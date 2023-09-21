Бизнесмен из Львова вывел средства украинского оборонного предприятия на Сейшелы - 21.09.2023 Украина.ру
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Бизнесмен из Львова вывел средства украинского оборонного предприятия на Сейшелы
Бизнесмен из Львова вывел средства украинского оборонного предприятия на Сейшелы - 21.09.2023 Украина.ру
Бизнесмен из Львова вывел средства украинского оборонного предприятия на Сейшелы
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины подозревает частного предпринимателя в присвоении средств оборонного предприятия в Львовской области. Об этом ГБР сообщило 21 сентября своем телеграм-канале
2023-09-21T16:15
2023-09-21T16:15
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гбр
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В начале 2020 года оборонный завод объявил тендер на закупку машины контактной сварки, которая была нужна для ремонта военной техники, задействованной в боях против российских войск на востоке страны."Владелец зарегистрированного в Киеве предприятия подал заявку с самой низкой ценой - 495 тыс. грн (около 1 300 000 руб.) и, соответственно, выиграл тендер. После заключения сделки, завод предприятию перечислил 80% суммы за оборудование, которое нужно было установить в течение двух месяцев", - отмечается в сообщении ГБР.Однако предприниматель заказ не собирался выполнять, так как у него не было ни оборудования, ни квалифицированного персонала, который смог бы выполнить работы, предусмотренные договором.Чтобы избежать выполнения обязательств, злоумышленник продал корпоративные права в уставном капитале предприятия другой коммерческой структуре, зарегистрированной в оффшорной зоне на Сейшельских островах, отмечает украинское Государственное бюро расследований.В Черкассах на днях задержали украинца, который собирал "дань" с семей погибших украинских военных. Он требовал с родственников погибших процент от денежной помощи, которую они получали от государства.
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новости, украина, гбр, тендер, обман
Новости, Украина, ГБР, тендер, обман

Бизнесмен из Львова вывел средства украинского оборонного предприятия на Сейшелы

16:15 21.09.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанк ГБР Украины
 ГБР Украины - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Государственное бюро расследований (ГБР) Украины подозревает частного предпринимателя в присвоении средств оборонного предприятия в Львовской области. Об этом ГБР сообщило 21 сентября своем телеграм-канале
В начале 2020 года оборонный завод объявил тендер на закупку машины контактной сварки, которая была нужна для ремонта военной техники, задействованной в боях против российских войск на востоке страны.
"Владелец зарегистрированного в Киеве предприятия подал заявку с самой низкой ценой - 495 тыс. грн (около 1 300 000 руб.) и, соответственно, выиграл тендер. После заключения сделки, завод предприятию перечислил 80% суммы за оборудование, которое нужно было установить в течение двух месяцев", - отмечается в сообщении ГБР.
Однако предприниматель заказ не собирался выполнять, так как у него не было ни оборудования, ни квалифицированного персонала, который смог бы выполнить работы, предусмотренные договором.
Чтобы избежать выполнения обязательств, злоумышленник продал корпоративные права в уставном капитале предприятия другой коммерческой структуре, зарегистрированной в оффшорной зоне на Сейшельских островах, отмечает украинское Государственное бюро расследований.
В Черкассах на днях задержали украинца, который собирал "дань" с семей погибших украинских военных. Он требовал с родственников погибших процент от денежной помощи, которую они получали от государства.
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