В ООН заявили о расширении поставок оружия и боеприпасов Украине
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Поставки оружия и боеприпасов Украине за последние месяцы расширились. Об этом заявила на заседании СБ ООН 12 сентября заместитель генсека ООН, высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу
"За последние месяцы, как сообщается, поставки оружия и боеприпасов силам обороны Украины расширились", - процитировали РИА Новости слова Накамицу.
По словам представителя ООН, поставки включали тяжелое вооружение: танки, БТР, боевые самолеты и вертолеты, крупнокалиберные артиллерийские системы, ракетные системы, БПЛА, а также стрелковое оружие и снаряжение.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя предложил еженедельно проводить заседания СБ ООН по воздействию поставок оружия Киеву на перспективы урегулирования конфликта.