров.
 
НовостиУкраинаВладимир ЗеленскийультраправыенеонацистыУкраина-ЕСЕСксенофобиянационализмпарламентпарламентарииВерховная РадаСовет ЕвропыСВО
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:15Зеленский наградил спикера парламента Финляндии
19:14Пустят ли Байдена на выборы и как шатдаун в США отразится на Украине - Гаспарян
18:47Обстановка в Работино, диверсанты на Брянщине. Итоги 29 сентября на Украине
18:43Путин разрешил украинцам безвизовый въезд по просроченному паспорту
18:43В белорусском Гомеле возник стихийный мемориал погибшим "вагнеровцам"
18:00Электрик, который очень любит деньги. 80 лет Леху Валенсе
17:57На Украине врач-взяточник пытался съесть стодолларовую купюру, когда его поймали с поличным
17:53Данилов: Украина перенесла заводы по производству ракет за границу, опасаясь ударов ВС РФ
17:38США намерены долго воевать на Украине, ВСУ готовят линию обороны. О чём говорили эксперты 29 сентября
17:26Маляр: Ситуация на фронте для ВСУ крайне сложная
17:25В МИД Украины ответили Орбану за "территорию без границ и населения"
17:22ЕБРР за год увеличил госдолг Украины на €1.2 млрд
17:06Депутат Гурулев: срочники могут служить в новых регионах РФ, но по желанию
16:33Польские футболисты присоединились к бойкоту юношеских футбольных команд из России
16:33Российские войска разбили пункт управления "Иностранным легионом" на Украине
16:24Нацист Ярослав Гунько и его южноамериканские друзья
16:22Словакия может сменить курс с прозападного на пророссийский - AP
16:13Румыния обвинила Россию в пропаже с радаров украинских судов
16:02Зеленский помянул жертв Бабьего Яра после чествования нациста в Канаде
15:56Минобороны решает вопрос участия группы "Вагнера" в СВО - Песков
Лента новостейМолния