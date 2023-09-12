https://ukraina.ru/20230912/1049365173.html
ВВС: Эстония моет всушников "из исторического сочувствия"
ВВС: Эстония моет всушников "из исторического сочувствия" - 12.09.2023 Украина.ру
ВВС: Эстония моет всушников "из исторического сочувствия"
Эстонцы отправляют на украинский фронт свои мобильные сауны, потому что сами были в "оккупации" Советского Союза. Статью с таким посылом 12 сентября опубликовало британское издание ВВС
2023-09-12T17:20
2023-09-12T17:20
2023-09-12T17:21
новости
эстония
украина
всу
баня
фронт
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В материале говорится, что эстонская компания Raag делает для всушников мобильные бани, которые оснащены душем, стиральными машинами и "тщательно замаскированы"."Слышал об украинских солдатах, которые днями или даже неделями не мылись и не снимали обувь, и это объясняет, почему командир передовой под Бахмутом сказал мне в Facetime, что эстонские сауны - это просто рай", - пояснил эстонский кинорежиссер Ильмар Рааг, которому собственно и принадлежит этот производитель.Однако на рекламе и технических характеристиках статья не заканчивается, и дальше ее авторы делают вывод о том, что эстонцы оказывают банную помощь украинцам не ради денег, а потому что "Эстония, Латвия и Литва, были оккупированы Советским Союзом на протяжении десятилетий" и "чувствуют боль Украины".По всей видимости тема саун для представителей киевского режима, как и их кураторов, имеет сакральный смысл. В начале этого года третий президент Украины Виктор Ющенко заявил, что баню и печь придумали украинцы.
https://ukraina.ru/20230127/1043023127.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, эстония, украина, всу, баня, фронт
ВВС: Эстония моет всушников "из исторического сочувствия"
17:20 12.09.2023 (обновлено: 17:21 12.09.2023)
Эстонцы отправляют на украинский фронт свои мобильные сауны, потому что сами были в "оккупации" Советского Союза. Статью с таким посылом 12 сентября опубликовало британское издание ВВС
В материале говорится, что эстонская компания Raag делает для всушников мобильные бани, которые оснащены душем, стиральными машинами и "тщательно замаскированы".
"Слышал об украинских солдатах, которые днями или даже неделями не мылись и не снимали обувь, и это объясняет, почему командир передовой под Бахмутом сказал мне в Facetime, что эстонские сауны - это просто рай", - пояснил эстонский кинорежиссер Ильмар Рааг, которому собственно и принадлежит этот производитель.
Однако на рекламе и технических характеристиках статья не заканчивается, и дальше ее авторы делают вывод о том, что эстонцы оказывают банную помощь украинцам не ради денег, а потому что "Эстония, Латвия и Литва, были оккупированы Советским Союзом на протяжении десятилетий" и "чувствуют боль Украины".
По всей видимости тема саун для представителей киевского режима, как и их кураторов, имеет сакральный смысл. В начале этого года третий президент Украины Виктор Ющенко заявил, что баню и печь придумали украинцы.