https://ukraina.ru/20230912/1049366943.html

ВСУ обстреляли многоквартирный дом в Донецке, есть жертвы

ВСУ обстреляли многоквартирный дом в Донецке, есть жертвы - 12.09.2023 Украина.ру

ВСУ обстреляли многоквартирный дом в Донецке, есть жертвы

Во вторник, 12 сентября, ВСУ обстреляли многоквартирный дом в Донецке, один мужчина погиб, женщина тяжело ранена. Об этом сообщил телеграм-канал Readovka

2023-09-12T18:00

2023-09-12T18:00

2023-09-12T18:00

новости

россия

донецк

донецкая народная республика

новые регионы

всу

обстрелы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/0c/1049366419_1:0:956:537_1920x0_80_0_0_56cc13f8a919f92cf2676a485057634c.jpg.webp

Украинские войска обстреляли многоквартирный дом в Киевском районе Донецка из РСЗО "Град".В результате обстрела получил смертельное ранение и скончался до прибытия скорой помощи мужчина 1962 г.р. Женщина 1967 г.р. получила тяжелое ранение брюшной полости, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.Один снаряд попал прямо с квартиру, второй попал в люк перед подъездом, в следствии чего уничтожен автомобиль, однако, если бы не этот люк, то разрушений и жертв могло бы быть гораздо больше. Ещё один снаряд попал в стоянку для автомобилей, уточнили местные жители.Один из жителей отметил, что все три снаряда прилетели одновременно, что вызвало втрое больший шум и напугало жителей.Этот дом находится в нескольких километрах от "ленточки", рассказали источники издания Украина.ру в Донецке. По информации местных жителей, снаряд прилетел со стороны Авдеевки. Никаких военных объектов рядом нет, украинские войска были прицельно по мирным.Помимо урона, нанесенного прямым попаданием в квартиру, почти во всем доме ударной волной повыбивало стекла, многие получили контузии.

https://ukraina.ru/20230911/1049325505.html

донецкая народная республика

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, донецк, донецкая народная республика, новые регионы, всу, обстрелы