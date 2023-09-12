"Мы начали умирать глупой смертью": украинский военный рассказал о минном обмане командования

"После того как мы начали умирать глупой смертью, каждый сантиметр простреливался и первые люди уже умерли, мы все хотели сдаться в плен. Когда ваши военные пришли и выручили нас - мы даже обрадовались, что нам повезло. Меня перевязали всего. Переломанные кости сращиваются. Плохого слова в свой адрес или адрес друзей не слышал. Тут как дома", – рассказал пленный боевик.