https://ukraina.ru/20230914/1049402311.html

В Севастополе сбили БПЛА с надписью "Ани Лорак, спасибо за борт!"

В Севастополе сбили БПЛА с надписью "Ани Лорак, спасибо за борт!" - 14.09.2023 Украина.ру

В Севастополе сбили БПЛА с надписью "Ани Лорак, спасибо за борт!"

В четверг, 14 сентября, украинские беспилотники атаковали Крым. Всего российскими ПВО было уничтожено 11 БПЛА, на одном из которых была надпись "Ани Лорак, спасибо за борт!". Об этом сообщил Mash

2023-09-14T10:59

2023-09-14T10:59

2023-09-14T10:59

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Судьба украинской певицы Ани Лорак (по паспорту Каролина Куек) в последнее время складывается не лучшим образом. По обе стороны - и в России, и на Украине - ее считают предательницей.Причина - непоследовательное поведение артистки. После начала СВО она уехала на Украину, откуда писала слезные посты на украинском языке и делала антироссийские заявления, а в мае этого года вдруг объявила о сборе средств в фонд "Счастливое детство", который помогает детям Донбасса.Отдельной нитью в биографии певицы проходит тема финансовой помощи ВСУ. Ранее информация о том, что Лорак спонсирует нацистов публиковали украинские СМИ, потом сама артистка заявила, что "никакой военной помощи ВСУ она не оказывала"."Других ведущих у нас нет?", "Может, провокация?", "Предателей никто не любит", "Пусть едет к своим ВСУ", "С каких пор мы верим ВСУ?", "Самое время проверить, кому и чем она "помогала"", - отреагировали пользователи.

https://ukraina.ru/20230522/1046444067.html

https://ukraina.ru/20230914/1049401437.html

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