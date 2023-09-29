https://ukraina.ru/20230929/1049800175.html

Зеленский наградил спикера парламента Финляндии

Зеленский наградил спикера парламента Финляндии - 29.09.2023 Украина.ру

Зеленский наградил спикера парламента Финляндии

Зеленский наградил спикера финского парламента Юсси Хала-ахо, который призывал убивать русских солдат. Медаль привёз и вручил спикер украинского парламента Руслан Стефанчук, сообщает сайт парламента Финляндии.

2023-09-29T20:15

2023-09-29T20:15

2023-09-29T20:15

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В официальном сообщении парламента Финляндии сказано, что Халла-ахо (Halla-aholle) получил орден Ярослава Мудрого II степени 29 сентября в Дублине. Вручал награду постсоветской республики спикер украинского парламента Руслан Стефанчук.С наградой финского политика поздравила посол Украины Ольга Диброва. Она "выразила особую благодарность г-ну Халла-ахо за его личное лидерство и вклад в поддержание национального и международного единства в поддержку украинского народа", сказано в официальном сообщении парламента Финляндии.Другие издания сообщают, что вручение состоялось в Дублине, так как там проходит конференция спикеров Совета Европы."Халла-ахо жил на Украине и тоже говорит по-украински", - уточнило издание Helsingin Sanomat.Депутат от крайне правой партии "Истинные финны" Юсси Халла-ахо работал в финляндском посольстве в Киеве. Он стал спикером парламента Финляндии в 2023 году. Даже в этой партии Халла-ахо выделялся как скандалист и ксенофоб, испытывавший особую антипатию к русским и мусульманам. Избрание его лидером партии, несмотря на две судимости за разжигание вражды к представителям других этнических и религиозных групп, вызвало партийный раскол.Юсси Халла-ахо запомнился оправданием убийств русских солдат, назвав также "правильным и необходимым всё, что этому способствует". По мнению спикера финляндского парламента, Россия является "бандитским государством", а противопоставившая себя ей Украина должна получить всемерную поддержку в "войне".

https://ukraina.ru/20230926/1049718158.html

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новости, украина, владимир зеленский, ультраправые, неонацисты, украина-ес, ес, ксенофобия, национализм, парламент, парламентарии, верховная рада, совет европы, сво