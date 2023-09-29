https://ukraina.ru/20230929/1049784932.html

Зеленский, защитники женщин или коренные народы: эксперты спорят, кому достанется Нобелевская премия мира

Зеленский, защитники женщин или коренные народы: эксперты спорят, кому достанется Нобелевская премия мира - 29.09.2023 Украина.ру

Зеленский, защитники женщин или коренные народы: эксперты спорят, кому достанется Нобелевская премия мира

Президент Украины Владимир Зеленский может получить Нобелевскую премию мира в этом году, но эксперты считают, что его опередят борцы за права женщин, коренные народы или окружающую среду, передает 29 сентября Reuters

2023-09-29T13:04

2023-09-29T13:04

2023-09-29T13:04

нобелевская премия

мир

новости

владимир зеленский

активист

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“Хотя букмекеры считают Зеленского главным кандидатом на пополнение прославленного списка лауреатов от Нельсона Манделы до Мартина Лютера Кинга, нобелевские специалисты полагают, что в качестве лидера военного времени украинский президент вряд ли будет назван", - говорится в материале.Директор Института исследования мира в Осло Хенрик Урдал указывал, что в годовщину 75-летия Всеобщей декларации прав человека комитет может принять решение "пролить свет на вклад активистов в дело мира".По его словам, премия мира может достаться, например, иранке Наргес Мохаммади, которая выступает за права женщин и против смертной казни и в настоящее время находится в тюрьме, или Махбуба Серадж из Афганистана, которая продолжает кампанию за права девочек на образование и другие права женщин.Есть вероятность также, что Нобелевский комитет захочет привлечь внимание к изменению климата.Директор Стокгольмского международного института исследования проблем мира Дэн Смит назвал в качестве претендента на премию движение, основанное активисткой Гретой Тунберг, а также лидера коренных народов Раони Метуктире из народа каяпо в Бразилии, который на протяжении десятилетий проводил кампанию по защите тропических лесов Амазонки.Урдал согласился, что права коренных народов могут быть в центре внимания, сославшись на Викторию Таули-Корпус из Филиппин, ранее работавшую специальным докладчиком ООН по правам коренных народов, и лидера коренных народов Эквадора Хуана Карлоса Джинтиака.В число других потенциальных лауреатов входят такие международные организации, как Международный Суд, Агентство ООН по делам беженцев УВКБ ООН, его детский фонд ЮНИСЕФ или Международный комитет Красного Креста.Лауреат получит не только медаль и диплом, но и 11 миллионов шведских крон (101,4 тысячи долларов).Победитель будет объявлен уже в следующую пятницу, а церемония награждения запланирована на 10 декабря в мэрии Осло.

https://ukraina.ru/20230904/1049142174.html

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нобелевская премия, мир, новости, владимир зеленский, активист