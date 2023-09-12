Шмыгаль пригрозил полякам зерновой расправой, а ответили ему румыны - 12.09.2023 Украина.ру
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Шмыгаль пригрозил полякам зерновой расправой, а ответили ему румыны
Шмыгаль пригрозил полякам зерновой расправой, а ответили ему румыны - 12.09.2023 Украина.ру
Шмыгаль пригрозил полякам зерновой расправой, а ответили ему румыны
Украинский премьер Денис Шмыгаль пригрозил, что Киев подаст иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) в случае продления запрета на импорт украинской агропродукции в Европе. Соответствующий пост он разместил 12 сентября в своих соцсетях
2023-09-12T16:59
2023-09-12T16:59
новости
поляки
зерно
украина
румыния
денис шмыгаль
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На это заявление уже успели отреагировать не только в Польше, но и в Румынии. Местные фермеры обещают попросту заблокировать порты и таможню, если запрет на ввоз украинского зерна не будет продлен."Румыния пожертвовала собой и облегчила импорт и транзит на уровне ЕС 65% сельскохозяйственной продукции украинского происхождения, что в сочетании с косвенными эффектами, а именно существенным ростом цен на ресурсы, привело к тому, что в настоящее время около 45% наших фермеров не в состоянии погасить свои долги за сырье и рассрочку, подлежащие оплате в сентябре и октябре 2023 года соответственно", - говорится в письме румынских аграриев.Несколькими часами ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава не позволит "затопить" себя украинским зерном и не откроет границы для ввоза продовольствия 15 сентября, как этого ожидают в Киеве и Брюсселе.Летом прошлого года между Россией, Турцией, Украиной и ООН была заключена зерновая сделка. В рамках этих договоренностей Киев активно отправлял на экспорт свое зерно, которое, как ожидалось, пойдет в том числе африканским странам, а в итоге осело в Европе, оставив местных фермеров без работы и средств к существованию.После долгих разбирательств между Евросоюзом и отдельными странами входящими в него, польские власти приняли решение самостоятельно решить вопрос национальной зерновой безопасности, и запретили до 15 сентября импорт украинского зерна через свою территорию.На Украине сочли такое решение оскорбительным и сначала вызвали "на ковер" польского посла Бартоша Цихоцкого, а потом пожаловались руководству Евросоюза. В итоге руководство ЕС пригрозило Варшаве санкциями.
https://ukraina.ru/20230912/1049355262.html
https://ukraina.ru/20230906/1049204873.html
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новости, поляки, зерно, украина, румыния, денис шмыгаль
Новости, поляки, зерно, Украина, Румыния, Денис Шмыгаль

Шмыгаль пригрозил полякам зерновой расправой, а ответили ему румыны

16:59 12.09.2023
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Украинский премьер Денис Шмыгаль пригрозил, что Киев подаст иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) в случае продления запрета на импорт украинской агропродукции в Европе. Соответствующий пост он разместил 12 сентября в своих соцсетях

"В случае нарушения торгового права в интересах предвыборного политического популизма Украина будет вынуждена обратиться в арбитраж ВТО по поводу компенсации ущерба за нарушение норм ГАТТ (Генерального соглашения по тарифам и торговле)", - написал Шмыгаль, фактически повторив недавние слова Зеленского.

На это заявление уже успели отреагировать не только в Польше, но и в Румынии. Местные фермеры обещают попросту заблокировать порты и таможню, если запрет на ввоз украинского зерна не будет продлен.
"Румыния пожертвовала собой и облегчила импорт и транзит на уровне ЕС 65% сельскохозяйственной продукции украинского происхождения, что в сочетании с косвенными эффектами, а именно существенным ростом цен на ресурсы, привело к тому, что в настоящее время около 45% наших фермеров не в состоянии погасить свои долги за сырье и рассрочку, подлежащие оплате в сентябре и октябре 2023 года соответственно", - говорится в письме румынских аграриев.
Несколькими часами ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава не позволит "затопить" себя украинским зерном и не откроет границы для ввоза продовольствия 15 сентября, как этого ожидают в Киеве и Брюсселе.
Зерно - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
13:13
Польша выдвинула Украине зерновой ультиматумВаршава не позволит "затопить" себя украинским зерном и не откроет границы для ввоза продовольствия 15 сентября, как этого ожидают в Киеве и Брюсселе. Такое заявление 12 сентября сделал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Соответствующий пост он написал в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ)
Летом прошлого года между Россией, Турцией, Украиной и ООН была заключена зерновая сделка. В рамках этих договоренностей Киев активно отправлял на экспорт свое зерно, которое, как ожидалось, пойдет в том числе африканским странам, а в итоге осело в Европе, оставив местных фермеров без работы и средств к существованию.
После долгих разбирательств между Евросоюзом и отдельными странами входящими в него, польские власти приняли решение самостоятельно решить вопрос национальной зерновой безопасности, и запретили до 15 сентября импорт украинского зерна через свою территорию.
На Украине сочли такое решение оскорбительным и сначала вызвали "на ковер" польского посла Бартоша Цихоцкого, а потом пожаловались руководству Евросоюза. В итоге руководство ЕС пригрозило Варшаве санкциями.
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6 сентября, 13:31
Экс-президент Польши: Качиньский и Моравецкий отворачиваются от Украины, и на то есть причинаПравящая партия Польши "Право и Справедливость" использует антиукраинскую риторику ради голосов на парламентских выборах, которые состоятся 15 октября. Такое заявление в эфире местного радио RFM24 сделал 6 сентября экс-президент Польши Бронислав Коморовский
 
НовостиполякизерноУкраинаРумынияДенис Шмыгаль
 
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Заголовок открываемого материала
17:00"Не ведут соцсети на украинском и бывали в Москве": на Украине возмутились составом "Мисс Украина 2023"
16:59Шмыгаль пригрозил полякам зерновой расправой, а ответили ему румыны
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