Евросоюз не сможет содержать Украину без США - The Washington Post - 12.09.2023 Украина.ру
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Евросоюз не сможет содержать Украину без США - The Washington Post
Евросоюз не сможет содержать Украину без США - The Washington Post - 12.09.2023 Украина.ру
Евросоюз не сможет содержать Украину без США - The Washington Post
Метили во "вторую Францию", а оказались содержанкой "коллективного Запада"
2023-09-12T21:00
2023-09-12T21:00
новости
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Государствам Европы не хватит ни сил, ни средств для поддержания Украины на боеспособном уровне. Условием продолжения боевых действий киевским режимом является поддержка со стороны США, уверены авторы The Washington Post.В публикации одного из самых массовых и влиятельных изданий США подчёркивается огромное значение американской помощи для продолжения войны с Россией на украинском поле. Автор публикации огорчён перспективой избрания президентом Дональда Трампа и рядом причин, по которым ЕС не сможет оказать быструю поддержку режиму Зеленского.Трамп обещал остановить боевые действия в течение суток. Он указывал на верный способ – отказать киевской марионетке в поддержке, без которой ВСУ не продержатся. Однако в этом случае, пишет автор издания, "Европа" (Евросоюз) прекратит тесные связи с США и НАТО, скорее всего, тоже распадётся.
https://ukraina.ru/20230912/1049359390.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, сво, украина, сми, военная помощь, ес, сша, нато
Новости, СВО, Украина, СМИ, военная помощь, ЕС, США, НАТО

Евросоюз не сможет содержать Украину без США - The Washington Post

21:00 12.09.2023
 
© AP / Pavel Golovkin
- РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© AP / Pavel Golovkin
Читать в
Метили во "вторую Францию", а оказались содержанкой "коллективного Запада"
Государствам Европы не хватит ни сил, ни средств для поддержания Украины на боеспособном уровне. Условием продолжения боевых действий киевским режимом является поддержка со стороны США, уверены авторы The Washington Post.
Михаил Подоляк - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
15:08
"Фиктивные организации": Подоляк призвал избавиться от ООН, МАГАТЭ и Красного КрестаСоветник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 12 сентября в интервью телеведущей Наталье Влащенко назвал ООН "конторой по зарабатыванию денег на хорошую старость", а МАГАТЭ и Красный Крест - засоряющими сознание "фиктивными организациями"
В публикации одного из самых массовых и влиятельных изданий США подчёркивается огромное значение американской помощи для продолжения войны с Россией на украинском поле. Автор публикации огорчён перспективой избрания президентом Дональда Трампа и рядом причин, по которым ЕС не сможет оказать быструю поддержку режиму Зеленского.
Трамп обещал остановить боевые действия в течение суток. Он указывал на верный способ – отказать киевской марионетке в поддержке, без которой ВСУ не продержатся. Однако в этом случае, пишет автор издания, "Европа" (Евросоюз) прекратит тесные связи с США и НАТО, скорее всего, тоже распадётся.
- РИА Новости, 1920, 12.09.2023
18:53
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Заголовок открываемого материала
21:41В Конгрессе США республиканцы готовят импичмент президента Джо Байдена
21:00Евросоюз не сможет содержать Украину без США - The Washington Post
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18:53Западу пора задуматься о невообразимом – о победе России: что говорили об Украине в мире 12 сентября
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