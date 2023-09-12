Пропаганда сильнее танков. Чешские активисты намерены бороться с "российской дезинформацией" - 12.09.2023 Украина.ру
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Пропаганда сильнее танков. Чешские активисты намерены бороться с "российской дезинформацией"
Пропаганда сильнее танков. Чешские активисты намерены бороться с "российской дезинформацией" - 12.09.2023 Украина.ру
Пропаганда сильнее танков. Чешские активисты намерены бороться с "российской дезинформацией"
Чешские активисты решили собрать деньги у своих соотечественников на борьбу с российской дезинформацией. Об этом 12 сентября сообщил портал idnes.cz
2023-09-12T17:39
2023-09-12T17:39
новости
чехия
активисты
пропаганда
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Акцию сбора средств организовала гражданская инициатива "Подарок для Путина" (Dárek pro Putina), которая считает, что Россия побеждает в информационной войне."Операция по дезинформации проводится на полную катушку. (...) Число павших в этой информационной войне увеличивается с каждым днем“, - отмечают чешские активисты, которые намерены собрать для своей борьбы как минимум миллион крон.По их словам, среди "погибших" от рук российских дезинформаторов в том числе их знакомые и члены семьи.Так как чешское государство не планирует бороться с российской дезинформацией на деньги налогоплательщиков, нужно самоорганизоваться и начать сбор средств у неравнодушных людей, которые не могут смириться с действующим положением дел, отмечают в инициативе "Подарок для Путина". При этом они подчеркивают, что это ни в коем случае не значит цензуру или навязывание собственного мнения гражданам.Сбор средств должен пройти в нескольких этапов. Заинтересованные могут доныривать средства с помощью одной из интернет-платформ. Организаторы ожидают, что таким образом будет собрано миллион крон."Изначально планируется выпустить информационный букварь с объяснением основных концепций, методологии формирования операций по дезинформации. Также он будет содержать пять самых больших лжи в публичном пространстве, и это касается не только Украины". –отметили активисты.Если инициатива увенчается успехом, будут выпущены подкасты, посвященные крупнейшим операциям по дезинформации в истории и их последствиям. Потом выйдут публикации о том, как защититься от операций по дезинформации. Если в ходе акции будет собрана большая сумма денег, они будут потрачены на анимационные фильмы для соцсетей или рекламные щиты, также, как и на "платное сотрудничество с влиятельными лицами".В 2022 году группа "Подарок для Путина" собрала 33 млн чешских крон на покупку танка для Украины. Пожертвования внесли более 11 тыс. человек. В 2023 году группа отправила на Украину 15 мобильных систем противовоздушной обороны MR-2 Viktor, также купленные на собранные пожертвования. На системы ушло 3,75 млн евро.
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новости, чехия, активисты, пропаганда
Новости, Чехия, активисты, пропаганда

Пропаганда сильнее танков. Чешские активисты намерены бороться с "российской дезинформацией"

17:39 12.09.2023
 
© РИА Новости . Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкСтраны мира. Чехия
Страны мира. Чехия - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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Чешские активисты решили собрать деньги у своих соотечественников на борьбу с российской дезинформацией. Об этом 12 сентября сообщил портал idnes.cz
Акцию сбора средств организовала гражданская инициатива "Подарок для Путина" (Dárek pro Putina), которая считает, что Россия побеждает в информационной войне.
"Операция по дезинформации проводится на полную катушку. (...) Число павших в этой информационной войне увеличивается с каждым днем“, - отмечают чешские активисты, которые намерены собрать для своей борьбы как минимум миллион крон.
По их словам, среди "погибших" от рук российских дезинформаторов в том числе их знакомые и члены семьи.
Так как чешское государство не планирует бороться с российской дезинформацией на деньги налогоплательщиков, нужно самоорганизоваться и начать сбор средств у неравнодушных людей, которые не могут смириться с действующим положением дел, отмечают в инициативе "Подарок для Путина". При этом они подчеркивают, что это ни в коем случае не значит цензуру или навязывание собственного мнения гражданам.
Сбор средств должен пройти в нескольких этапов. Заинтересованные могут доныривать средства с помощью одной из интернет-платформ. Организаторы ожидают, что таким образом будет собрано миллион крон.
"Изначально планируется выпустить информационный букварь с объяснением основных концепций, методологии формирования операций по дезинформации. Также он будет содержать пять самых больших лжи в публичном пространстве, и это касается не только Украины". –отметили активисты.
Если инициатива увенчается успехом, будут выпущены подкасты, посвященные крупнейшим операциям по дезинформации в истории и их последствиям. Потом выйдут публикации о том, как защититься от операций по дезинформации. Если в ходе акции будет собрана большая сумма денег, они будут потрачены на анимационные фильмы для соцсетей или рекламные щиты, также, как и на "платное сотрудничество с влиятельными лицами".
В 2022 году группа "Подарок для Путина" собрала 33 млн чешских крон на покупку танка для Украины. Пожертвования внесли более 11 тыс. человек. В 2023 году группа отправила на Украину 15 мобильных систем противовоздушной обороны MR-2 Viktor, также купленные на собранные пожертвования. На системы ушло 3,75 млн евро.
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Российские военные сбили чешский дрон ВСУ стоимостью полмиллиона евроБойцы российского добровольческого отряда "Барс-10" сбили над Каховским водохранилищем чешский беспилотник Primoco One стоимостью 550 тысяч евро. Об этом 8 сентября сообщил командир отряда с позывным "Сатурн", передает РИА Новости
 
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