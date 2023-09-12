Военнослужащие ВСУ снова сдались в плен - 12.09.2023 Украина.ру
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Военнослужащие ВСУ снова сдались в плен
Военнослужащие ВСУ снова сдались в плен - 12.09.2023 Украина.ру
Военнослужащие ВСУ снова сдались в плен
Провал "весеннего контрнаступа" не оставляет военнослужащим Украины выбора – плен или смерть
2023-09-12T20:44
2023-09-12T20:44
минобороны рф
новости
пленные
потери всу
сво
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"В районе населенного пункта Работино Запорожской области подразделения ВСУ несут значительные потери в живой силе и военной технике, в том числе западного производства", - сообщает Минобороны России.Там отметили, что в попытках проведения очередных штурмов на Ореховском тактическом направлении киевский режим уже потерял сотни военнослужащих и десятки единиц техники. При этом командование ВСУ продолжает отправлять своих солдат на верную смерть."Большая часть сдающихся в плен украинских военнослужащих даже не вступает в бой. При виде российских бойцов они складывают оружие и выходят с поднятыми руками", - отметили в Минобороны России.Там также сообщили, что допрошенные пленные рассказали о царящей в их подразделениях атмосфере. Рассказали они и о том, почему решили сдаться и как к ним относятся российские военнослужащие.Минобороны России опубликовало в своём телеграм-канале видеозаписи с украинскими военнопленными.
https://ukraina.ru/20230902/1049118468.html
https://ukraina.ru/20230912/1049368125.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
минобороны рф, новости, пленные, потери всу, сво
Минобороны РФ, Новости, Пленные, потери ВСУ, СВО

Военнослужащие ВСУ снова сдались в плен

20:44 12.09.2023
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкПод Лисичанском сдались в плен бойцы ВСУ
Под Лисичанском сдались в плен бойцы ВСУ
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
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Провал "весеннего контрнаступа" не оставляет военнослужащим Украины выбора – плен или смерть
"В районе населенного пункта Работино Запорожской области подразделения ВСУ несут значительные потери в живой силе и военной технике, в том числе западного производства", - сообщает Минобороны России.
Там отметили, что в попытках проведения очередных штурмов на Ореховском тактическом направлении киевский режим уже потерял сотни военнослужащих и десятки единиц техники. При этом командование ВСУ продолжает отправлять своих солдат на верную смерть.
Боевая работа подразделений 1-й Танковой армии Западной группы войск на Сватовском направлении - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
2 сентября, 20:03
Российская армия не только не сдала ВСУ Работино, но и еще берет пленныхНесмотря на то, что в субботу утром от некоторых российских военкоров пришли тревожные новости, что российская армия оставила позиции в южной части Работино, небольшом селе на запорожском направлении, и бои переместились южнее и ведутся уже за Новопрокоповку, следующее село в направлении Токмака, эта информация не соответствует действительности.
"Большая часть сдающихся в плен украинских военнослужащих даже не вступает в бой. При виде российских бойцов они складывают оружие и выходят с поднятыми руками", - отметили в Минобороны России.
Там также сообщили, что допрошенные пленные рассказали о царящей в их подразделениях атмосфере. Рассказали они и о том, почему решили сдаться и как к ним относятся российские военнослужащие.
Михаил Подоляк - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
19:58
Огромные потери ВСУ, приговоры военным преступникам, ЕС против украинского зерна. Итоги 12 сентябряВСУ за сутки понесли потери в живой силе около 550 человек и существенные потери в матчасти. Верховные суды ДНР и ЛНР вынесли приговоры украинским военнослужащим, продемонстрировав неотвратимость наказания. Польша в блокировке украинского зерна перешла от слов к делу.
Минобороны России опубликовало в своём телеграм-канале видеозаписи с украинскими военнопленными.
 
Минобороны РФНовостиПленныепотери ВСУСВО
 
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21:41В Конгрессе США республиканцы готовят импичмент президента Джо Байдена
21:00Евросоюз не сможет содержать Украину без США - The Washington Post
20:44Военнослужащие ВСУ снова сдались в плен
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