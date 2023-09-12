"Мы начали умирать глупой смертью": украинский военный рассказал о минном обмане командования - 12.09.2023 Украина.ру
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"Мы начали умирать глупой смертью": украинский военный рассказал о минном обмане командования
"Мы начали умирать глупой смертью": украинский военный рассказал о минном обмане командования - 12.09.2023 Украина.ру
"Мы начали умирать глупой смертью": украинский военный рассказал о минном обмане командования
Украинский военный, сдавшийся ВС РФ, рассказал, что его его командование обмануло его подразделение, сказав, что лесополоса, которую им надо пройти, разминирована. Соответствующее видео 12 сентября опубликовал Телеграм-канал "Осташко! Важное"
2023-09-12T18:13
2023-09-12T18:13
новости
всу
пленный
смерть
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Он добавил, что все его отделение состояло из мобилизованных украинцев.ВСУ несут на фронте огромные потери. По последним данным российского Минобороны, с 4 июня украинские войска лишились по меньшей мере 66 тысяч солдат.В ответ украинское командование решило ужесточить правила призыва. В числе мер - мобилизация ограниченно годных и экстрадиция тех, кто уехал из страны.
https://ukraina.ru/20230901/1049085345.html
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новости, всу, пленный, смерть
Новости, ВСУ, пленный, смерть

"Мы начали умирать глупой смертью": украинский военный рассказал о минном обмане командования

18:13 12.09.2023
 
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Украинский военный, сдавшийся ВС РФ, рассказал, что его его командование обмануло его подразделение, сказав, что лесополоса, которую им надо пройти, разминирована. Соответствующее видео 12 сентября опубликовал Телеграм-канал "Осташко! Важное"
"После того как мы начали умирать глупой смертью, каждый сантиметр простреливался и первые люди уже умерли, мы все хотели сдаться в плен. Когда ваши военные пришли и выручили нас - мы даже обрадовались, что нам повезло. Меня перевязали всего. Переломанные кости сращиваются. Плохого слова в свой адрес или адрес друзей не слышал. Тут как дома", – рассказал пленный боевик.
Он добавил, что все его отделение состояло из мобилизованных украинцев.
ВСУ несут на фронте огромные потери. По последним данным российского Минобороны, с 4 июня украинские войска лишились по меньшей мере 66 тысяч солдат.
В ответ украинское командование решило ужесточить правила призыва. В числе мер - мобилизация ограниченно годных и экстрадиция тех, кто уехал из страны.
Алексей Данилов - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
1 сентября, 10:16
Ограниченно годных могут мобилизовать в ВСУ - ДаниловСекретарь СНБО Алексей Данилов напомнил, что и условно пригодные мужчины могут быть мобилизованы в ряды ВСУ
Владимир Зеленский
31 августа, 10:12
Зеленский пообещал перепроверить все выданные ранее решения о непригодности к службеСовет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) проверит все решения военкомов о непригодности мужчин к службе с начала войны. Такое заявление в своем очередном обращении к нации в ночь на 31 августа сделал Владимир Зеленский
 
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