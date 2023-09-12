https://ukraina.ru/20230912/1049366943.html
ВСУ обстреляли многоквартирный дом в Донецке, есть жертвы
ВСУ обстреляли многоквартирный дом в Донецке, есть жертвы - 12.09.2023 Украина.ру
ВСУ обстреляли многоквартирный дом в Донецке, есть жертвы
Во вторник, 12 сентября, ВСУ обстреляли многоквартирный дом в Донецке, один мужчина погиб, женщина тяжело ранена. Об этом сообщил телеграм-канал Readovka
2023-09-12T18:00
2023-09-12T18:00
2023-09-12T18:00
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Украинские войска обстреляли многоквартирный дом в Киевском районе Донецка из РСЗО "Град".В результате обстрела получил смертельное ранение и скончался до прибытия скорой помощи мужчина 1962 г.р. Женщина 1967 г.р. получила тяжелое ранение брюшной полости, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.Один снаряд попал прямо с квартиру, второй попал в люк перед подъездом, в следствии чего уничтожен автомобиль, однако, если бы не этот люк, то разрушений и жертв могло бы быть гораздо больше. Ещё один снаряд попал в стоянку для автомобилей, уточнили местные жители.Один из жителей отметил, что все три снаряда прилетели одновременно, что вызвало втрое больший шум и напугало жителей.Этот дом находится в нескольких километрах от "ленточки", рассказали источники издания Украина.ру в Донецке. По информации местных жителей, снаряд прилетел со стороны Авдеевки. Никаких военных объектов рядом нет, украинские войска были прицельно по мирным.Помимо урона, нанесенного прямым попаданием в квартиру, почти во всем доме ударной волной повыбивало стекла, многие получили контузии.
https://ukraina.ru/20230911/1049325505.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, донецк, донецкая народная республика, новые регионы, всу, обстрелы
ВСУ обстреляли многоквартирный дом в Донецке, есть жертвы
Во вторник, 12 сентября, ВСУ обстреляли многоквартирный дом в Донецке, один мужчина погиб, женщина тяжело ранена. Об этом сообщил телеграм-канал Readovka
Украинские войска обстреляли многоквартирный дом в Киевском районе Донецка из РСЗО "Град".
В результате обстрела получил смертельное ранение и скончался до прибытия скорой помощи мужчина 1962 г.р. Женщина 1967 г.р. получила тяжелое ранение брюшной полости, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.
Один снаряд попал прямо с квартиру, второй попал в люк перед подъездом, в следствии чего уничтожен автомобиль, однако, если бы не этот люк, то разрушений и жертв могло бы быть гораздо больше. Ещё один снаряд попал в стоянку для автомобилей, уточнили местные жители.
Один из жителей отметил, что все три снаряда прилетели одновременно, что вызвало втрое больший шум и напугало жителей.
Этот дом находится в нескольких километрах от "ленточки", рассказали источники издания Украина.ру в Донецке.
По информации местных жителей, снаряд прилетел со стороны Авдеевки. Никаких военных объектов рядом нет, украинские войска были прицельно по мирным.
Помимо урона, нанесенного прямым попаданием в квартиру, почти во всем доме ударной волной повыбивало стекла, многие получили контузии.