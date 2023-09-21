https://ukraina.ru/20230921/1049598527.html
Бизнесмен из Львова вывел средства украинского оборонного предприятия на Сейшелы
Бизнесмен из Львова вывел средства украинского оборонного предприятия на Сейшелы - 21.09.2023 Украина.ру
Бизнесмен из Львова вывел средства украинского оборонного предприятия на Сейшелы
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины подозревает частного предпринимателя в присвоении средств оборонного предприятия в Львовской области. Об этом ГБР сообщило 21 сентября своем телеграм-канале
2023-09-21T16:15
2023-09-21T16:15
2023-09-21T16:15
новости
украина
гбр
тендер
обман
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В начале 2020 года оборонный завод объявил тендер на закупку машины контактной сварки, которая была нужна для ремонта военной техники, задействованной в боях против российских войск на востоке страны."Владелец зарегистрированного в Киеве предприятия подал заявку с самой низкой ценой - 495 тыс. грн (около 1 300 000 руб.) и, соответственно, выиграл тендер. После заключения сделки, завод предприятию перечислил 80% суммы за оборудование, которое нужно было установить в течение двух месяцев", - отмечается в сообщении ГБР.Однако предприниматель заказ не собирался выполнять, так как у него не было ни оборудования, ни квалифицированного персонала, который смог бы выполнить работы, предусмотренные договором.Чтобы избежать выполнения обязательств, злоумышленник продал корпоративные права в уставном капитале предприятия другой коммерческой структуре, зарегистрированной в оффшорной зоне на Сейшельских островах, отмечает украинское Государственное бюро расследований.В Черкассах на днях задержали украинца, который собирал "дань" с семей погибших украинских военных. Он требовал с родственников погибших процент от денежной помощи, которую они получали от государства.
https://ukraina.ru/20230920/1049555415.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, гбр, тендер, обман
Бизнесмен из Львова вывел средства украинского оборонного предприятия на Сейшелы
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины подозревает частного предпринимателя в присвоении средств оборонного предприятия в Львовской области. Об этом ГБР сообщило 21 сентября своем телеграм-канале
В начале 2020 года оборонный завод объявил тендер на закупку машины контактной сварки, которая была нужна для ремонта военной техники, задействованной в боях против российских войск на востоке страны.
"Владелец зарегистрированного в Киеве предприятия подал заявку с самой низкой ценой - 495 тыс. грн (около 1 300 000 руб.) и, соответственно, выиграл тендер. После заключения сделки, завод предприятию перечислил 80% суммы за оборудование, которое нужно было установить в течение двух месяцев", - отмечается в сообщении ГБР.
Однако предприниматель заказ не собирался выполнять, так как у него не было ни оборудования, ни квалифицированного персонала, который смог бы выполнить работы, предусмотренные договором.
Чтобы избежать выполнения обязательств, злоумышленник продал корпоративные права в уставном капитале предприятия другой коммерческой структуре, зарегистрированной в оффшорной зоне на Сейшельских островах, отмечает украинское Государственное бюро расследований.
В Черкассах на днях задержали украинца, который собирал "дань" с семей погибших украинских военных. Он требовал с родственников погибших процент от денежной помощи, которую они получали от государства.