"Мы начали умирать глупой смертью": украинский военный рассказал о минном обмане командования
Украинский военный, сдавшийся ВС РФ, рассказал, что его его командование обмануло его подразделение, сказав, что лесополоса, которую им надо пройти, разминирована. Соответствующее видео 12 сентября опубликовал Телеграм-канал "Осташко! Важное"
"После того как мы начали умирать глупой смертью, каждый сантиметр простреливался и первые люди уже умерли, мы все хотели сдаться в плен. Когда ваши военные пришли и выручили нас - мы даже обрадовались, что нам повезло. Меня перевязали всего. Переломанные кости сращиваются. Плохого слова в свой адрес или адрес друзей не слышал. Тут как дома", – рассказал пленный боевик.
Он добавил, что все его отделение состояло из мобилизованных украинцев.
ВСУ несут на фронте огромные потери. По последним данным российского Минобороны, с 4 июня украинские войска лишились по меньшей мере 66 тысяч солдат.
В ответ украинское командование решило ужесточить правила призыва. В числе мер - мобилизация ограниченно годных и экстрадиция тех, кто уехал из страны.
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