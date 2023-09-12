Военнослужащие ВСУ снова сдались в плен
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Провал "весеннего контрнаступа" не оставляет военнослужащим Украины выбора – плен или смерть
"В районе населенного пункта Работино Запорожской области подразделения ВСУ несут значительные потери в живой силе и военной технике, в том числе западного производства", - сообщает Минобороны России.
Там отметили, что в попытках проведения очередных штурмов на Ореховском тактическом направлении киевский режим уже потерял сотни военнослужащих и десятки единиц техники. При этом командование ВСУ продолжает отправлять своих солдат на верную смерть.
2 сентября, 20:03Российская армия не только не сдала ВСУ Работино, но и еще берет пленныхНесмотря на то, что в субботу утром от некоторых российских военкоров пришли тревожные новости, что российская армия оставила позиции в южной части Работино, небольшом селе на запорожском направлении, и бои переместились южнее и ведутся уже за Новопрокоповку, следующее село в направлении Токмака, эта информация не соответствует действительности.
"Большая часть сдающихся в плен украинских военнослужащих даже не вступает в бой. При виде российских бойцов они складывают оружие и выходят с поднятыми руками", - отметили в Минобороны России.
Там также сообщили, что допрошенные пленные рассказали о царящей в их подразделениях атмосфере. Рассказали они и о том, почему решили сдаться и как к ним относятся российские военнослужащие.
19:58Огромные потери ВСУ, приговоры военным преступникам, ЕС против украинского зерна. Итоги 12 сентябряВСУ за сутки понесли потери в живой силе около 550 человек и существенные потери в матчасти. Верховные суды ДНР и ЛНР вынесли приговоры украинским военнослужащим, продемонстрировав неотвратимость наказания. Польша в блокировке украинского зерна перешла от слов к делу.
Минобороны России опубликовало в своём телеграм-канале видеозаписи с украинскими военнопленными.