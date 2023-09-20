https://ukraina.ru/20230920/1049526889.html

Китайские эксперты Сюй Цзицзюнь и Хун Юань: У России есть всё необходимое для стратегической победы в СВО

Китайские эксперты Сюй Цзицзюнь и Хун Юань: У России есть всё необходимое для стратегической победы в СВО - 20.09.2023 Украина.ру

Китайские эксперты Сюй Цзицзюнь и Хун Юань: У России есть всё необходимое для стратегической победы в СВО

В середине сентября в Россию по приглашению мультимедийной дирекции Украина.ру прибыла делегация из Китая. Это блогеры и медиаменеджеры, которые проявляют... Украина.ру, 20.09.2023

2023-09-20T15:15

2023-09-20T15:15

2023-09-20T15:15

интервью

сюй цзицзюнь

кнр (китай)

зарубежье

украина

запад

россия

партнерство

сотрудничество

лидеры

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В середине сентября в Россию по приглашению мультимедийной дирекции Украина.ру прибыла делегация из Китая. Это блогеры и медиаменеджеры, которые проявляют интерес к происходящему в новых российских регионах, а также в зоне специальной военной операции.В состав делегации вошли генеральный директор корпорации "Апрель-Медиа" Жао Цзинь, блогер-миллионник и публицист Сюй Цзицзюнь, военный эксперт и телеобозреватель Хун Юань, а также профессор искусствоведения и певица Ван Фан.Специально для гостей была организована ознакомительная поездка по новым регионам России. В частности, китайские коллеги побывал в Донецкой Народной Республике и в Крыму.По словам гостей из Китая, они потрясены увиденным: и степенью разрушений причиненных Мариуполю в ходе конфликта и той скоростью, с которой Россий занимается восстановлением получивших урон территорий.Вдохновило их также доброжелательное отношение к гостям со стороны местных жителей.В Москве Сюй Цзицзюнь и Хун Юань ответили на вопросы издания Украина.ру.– Сейчас Китай становится основным экономических партнёром России. При этом мы понимаем, что на Западе к такому сотрудничеству относятся негативно. Не опасаются ли в Китае, что расширение сотрудничества с Россией может привести к торговым ограничениям со стороны Запада?Сюй Цзицзюнь: Нужно начать надо с того, что Китай и Россия – одни из немногих мировых лидеров. Имею в виду общую экономическую мощь Китая, включая производственные мощности, потребительские и инвестиционные. Россия, как страна с самой большой территорией, с богатейшими ресурсами и производством, с вашим богатейшим культурным и духовным наследием – всё это наши сильные стороны. Сотрудничество между нашими странами – взаимодополняемо. И эта взаимодополняемость выгодна как с точки зрения экономического развития, так и в плане развития общества и национальной безопасности. Подобные отношения, сотрудничество не должно подвергаться давлению с третьей стороны. Но и мы не выступаем против кого-либо. Поэтому, опираясь на всё это, мы должны работать над дальнейшим развитием и углублением наших отношений. Конечно, наблюдая за развитием наших отношений, США и Европа не могут не нервничать и, следовательно, очернять наше сотрудничество, выдумывать различные небылицы. Способы, которые они используют в отношении нас, включая политику санкций, – не обоснованы и несправедливы, незаконны. Они постоянно делают выпады в нашу сторону. Мы же, мне кажется, должны этому противостоять. Должны работать на то, чтобы лучше понять друг друга.Я, например, перед приездом в Россию встречался с региональными руководителями, которые поручили мне при возможности передать вам, что в Китае ждут сотрудничества с российскими предпринимателями, чтобы они приезжали в Китай и там запускали пищевые производства, интересные нам. У нас же в Китае есть развитая механическая и энергетическая система, есть финансы. У нас есть свои запатентованные технологии. Учитывая то, что Запад ведёт торговые войны в отношении нашей страны, уже можно наблюдать начало спада в наших с Западом торговых отношениях. Мы надеемся, что Европейский Союз начнёт осознавать важность сотрудничества с нами и откажется от подчинения указам со стороны США, включится в евразийское партнерство. Это будет выгодно всем странам на Евразийском континенте.Хун Юань: В сегодняшнем мире по-настоящему независимых государств – не более десяти. В эту десятку входят Китай и Россия. И если кто-то будет пытаться экономическими путями оказывать давление на политику независимых государств, конечно, это ни к чему хорошему не приведёт. Такие подходы не соответствуют современному пониманию того, как должны выстраиваться отношения между государствами. Подобные подходы можно расценивать как проявления неоколониализма. А неоколониализм, надев на себя маски демократии и прав человека, как известно, ни с точки зрения этики, ни с точки зрения международного права, не выражает интересы народов мира. А сотрудничество между нашими странами можно рассматривать как вызов неоколониализму.– В России обсуждается конфигурация строящихся Китаем транспортных коридоров. Часть маршрутов идут в обход России, они проходят по бывшим республикам СССР и других стран. Какими критериями руководствуется Китай при определении маршрутов транспортных коридоров? Хун Юань: "Один пояс — один путь" — это огромный проект, план мирового, международного уровня. Это инициатива, направленная на соединение стран Азии и Европы, даже стран Африки и Южной Америки и расширение экономического сотрудничества этих стран, на осуществление индустриализации стран третьего мира. Цель проекта – взаимная выгода для всех его участников. Маршруты проекта протягиваются с востока на запад и с запада на восток, включая морские пути. Сухопутные пути, если вы посмотрите, можно разделить на южный маршрут, средний и северный. Южный маршрут проходит по южным берегам от Китая, возле Индийского океана, Красного моря и даже Персидского залива. Средний маршрут проходит, как Вы отметили, Среднеазиатские страны, бывшие республики СССР и доходит до Турции и Средиземноморья. Северные маршруты протягиваются через станцию Маньчжурия и Владивосток и, пройдя всю территорию России, выходит в восточную и западную Европу. Мы уже можем наблюдать работу этих проектов. До начала пандемии из Маньчжурии 24 часа в сутки шли поезда. Грандиозный масштаб проекта дал нам повод для радости. Но если посмотрим на состояние железнодорожных путей от Владивостока до Москвы, то нужно отметить, что пути эти строились сто лет назад, они уже довольно старые.Следовательно, и пропускная способность — весьма низкая, скорость — не высокая. У нас в Китае сейчас железные дороги обновлены, запущены скоростные поезда. Их пропускная способность — на порядок выше российских. Поэтому надо думать о том, чтобы модернизировать железные дороги северного маршрута. Этот вопрос уже стоит на повестке дня. Осталось лишь начать строить.Сюй Цзицзюнь: На самом деле это одна из тем углубления нашего сотрудничества. В Китае модернизированы и грузовые, и пассажирские перевозки. Если бы Китай и Россия начали работать над этим проектом, это бы положительно сказалось на росте наших экономик и торговых отношений вообще. Вот и ответ на ваш вопрос.Хун Юань: Необходимо провести крупномасштабное инвестирование, строительство площадей. Это большая задача, стоящая перед нами и вами.— Сейчас Россия активно возвращается в Африку, при этом в Африке велика активность и китайского бизнеса. Нет ли между Китаем и Россией конкуренции на рынках Африки? Может быть, есть примеры сотрудничества? Сюй Цзицзюнь: Недавно закончившийся саммит БРИКС в Южно-Африканской республике хорошо отвечает на Ваш вопрос. БРИКС — это основа стран Юга. Структура, гарантирующая развитие развивающимся странам, включая Китай и Россию. Развитие Африки по принципам БРИКС – довольно многообещающий проект, даже в основной структуре уже есть ЮАР.С китайской точки зрения у сотрудничества с Африкой нет исторического бремени. Во время колониализма Англия, Франция, Бельгия и Португалия раскромсали почти всю Африку. Россия же не принимала участия в колонизации Африки. Англия, занимавшаяся работорговлей на черном континенте, принесла Африке много страданий. Китай же входит в Африку на равноправных и взаимовыгодных условиях, на условиях нормальных экономических отношений с африканскими странами. Стороны на добровольной основе заключают соглашения и работают. Отношения отличаются от тех, когда колонизатор просто отбирает или убивает. Китай не размещает вооруженных сил, полностью полагается на развитие экономических связей. Это особенность китайской политики. Многие годы Китай поддерживал Африку в строительстве базовых проектов. С первых железных дорог в Танзании в 1970-е годы до сегодняшних всеафриканских проектов. И если бы не было в Африке войны и конфликтов, при помощи Китая Африка бы уже была опоясана железными дорогами. Это было бы огромной помощью для развития Африки. У нас в Китае говорят: хочешь разбогатеть – сначала отремонтируй дорогу. То есть будет транспорт – будет развитие экономики. В Африке не хватает именно транспорта. Кроме транспорта Китай помогает Африке с медициной, образованием. И всё это в глазах колонизаторов не выглядит хорошо, им это не нравится. Недавно в Нигере произошёл военный переворот. А у Франции в Нигере были огромные экономические и политические интересы. Поэтому они хотели бы вмешаться вооружённым путем. Мы видим, что Запад не желает уходить из Африки. И перед лицом такой конкуренции Китай и Россия — не противники, а друзья. Между нами нет противоречий, мы не захватывали Африку. Мы туда только начали приходить. В советское время ваша страна также помогала Африке. В отличие от Запада мы появились в Европе поздно. Поэтому нормально встретить неприятие со стороны Запада.Китай не вмешивается во внутреннюю политику стран, стремится к мирному сосуществованию, взаимовыгодности. — Конфликт на Украине продолжается уже полтора года. Как может повести себя Китай в случае обострения ситуации на фронте?Сюй Цзицзюнь: В самом начале конфликта я уже писал, что Россия столкнется с вмешательством НАТО и США. Может ли Россия выдержать такое большое давление альянса из нескольких десятков государств? На Россию, я считаю, оказывается сильное давление. Одержать победу будет очень трудно, но и проиграть невозможно. Потому что Россия прошла через победу в Великой отечественной войне. Россия – страна-победительница во Второй мировой, член Совета Безопасности ООН. Государство, обладающее атомным оружием. Страна с огромной территорией и богатыми природными ресурсами. Мощный ВПК. У России просто нет условий для поражения. Поэтому, говоря о возможном исходе противостояния, нужно задаться вопросом: в такой ситуации, когда коллективный Запад на вас давит, можете ли вы все встать как один, можете ли сформировать единый фронт? Это самое важное условие для вашей победы. География играет в вашу пользу. Наличие воли к победе определит исход этого конфликта.Некоторые спрашивают: что будет, если Россия сдастся на волю Запада? А вас просто уничтожат. Сотрут вашу историю и культуру. А может, и уничтожат ваш народ. Поэтому, данные примеры даже и не нужно рассматривать, потому что поражение России будет поражением и всего мира.Хун Юань: В истории Европы все войны, которые начинались нападением Запада на Восток, терпели поражение. А войны, шедшие с Востока на Запад, обычно заканчивались победой. Например, в 1812 году Наполеон вошёл в Москву, но через месяц начал отступать. Русский солдат вошёл в Париж. Еще один раз объединённая коалиция начала интервенцию против Советской России, но в 1920 году интервенты были выгнаны из вашей страны. И ещё один раз Гитлер с его блицкригом дошёл до Москвы, но затем в 1945 году советский солдат был в Берлине. Три раза было так. И вот четвёртый раз, начиная с 1997 года, идёт расширение НАТО на восток. И происходящее сейчас — это ответ на расширение НАТО. В конфликте, разворачивающемся на европейской равнине, мы видим, что Россия — это континентальная цивилизация. А США — это самая большая морская держава. Выбор США театра военных действий – ошибочен. Это стратегическая ошибка. Повторюсь, для морской державы вступить в войну в глубине континента, в степи и на равнине, у порога противника, в местности, который он хорошо знает, — ошибочно. В этом плане у России есть все условия для стратегического выигрыша. Тем более, что это справедливая война.— Вы несколько дней были в Москве. Какие у вас впечатления?Хун Юань: Россия – великая страна. Москва – город с древней и великой историей. Мы здесь увидели много солнца. Красивые, радующие глаз виды. Можно сказать, что для всей России Москва — это сверкающая жемчужина. Замечательная архитектура и планировка. Отличное и слаженное градоуправление. Здесь царит порядок. Народ дружелюбен и любезен, все очень предупредительны. Мы увидели здоровую, цветущую Россию. Наверное, жизнь в Москве — в разы лучше чем в других регионах, но мы думаем, что страна отстроится и пойдёт в ногу со временем.Сюй Цзицзюнь: Москва — очень красивый город. Единственный недостаток – слишком далеко от Китая. В этот раз мы сюда летели 8 часов, устали. Но, приземлившись, встретили своих друзей, увидели красоту города. Прочувствовали гармонию и размеренную жизнь этого большого города. Прочувствовали глубокую историческую и духовную суть вашего города. Города, где слились культуры. Здесь сохранена история и в то же время город живёт современной жизнью. Здесь высок уровень культуры. Общее впечатление — очень хорошее. Спасибо москвичам за хороший приём.Хун Юань: А ещё мы надеемся, что в будущем между Москвой и Пекином побежит скоростной поезд. Чтобы за десять часов, хорошо выспавшись в удобном вагоне, можно было приезжать друг к другу в гости.Сюй Цзицзюнь: Да, обязательно нужно строить скоростную дорогу!

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Азат Рахманов

Азат Рахманов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Азат Рахманов

интервью, сюй цзицзюнь, кнр (китай), зарубежье, украина, запад, россия, партнерство, сотрудничество, лидеры, экономика, отношения, сша, европа, предприниматели, технологии