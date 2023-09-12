https://ukraina.ru/20230912/1049366518.html

В ООН заявили о расширении поставок оружия и боеприпасов Украине

В ООН заявили о расширении поставок оружия и боеприпасов Украине - 12.09.2023 Украина.ру

В ООН заявили о расширении поставок оружия и боеприпасов Украине

Поставки оружия и боеприпасов Украине за последние месяцы расширились. Об этом заявила на заседании СБ ООН 12 сентября заместитель генсека ООН, высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу

2023-09-12T18:04

2023-09-12T18:04

2023-09-12T18:04

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По словам представителя ООН, поставки включали тяжелое вооружение: танки, БТР, боевые самолеты и вертолеты, крупнокалиберные артиллерийские системы, ракетные системы, БПЛА, а также стрелковое оружие и снаряжение.Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя предложил еженедельно проводить заседания СБ ООН по воздействию поставок оружия Киеву на перспективы урегулирования конфликта.

https://ukraina.ru/20230908/1049282944.html

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2023

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новости, совет безопасности оон, украина, оружие