https://ukraina.ru/20230912/1049363122.html

За убийство двух мирных граждан в Мариуполе осужден сержант "Азова"*

За убийство двух мирных граждан в Мариуполе осужден сержант "Азова"* - 12.09.2023 Украина.ру

За убийство двух мирных граждан в Мариуполе осужден сержант "Азова"*

Осужденный признал вину, раскаялся и получил 26 лет

2023-09-12T16:57

2023-09-12T16:57

2023-09-12T16:57

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Верховным Судом Донецкой Народной Республики на основании собранных Следкомом РФ доказательств вынесен приговор сержанту Александру Слободянюку, проходящему военную службу по контракту во 2 батальоне войсковой части Национальной гвардии Украины (запрещенный в Российской Федерации националистический полк "Азов"). Об этом сообщила 11 сентября пресс-служба СК РФ.Александр Слободянюк признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пп. "а, ж, л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц организованной группой по мотивам политической и идеологической ненависти) и ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов). Как установили следствие и суд, в период февраля - апреля 2022 года "Слободянюк совместно с другими военнослужащими, руководствуясь преступным планом вышестоящего руководства и иных лиц из числа представителей высшего военного и политического руководства Украины по сохранению оккупационного режима на территории Донецкой Народной Республики путем жестокого обращения с гражданским населением и убийством мирных жителей, располагались на боевых позициях, оборудованных в жилых домах и зданиях гражданской инфраструктуры, расположенных в городе Мариуполе".В марте 2022 года Слободянюк с сослуживцами в подъезде жилого дома по проспекту Мира города Мариуполя обнаружили на лестничной площадке 1-го этажа двух гражданских лиц: пожилые мужчина и женщина не участвовали в вооружённом конфликте и пытались покинуть дом, так как вблизи него велись активные боевые действия."Слободянюк, полагая, что мужчина и женщина занимают пророссийскую позицию, действуя согласно вышеуказанному преступному плану, а также по мотивам политической и идеологической ненависти к указанным мирным гражданам, расстрелял их из имевшегося при себе автомата", - отметили следователи.Мужчина и женщина скончались на месте преступления."Вину Слободянюк признал, в содеянном раскаялся. Приговором суда ему назначено наказание в виде 26 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима",- сказано в официальном сообщении СК РФ."Азов"* - террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации

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верховный суд, днр, лднр, новости, военные преступления, ск рф, "азов"