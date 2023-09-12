В ООН заявили о расширении поставок оружия и боеприпасов Украине - 12.09.2023 Украина.ру
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В ООН заявили о расширении поставок оружия и боеприпасов Украине
В ООН заявили о расширении поставок оружия и боеприпасов Украине - 12.09.2023 Украина.ру
В ООН заявили о расширении поставок оружия и боеприпасов Украине
Поставки оружия и боеприпасов Украине за последние месяцы расширились. Об этом заявила на заседании СБ ООН 12 сентября заместитель генсека ООН, высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу
2023-09-12T18:04
2023-09-12T18:04
новости
совет безопасности оон
украина
оружие
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По словам представителя ООН, поставки включали тяжелое вооружение: танки, БТР, боевые самолеты и вертолеты, крупнокалиберные артиллерийские системы, ракетные системы, БПЛА, а также стрелковое оружие и снаряжение.Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя предложил еженедельно проводить заседания СБ ООН по воздействию поставок оружия Киеву на перспективы урегулирования конфликта.
https://ukraina.ru/20230908/1049282944.html
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новости, совет безопасности оон, украина, оружие
Новости, Совет Безопасности ООН, Украина, оружие

В ООН заявили о расширении поставок оружия и боеприпасов Украине

18:04 12.09.2023
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВыступление главы МИД РФ С. Лаврова в СБ ООН
Выступление главы МИД РФ С. Лаврова в СБ ООН
© Пресс-служба МИД РФ
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Поставки оружия и боеприпасов Украине за последние месяцы расширились. Об этом заявила на заседании СБ ООН 12 сентября заместитель генсека ООН, высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу
"За последние месяцы, как сообщается, поставки оружия и боеприпасов силам обороны Украины расширились", - процитировали РИА Новости слова Накамицу.
По словам представителя ООН, поставки включали тяжелое вооружение: танки, БТР, боевые самолеты и вертолеты, крупнокалиберные артиллерийские системы, ракетные системы, БПЛА, а также стрелковое оружие и снаряжение.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя предложил еженедельно проводить заседания СБ ООН по воздействию поставок оружия Киеву на перспективы урегулирования конфликта.
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