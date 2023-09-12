https://ukraina.ru/20230912/1049364759.html

Ким Чен Ына встретили в Приморском крае

Ким Чен Ына встретили в Приморском крае - 12.09.2023 Украина.ру

Ким Чен Ына встретили в Приморском крае

Лидер КНДР Ким Чен Ын приехал в Россию с официальным визитом, сообщил Минприроды и председатель межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству с КНДР Александр Козлов в телеграм-канале

2023-09-12T17:21

2023-09-12T17:21

2023-09-12T17:23

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Российская Федерация и Корейская Народно-Демократическая Республика крепко дружат уже 75 лет. Все эти годы мы поддерживаем и помогаем друг другу не только как соседи, но и как ближайшие соратники, добавил Козлов.Встреча прошла на мосту через реку Туманная в Приморском крае, на границе с Северной Кореей.Министр природных ресурсов и экологии России опубликовал видео встречи северокорейского лидера. На видео видно, как Ким Чен Ын выходит из поезда, на перроне играет оркестр.Сразу после тожественной встречи прошли совместные переговоры Ким Чен Ына, Козлова и губернатора Приморского края Олега Кожемяко."Визит такого уровня – хороший посыл для самого активного развития широких связей и прямых контактов с коллегами из КНДР", - прокомментировал Кожемяко.Ким Чен Ына в поездке сопровождают министр иностранных дел Чхве Сон Хи, глава отдела военного управления ЦК Трудовой партии Кореи Пак Чон Чхон, заместитель главы центрального военного комитета Ли Бён Чхоль.

https://ukraina.ru/20230912/1049345888.html

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