Евросоюз не сможет содержать Украину без США - The Washington Post
© AP / Pavel Golovkin
© AP / Pavel Golovkin
Метили во "вторую Францию", а оказались содержанкой "коллективного Запада"
Государствам Европы не хватит ни сил, ни средств для поддержания Украины на боеспособном уровне. Условием продолжения боевых действий киевским режимом является поддержка со стороны США, уверены авторы The Washington Post.
15:08"Фиктивные организации": Подоляк призвал избавиться от ООН, МАГАТЭ и Красного КрестаСоветник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 12 сентября в интервью телеведущей Наталье Влащенко назвал ООН "конторой по зарабатыванию денег на хорошую старость", а МАГАТЭ и Красный Крест - засоряющими сознание "фиктивными организациями"
В публикации одного из самых массовых и влиятельных изданий США подчёркивается огромное значение американской помощи для продолжения войны с Россией на украинском поле. Автор публикации огорчён перспективой избрания президентом Дональда Трампа и рядом причин, по которым ЕС не сможет оказать быструю поддержку режиму Зеленского.
Трамп обещал остановить боевые действия в течение суток. Он указывал на верный способ – отказать киевской марионетке в поддержке, без которой ВСУ не продержатся. Однако в этом случае, пишет автор издания, "Европа" (Евросоюз) прекратит тесные связи с США и НАТО, скорее всего, тоже распадётся.