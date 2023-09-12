https://ukraina.ru/20230912/1049365173.html

ВВС: Эстония моет всушников "из исторического сочувствия"

ВВС: Эстония моет всушников "из исторического сочувствия" - 12.09.2023 Украина.ру

ВВС: Эстония моет всушников "из исторического сочувствия"

Эстонцы отправляют на украинский фронт свои мобильные сауны, потому что сами были в "оккупации" Советского Союза. Статью с таким посылом 12 сентября опубликовало британское издание ВВС

2023-09-12T17:20

2023-09-12T17:20

2023-09-12T17:21

новости

эстония

украина

всу

баня

фронт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102482/11/1024821147_0:98:3071:1825_1920x0_80_0_0_2c786b4668e6092a2e5c8e85ea6db022.jpg

В материале говорится, что эстонская компания Raag делает для всушников мобильные бани, которые оснащены душем, стиральными машинами и "тщательно замаскированы"."Слышал об украинских солдатах, которые днями или даже неделями не мылись и не снимали обувь, и это объясняет, почему командир передовой под Бахмутом сказал мне в Facetime, что эстонские сауны - это просто рай", - пояснил эстонский кинорежиссер Ильмар Рааг, которому собственно и принадлежит этот производитель.Однако на рекламе и технических характеристиках статья не заканчивается, и дальше ее авторы делают вывод о том, что эстонцы оказывают банную помощь украинцам не ради денег, а потому что "Эстония, Латвия и Литва, были оккупированы Советским Союзом на протяжении десятилетий" и "чувствуют боль Украины".По всей видимости тема саун для представителей киевского режима, как и их кураторов, имеет сакральный смысл. В начале этого года третий президент Украины Виктор Ющенко заявил, что баню и печь придумали украинцы.

https://ukraina.ru/20230127/1043023127.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, эстония, украина, всу, баня, фронт