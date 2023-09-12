https://ukraina.ru/20230912/1049368728.html

Евросоюз не сможет содержать Украину без США - The Washington Post

Евросоюз не сможет содержать Украину без США - The Washington Post - 12.09.2023 Украина.ру

Евросоюз не сможет содержать Украину без США - The Washington Post

Метили во "вторую Францию", а оказались содержанкой "коллективного Запада"

2023-09-12T21:00

2023-09-12T21:00

2023-09-12T21:00

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Государствам Европы не хватит ни сил, ни средств для поддержания Украины на боеспособном уровне. Условием продолжения боевых действий киевским режимом является поддержка со стороны США, уверены авторы The Washington Post.В публикации одного из самых массовых и влиятельных изданий США подчёркивается огромное значение американской помощи для продолжения войны с Россией на украинском поле. Автор публикации огорчён перспективой избрания президентом Дональда Трампа и рядом причин, по которым ЕС не сможет оказать быструю поддержку режиму Зеленского.Трамп обещал остановить боевые действия в течение суток. Он указывал на верный способ – отказать киевской марионетке в поддержке, без которой ВСУ не продержатся. Однако в этом случае, пишет автор издания, "Европа" (Евросоюз) прекратит тесные связи с США и НАТО, скорее всего, тоже распадётся.

https://ukraina.ru/20230912/1049359390.html

https://ukraina.ru/20230912/1049364980.html

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новости, сво, украина, сми, военная помощь, ес, сша, нато