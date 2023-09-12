https://ukraina.ru/20230912/1049368844.html

В Конгрессе США республиканцы готовят импичмент президента Джо Байдена

В Конгрессе США республиканцы готовят импичмент президента Джо Байдена - 12.09.2023 Украина.ру

В Конгрессе США республиканцы готовят импичмент президента Джо Байдена

Спикер палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти призвал начать расследование, результаты которого могут привести к импичменту действующего президента Джо Байдена. Об этом 12 сентября сообщает ABC News.

2023-09-12T21:41

2023-09-12T21:41

2023-09-12T21:41

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республиканцы

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Расследование возглавят представители трех комитетов палаты представителей, республиканцы Джеймс Комер, Джим Джордан и Джейсон Смит.“Сегодня я поручаю нашим комитетам Палаты представителей начать официальное расследование для импичмента президента Джо Байдена”, - заявил Маккарти.Республиканцы обвиняют Байдена в том, что он якобы солгал американскому обществу, когда говорил, что не знает о бизнес-сделке своего сына Хантера и других членов семьи Байден. Тем временем конгрессмены-республиканцы утверждают, что Байден не только знал о действиях своего сына, но и участвовал во многочисленных совместных звонках, встречах и ужинах с бизнес-партнерами Хантера Байдена.Тем временем в Белом доме на заявление Маккарти отреагировали довольно резко. Представитель администрации США Иэн Сэмс сказал, что республиканцы в палате представителей уже несколько месяцев безуспешно пытаются найти доказательства вины Байдена.

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новости, сша, джо байден, импичмент, республиканцы