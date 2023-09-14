В Севастополе сбили БПЛА с надписью "Ани Лорак, спасибо за борт!" - 14.09.2023 Украина.ру
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В Севастополе сбили БПЛА с надписью "Ани Лорак, спасибо за борт!"
В Севастополе сбили БПЛА с надписью "Ани Лорак, спасибо за борт!" - 14.09.2023 Украина.ру
В Севастополе сбили БПЛА с надписью "Ани Лорак, спасибо за борт!"
В четверг, 14 сентября, украинские беспилотники атаковали Крым. Всего российскими ПВО было уничтожено 11 БПЛА, на одном из которых была надпись "Ани Лорак, спасибо за борт!". Об этом сообщил Mash
2023-09-14T10:59
2023-09-14T10:59
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Судьба украинской певицы Ани Лорак (по паспорту Каролина Куек) в последнее время складывается не лучшим образом. По обе стороны - и в России, и на Украине - ее считают предательницей.Причина - непоследовательное поведение артистки. После начала СВО она уехала на Украину, откуда писала слезные посты на украинском языке и делала антироссийские заявления, а в мае этого года вдруг объявила о сборе средств в фонд "Счастливое детство", который помогает детям Донбасса.Отдельной нитью в биографии певицы проходит тема финансовой помощи ВСУ. Ранее информация о том, что Лорак спонсирует нацистов публиковали украинские СМИ, потом сама артистка заявила, что "никакой военной помощи ВСУ она не оказывала"."Других ведущих у нас нет?", "Может, провокация?", "Предателей никто не любит", "Пусть едет к своим ВСУ", "С каких пор мы верим ВСУ?", "Самое время проверить, кому и чем она "помогала"", - отреагировали пользователи.
https://ukraina.ru/20230522/1046444067.html
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новости, новости украины, ани лорак, бпла, всу, крым, севастополь
Новости, Новости Украины, Ани Лорак, БПЛА, ВСУ, Крым, Севастополь

В Севастополе сбили БПЛА с надписью "Ани Лорак, спасибо за борт!"

10:59 14.09.2023
 
© Ани Лорак
© Ани Лорак
Читать в
В четверг, 14 сентября, украинские беспилотники атаковали Крым. Всего российскими ПВО было уничтожено 11 БПЛА, на одном из которых была надпись "Ани Лорак, спасибо за борт!". Об этом сообщил Mash
Судьба украинской певицы Ани Лорак (по паспорту Каролина Куек) в последнее время складывается не лучшим образом. По обе стороны - и в России, и на Украине - ее считают предательницей.
Причина - непоследовательное поведение артистки. После начала СВО она уехала на Украину, откуда писала слезные посты на украинском языке и делала антироссийские заявления, а в мае этого года вдруг объявила о сборе средств в фонд "Счастливое детство", который помогает детям Донбасса.
Ани Лорак
22 мая, 12:21Культура
Ани Лорак решила помочь донбасским детям: украинские СМИ в яростиУкраинская певица Ани Лорак (Каролина Куек) в своих соцсетях 21 мая опубликовала призыв помочь донатами фонду "Счастливое детство", который собирает деньги для детей из интернатов Донбасса и Запорожской области
Отдельной нитью в биографии певицы проходит тема финансовой помощи ВСУ. Ранее информация о том, что Лорак спонсирует нацистов публиковали украинские СМИ, потом сама артистка заявила, что "никакой военной помощи ВСУ она не оказывала".
"Других ведущих у нас нет?", "Может, провокация?", "Предателей никто не любит", "Пусть едет к своим ВСУ", "С каких пор мы верим ВСУ?", "Самое время проверить, кому и чем она "помогала"", - отреагировали пользователи.
Саммит Восточного партнерства - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
10:34
Еврокомиссар вязала носки, слушая речь фон дер Ляйнен в Европарламенте - фотоВо время ежегодного доклада о состоянии дел в ЕС от главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен еврокомиссар Ильва Йоханссон вязала носки. Соответствующее видео 14 сентября в соцсети X (бывший Twitter) опубликовал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо
 
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