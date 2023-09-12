ВСУ обстреляли многоквартирный дом в Донецке, есть жертвы - 12.09.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230912/1049366943.html
ВСУ обстреляли многоквартирный дом в Донецке, есть жертвы
ВСУ обстреляли многоквартирный дом в Донецке, есть жертвы - 12.09.2023 Украина.ру
ВСУ обстреляли многоквартирный дом в Донецке, есть жертвы
Во вторник, 12 сентября, ВСУ обстреляли многоквартирный дом в Донецке, один мужчина погиб, женщина тяжело ранена. Об этом сообщил телеграм-канал Readovka
2023-09-12T18:00
2023-09-12T18:00
новости
россия
донецк
донецкая народная республика
новые регионы
всу
обстрелы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/0c/1049366419_1:0:956:537_1920x0_80_0_0_56cc13f8a919f92cf2676a485057634c.jpg.webp
Украинские войска обстреляли многоквартирный дом в Киевском районе Донецка из РСЗО "Град".В результате обстрела получил смертельное ранение и скончался до прибытия скорой помощи мужчина 1962 г.р. Женщина 1967 г.р. получила тяжелое ранение брюшной полости, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.Один снаряд попал прямо с квартиру, второй попал в люк перед подъездом, в следствии чего уничтожен автомобиль, однако, если бы не этот люк, то разрушений и жертв могло бы быть гораздо больше. Ещё один снаряд попал в стоянку для автомобилей, уточнили местные жители.Один из жителей отметил, что все три снаряда прилетели одновременно, что вызвало втрое больший шум и напугало жителей.Этот дом находится в нескольких километрах от "ленточки", рассказали источники издания Украина.ру в Донецке. По информации местных жителей, снаряд прилетел со стороны Авдеевки. Никаких военных объектов рядом нет, украинские войска были прицельно по мирным.Помимо урона, нанесенного прямым попаданием в квартиру, почти во всем доме ударной волной повыбивало стекла, многие получили контузии.
https://ukraina.ru/20230911/1049325505.html
донецкая народная республика
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/0c/1049366419_120:0:836:537_1920x0_80_0_0_54fab7c7f388cd31799c124a07374b18.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, донецк, донецкая народная республика, новые регионы, всу, обстрелы
Новости, Россия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Новые регионы, ВСУ, обстрелы

ВСУ обстреляли многоквартирный дом в Донецке, есть жертвы

18:00 12.09.2023
 
© Readovka телеграм-канал
© Readovka телеграм-канал
Читать в
Во вторник, 12 сентября, ВСУ обстреляли многоквартирный дом в Донецке, один мужчина погиб, женщина тяжело ранена. Об этом сообщил телеграм-канал Readovka
Украинские войска обстреляли многоквартирный дом в Киевском районе Донецка из РСЗО "Град".
В результате обстрела получил смертельное ранение и скончался до прибытия скорой помощи мужчина 1962 г.р. Женщина 1967 г.р. получила тяжелое ранение брюшной полости, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.
Один снаряд попал прямо с квартиру, второй попал в люк перед подъездом, в следствии чего уничтожен автомобиль, однако, если бы не этот люк, то разрушений и жертв могло бы быть гораздо больше. Ещё один снаряд попал в стоянку для автомобилей, уточнили местные жители.
Один из жителей отметил, что все три снаряда прилетели одновременно, что вызвало втрое больший шум и напугало жителей.
Этот дом находится в нескольких километрах от "ленточки", рассказали источники издания Украина.ру в Донецке.
По информации местных жителей, снаряд прилетел со стороны Авдеевки. Никаких военных объектов рядом нет, украинские войска были прицельно по мирным.
Помимо урона, нанесенного прямым попаданием в квартиру, почти во всем доме ударной волной повыбивало стекла, многие получили контузии.
Вчера, 14:42
ВСУ обстреляли Макеевку кассетными боеприпасамиВСУ обстреляли кассетными боеприпасами улицы Макеевки Донецкой Народной Республики. Об этом 11 сентября сообщил телеграм-канал Readovka
 
НовостиРоссияДонецкДонецкая Народная РеспубликаНовые регионыВСУобстрелы
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:06Странная история Аллы Пугачевой
18:53Западу пора задуматься о невообразимом – о победе России: что говорили об Украине в мире 12 сентября
18:51Зачем советник главы Офиса Президента оскорбил лидеров Индии и Китая. Мнения экспертов
18:40Ким Чен Ын – лучший друг экологов. Почему северокорейские лидеры наносят визиты на поездах
18:31Это не сумасшествие, а циничный расчет. Советник главы офиса президента Украины решил оскорблять оптом
18:13"Мы начали умирать глупой смертью": украинский военный рассказал о минном обмане командования
18:04В ООН заявили о расширении поставок оружия и боеприпасов Украине
18:00ВСУ обстреляли многоквартирный дом в Донецке, есть жертвы
18:00Станислав Лем и тень холокоста
17:39Пропаганда сильнее танков. Чешские активисты намерены бороться с "российской дезинформацией"
17:21Ким Чен Ына встретили в Приморском крае
17:20ВВС: Эстония моет всушников "из исторического сочувствия"
17:00"Не ведут соцсети на украинском и бывали в Москве": на Украине возмутились составом "Мисс Украина 2023"
16:59Шмыгаль пригрозил полякам зерновой расправой, а ответили ему румыны
16:58В Польше агрессивные пассажиры напали на таксиста-украинца из-за его национальности - СМИ
16:57За убийство двух мирных граждан в Мариуполе осужден сержант "Азова"*
16:56Украинский БПЛА уничтожен над Белгородской областью
16:30Безпалько о выборах президента, эскалации в Закавказье, визите Ким Чен Ына и главном у Путина на ВЭФ
16:10Военнослужащий ВСУ осужден за преступления против мирного населения
16:06Константин Блохин: После обнуления ВСУ Киев будет полагаться на добрую волю России
Лента новостейМолния