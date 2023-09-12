Западу пора задуматься о невообразимом – о победе России: что говорили об Украине в мире 12 сентября - 12.09.2023 Украина.ру
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Западу пора задуматься о невообразимом – о победе России: что говорили об Украине в мире 12 сентября
Западу пора задуматься о невообразимом – о победе России: что говорили об Украине в мире 12 сентября - 12.09.2023 Украина.ру
Западу пора задуматься о невообразимом – о победе России: что говорили об Украине в мире 12 сентября
Украина.ру, 12.09.2023
2023-09-12T18:53
2023-09-12T18:53
эксклюзив
россия
украина
спецоперация
сша
европа
словакия
оружие
зарубежье
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Запад, сам того не желая, может сделать Россию ещё сильнее"Большинство высокопоставленных чиновников США и НАТО не сомневаются в том, что пока продолжаются боевые действия между Россией и Украиной, будет постоянно поддерживаться один из наиболее предпочтительных политических результатов войны для Запада - ослабление России. Однако, оставаясь незамеченным большинством западных лидеров, возникает риск того, что чем дольше будет продолжаться война, тем Россия будет сильнее, а не слабее", - пишет обозреватель издания19FortyFive Дэниель Дэвис.По его словам, по мере продолжения войны Россия будет активнее внедрять инновации, учёные и военные эксперты - разрабатывать новые технологии и доктрины. К тому же в случае необходимости Москва может мобилизовать на несколько миллионов больше мужчин призывного возраста, чем Киев.Дэвис призывает Запад задуматься о невообразимом и оценить последствия военной победы России. В какой-то момент рефлекторную поддержку Украины поставками вооружений "столько, сколько потребуется", возможно, придётся отодвинуть на второй план, уступив место поиску приемлемого дипломатического решения, добавляет автор статьи."Как бы горько ни было проглотить пилюлю, такое рассмотрение может показать, что стремление к прекращению войны путём переговоров и с наилучшей сделкой для Киева может быть путём, который лучше всего защищает интересы Америки и НАТО. Продолжая слепо игнорировать возникающие реалии боевых действий в погоне за желаемыми для нас результатами – полной победой Украины и поражением России – можно извращённым образом создать условия, ведущие к победе России, и подвергнуть нашу национальную безопасность повышенному риску", - заявил Дэвис.Без американского оружия и денег шансы Украины на выживание резко упадутЗа время проведения СВО администрация президента США Джо Байдена выделила Украине помощь внушительного масштаба – порядка $75 млрд (это почти половина от суммы, которую от Вашингтона получил Израиль с момент основания в 1948 году), Европа предоставила ещё больше средств, отмечает американская газета The Washington Post."Однако активизация усилий континента не должна затмевать тот факт, что шансы на выживание Украины резко упадут без постоянных поставок американского оружия, финансовой поддержки и политического лидерства. В обозримом будущем было бы фантастикой предполагать, что Европа сможет восполнить этот пробел, если Вашингтон сократит свою помощь", - подчёркивает автор публикации.Несмотря на все усилия Европы по оказанию помощи Украине, её качественный вклад не может сравниться с вкладом Соединённых Штатов, и маловероятно, что европейцы смогут увеличить объём оказываемой помощи примерно вдвое, чтобы компенсировать прекращение американского финансирования в случае возвращения к власти 45-го американского президента Дональда Трампа."Большую часть европейской помощи Украине составляет советская техника десятилетней давности из арсеналов стран Восточной Европы— полезного оружия, но не заменяющего современное американское оружие и боеприпасы. А европейские обещания финансовой поддержки Киева, включая обещанные $55 млрд в течение 4 лет, часто состоят из кредитов, в отличие от поддержки США, которая в основном представляет собой грантовое финансирование", - отмечает The Washington Post.Отсутствие политической воли – ещё одна из причин, почему Европа не сможет стать флагманом поддержки Украины, добавляет издание. Яркий тому пример – отказ канцлера ФРГ Олафа Шольца поставлять ВСУ танки Leopard-2 раньше, чем украинская армия начнёт получать американские танки Abrams.Воинственный дух Зеленского подпитывают миллиарды из-за рубежа"Я послушал последнее заявление президента Украины Зеленского, в котором он сказал, что готов к длительной войне. Ну а как бы он не был готов, если каждый год получает миллиарды, которые формируют бюджет, вся страна функционирует по сути с иностранных денег. Это же полная ерунда", - заявил бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо на пресс-конференции.Политик подчеркнул, что Smer, крупная оппозиционная партия, которую он возглавляет, не поддерживает продолжение украинского конфликта.Ещё будучи премьер-министром, Фицо критиковал антироссийские санкции и поставки оружия Украине. В случае возвращения к власти по итогам парламентских выборов, которые состоятся 30 сентября, он обещает прекратить военную помощь Киеву и выступить против ограничительных мер в отношении РФ. Шансы вновь возглавить правительство у Фицо высоки – по последним опросам, именно он пользуется поддержкой большинства электората.
https://ukraina.ru/20230912/1049343789.html
https://ukraina.ru/20230912/1049356574.html
https://ukraina.ru/20230911/1049310159.html
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Евгения Кондакова
Евгения Кондакова
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, россия, украина, спецоперация, сша, европа, словакия, оружие, зарубежье
Эксклюзив, Россия, Украина, Спецоперация, США, Европа, Словакия, оружие, Зарубежье

Западу пора задуматься о невообразимом – о победе России: что говорили об Украине в мире 12 сентября

18:53 12.09.2023
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости . Илья Питалев
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Евгения Кондакова
автор издания Украина.ру
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Запад, сам того не желая, может сделать Россию ещё сильнее
"Большинство высокопоставленных чиновников США и НАТО не сомневаются в том, что пока продолжаются боевые действия между Россией и Украиной, будет постоянно поддерживаться один из наиболее предпочтительных политических результатов войны для Запада - ослабление России. Однако, оставаясь незамеченным большинством западных лидеров, возникает риск того, что чем дольше будет продолжаться война, тем Россия будет сильнее, а не слабее", - пишет обозреватель издания19FortyFive Дэниель Дэвис.
По его словам, по мере продолжения войны Россия будет активнее внедрять инновации, учёные и военные эксперты - разрабатывать новые технологии и доктрины. К тому же в случае необходимости Москва может мобилизовать на несколько миллионов больше мужчин призывного возраста, чем Киев.
Дэвис призывает Запад задуматься о невообразимом и оценить последствия военной победы России. В какой-то момент рефлекторную поддержку Украины поставками вооружений "столько, сколько потребуется", возможно, придётся отодвинуть на второй план, уступив место поиску приемлемого дипломатического решения, добавляет автор статьи.
"Как бы горько ни было проглотить пилюлю, такое рассмотрение может показать, что стремление к прекращению войны путём переговоров и с наилучшей сделкой для Киева может быть путём, который лучше всего защищает интересы Америки и НАТО. Продолжая слепо игнорировать возникающие реалии боевых действий в погоне за желаемыми для нас результатами – полной победой Украины и поражением России – можно извращённым образом создать условия, ведущие к победе России, и подвергнуть нашу национальную безопасность повышенному риску", - заявил Дэвис.
Зеленский
09:33
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Без американского оружия и денег шансы Украины на выживание резко упадут
За время проведения СВО администрация президента США Джо Байдена выделила Украине помощь внушительного масштаба – порядка $75 млрд (это почти половина от суммы, которую от Вашингтона получил Израиль с момент основания в 1948 году), Европа предоставила ещё больше средств, отмечает американская газета The Washington Post.
"Однако активизация усилий континента не должна затмевать тот факт, что шансы на выживание Украины резко упадут без постоянных поставок американского оружия, финансовой поддержки и политического лидерства. В обозримом будущем было бы фантастикой предполагать, что Европа сможет восполнить этот пробел, если Вашингтон сократит свою помощь", - подчёркивает автор публикации.
Несмотря на все усилия Европы по оказанию помощи Украине, её качественный вклад не может сравниться с вкладом Соединённых Штатов, и маловероятно, что европейцы смогут увеличить объём оказываемой помощи примерно вдвое, чтобы компенсировать прекращение американского финансирования в случае возвращения к власти 45-го американского президента Дональда Трампа.
"Большую часть европейской помощи Украине составляет советская техника десятилетней давности из арсеналов стран Восточной Европы— полезного оружия, но не заменяющего современное американское оружие и боеприпасы. А европейские обещания финансовой поддержки Киева, включая обещанные $55 млрд в течение 4 лет, часто состоят из кредитов, в отличие от поддержки США, которая в основном представляет собой грантовое финансирование", - отмечает The Washington Post.
Отсутствие политической воли – ещё одна из причин, почему Европа не сможет стать флагманом поддержки Украины, добавляет издание. Яркий тому пример – отказ канцлера ФРГ Олафа Шольца поставлять ВСУ танки Leopard-2 раньше, чем украинская армия начнёт получать американские танки Abrams.
Рабочий визит президента РФ В. Путина во Францию - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
14:23
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Воинственный дух Зеленского подпитывают миллиарды из-за рубежа
"Я послушал последнее заявление президента Украины Зеленского, в котором он сказал, что готов к длительной войне. Ну а как бы он не был готов, если каждый год получает миллиарды, которые формируют бюджет, вся страна функционирует по сути с иностранных денег. Это же полная ерунда", - заявил бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо на пресс-конференции.
Политик подчеркнул, что Smer, крупная оппозиционная партия, которую он возглавляет, не поддерживает продолжение украинского конфликта.
Ещё будучи премьер-министром, Фицо критиковал антироссийские санкции и поставки оружия Украине. В случае возвращения к власти по итогам парламентских выборов, которые состоятся 30 сентября, он обещает прекратить военную помощь Киеву и выступить против ограничительных мер в отношении РФ. Шансы вновь возглавить правительство у Фицо высоки – по последним опросам, именно он пользуется поддержкой большинства электората.
Путин и Зеленский
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18:53Западу пора задуматься о невообразимом – о победе России: что говорили об Украине в мире 12 сентября
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