https://ukraina.ru/20230925/1049680034.html

Удар по одесскому морвокзалу и гостинице "Одесса": ценность и цель

Удар по одесскому морвокзалу и гостинице "Одесса": ценность и цель - 25.09.2023 Украина.ру

Удар по одесскому морвокзалу и гостинице "Одесса": ценность и цель

В ночь на 25 сентября ВС России нанесли очередной удар по Одессе. В частности, были повреждены здания морвокзала и гостиницы "Одесса" — выбито остекление (оно там было почти сплошное), в гостинице вспыхнул пожар

2023-09-25T16:26

2023-09-25T16:26

2023-09-25T17:27

эксклюзив

одесса

украина

россия

война

порт

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Украинские источники сообщают, что здания практически полностью уничтожены.Морской вокзал был построен на Новом молу в 1967 году по проекту В. Головина и В. Кремлякова. Проект разрабатывался с 50-х годов, неоднократно менялся и в конце концов приобрёл вид надстройки морского теплохода. В 1990-е склады на подземном уровне были перестроены в огромный концертно-выставочный зал, внутренние помещения морвокзала были расширены, в нём был обустроен яхт-клуб. Приём грузовых кораблей был прекращён. В 2001 году было пристроено здание гостиницы. Там же находится выставка поднятых со дна моря якорей, скульптура «Золотое дитя» Эрнста Неизвестного и памятник Жене Моряка Александра Токарева.Гостиница построена по проекту Олега Павловского — отца известного политтехнолога Глеба Павловского. Гостиница на 80% принадлежит государству, на 20% — частным инвесторам. Как утверждается, частные доли сейчас сосредоточены в руках известного одесского бизнесмена, владельца компании «Трансинвестсервис» (ТИС — основной оператор порта «Южный») Андрея Ставницера.Для приморской части Одессы она является архитектурной доминантой, видна с большинства радиальных (идущих к порту) улиц. «Я вам не скажу за всю Одессу», но отношение к гостинице в городе, мягко говоря, неоднозначное. У одесситов она вызывает примерно такие же чувства, как у москвичей памятник Петру I. По словам Ставницера это «памятник раздолбайству и безвкусице».Первоначально построенная для сети «Кемпински» гостиница вскоре из его управления была выведена, а с 2011 года не эксплуатируется. Неоднократно делались попытки её реконструировать. Сейчас этим вопросом занимается ключевой совладелец Ставницер: «Я мечтал построить в Одессе красивую, современную прогулочную набережную, с концертным залом (имени, конечно, Жванецкого), с причалом для круизных лайнеров, с катком зимой, велодорожками, ресторанчиками и магазинчиками. У моего города наконец появилась бы набережная».После Майдана Одесский порт в значительной степени опустел. Прибытие круизного теплохода стало большим событием, помещения вокзала как правило пустовали (автор статьи был там в 2016 году – впечатление удручающее). В аналогичном состоянии находилось здание гостиницы, хотя заночевавшие там в 2018 году руферы обнаружили нетронутые интерьеры и даже алкоголь в барах.Во время многонациональных учений к Новому молу причаливали военные корабли стран НАТО. Судя по всему, делалось это в пиаровских целях. С одной стороны, западным (и восточным – речь шла и о турецких кораблях) союзникам демонстрировалась парадная часть Одессы – мол, находится на одной линии с Потёмкинской лестницей и памятником Ришельё. С другой стороны, одесситы и гости города (а после потери Крыма Одесса стала основным приморским туристическим центром Украины) могли видеть перед собой военную мощь НАТО, готовую вступиться за киевский режим (на самом деле нет).С февраля 2022 года доступ простых граждан на территорию мола был закрыт. Есть, однако, много фотографий, на которых видно, что помещения вокзала использовались как стоянка для военной техники. Однако информации о том, приставали ли к молу транспортные корабли нет. Так что техника, скорее всего, поступала с берега. В российских каналах утверждается, что в помещениях гостиницы жили иностранные наёмники, работал оперативный штаб по управлению "зерновым коридором" и даже находился штаб ВМСУ. Наши источники в Одессе эту информацию не подтверждают – гостиница стояла тёмная, ранее она вообще была отключена от коммуникаций. Наёмники селились, в основном, за пределами города, а штаб "сделки" находился, скорее всего, в грузовом порту.Ставницеру, вообще-то, стоило бы поблагодарить Россию за помощь в демонтаже "памятника раздолбайству и безвкусице", но он почему-то завершил свой пост в социальных сетях странной фразой: "Сейчас Йом-Кипур, время, когда люди просят друг у друга – и у Бога – прощения за поступки и даже мысли, потому что для каждого пишется книга судьбы на следующий год. Знаю целую страну, которой не будет прощения". Странность состоит в том, что верующие иудеи никогда не называют полного имени Бога, а неиудеи обычно не ссылаются на иудейские праздники.

https://ukraina.ru/20230925/1049661037.html

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эксклюзив, одесса, украина, россия, война, порт