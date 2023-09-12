Военнослужащий ВСУ осужден за пытки - 12.09.2023 Украина.ру
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Военнослужащий ВСУ осужден за пытки
Военнослужащий ВСУ осужден за пытки - 12.09.2023 Украина.ру
Военнослужащий ВСУ осужден за пытки
Суд ДНР вынес приговор "азовцу*", сообщает 12 сентября пресс-служба Следственного комитета (СК) России
2023-09-12T15:47
2023-09-12T15:58
новости
приговор
пытки
военные преступления
всу
"азов"
терроризм
мариуполь
военнопленные
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Верховный суд Донецкой Народной Республики признал достаточными доказательства, собранные Следственным комитетом Российской Федерации, для признания гранатомётчика Вадима Гусева, виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных методов) и ст. 116 УК РФ (побои и иные насильственные действия по мотивам вражды в отношении российского военнослужащего).Вадим Гусев проходил военную службу по контракту в воинском звании "солдат" в отряде специального назначения войсковой части 3057 (запрещенный в Российской Федерации националистический полк "Азов"). Как установили следователи, 12 апреля 2022 года Гусев, испытывая сильное раздражение от того, что обстановка в городе складывается не в пользу ВСУ, спустился в подвал дома № 82 по проспекту Нахимова в городе Мариуполе, где находился пленный российский военнослужащий."Несмотря на то, что руки последнего были скованы наручниками за спиной, а на голову надета повязка, ограничивающая видимость, Гусев решил выместить на нем свою злость. Он начал наносить военнопленному, заведомо находящемуся в беспомощном состоянии, удары ногами и прорезиненной дубинкой по различным частям тела, а также затушил об его голову окурок", - сказано в официальном сообщении.Подвергшийся пыткам российский военнослужащий был освобождён из плена в ходе наступления армии России. Пытавший его Гусев по приговору суда получил 14,5 лет лишения свободы.*Запрещенная в РФ террористическая организация
https://ukraina.ru/20230419/1045479053.html
https://ukraina.ru/20230721/1048166302.html
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новости, приговор, пытки, военные преступления, всу, "азов", терроризм, мариуполь, военнопленные
Новости, приговор, пытки, Военные преступления, ВСУ, "Азов", терроризм, Мариуполь, военнопленные

Военнослужащий ВСУ осужден за пытки

15:47 12.09.2023 (обновлено: 15:58 12.09.2023)
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкСдача в плен украинских военных и боевиков с "Азовстали" в Мариуполе
Сдача в плен украинских военных и боевиков с Азовстали в Мариуполе
© Пресс-служба Минобороны РФ
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Суд ДНР вынес приговор "азовцу*", сообщает 12 сентября пресс-служба Следственного комитета (СК) России
Верховный суд Донецкой Народной Республики признал достаточными доказательства, собранные Следственным комитетом Российской Федерации, для признания гранатомётчика Вадима Гусева, виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных методов) и ст. 116 УК РФ (побои и иные насильственные действия по мотивам вражды в отношении российского военнослужащего).
- РИА Новости, 1920, 19.04.2023
19 апреля, 14:23
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Вадим Гусев проходил военную службу по контракту в воинском звании "солдат" в отряде специального назначения войсковой части 3057 (запрещенный в Российской Федерации националистический полк "Азов"). Как установили следователи, 12 апреля 2022 года Гусев, испытывая сильное раздражение от того, что обстановка в городе складывается не в пользу ВСУ, спустился в подвал дома № 82 по проспекту Нахимова в городе Мариуполе, где находился пленный российский военнослужащий.
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"Несмотря на то, что руки последнего были скованы наручниками за спиной, а на голову надета повязка, ограничивающая видимость, Гусев решил выместить на нем свою злость. Он начал наносить военнопленному, заведомо находящемуся в беспомощном состоянии, удары ногами и прорезиненной дубинкой по различным частям тела, а также затушил об его голову окурок", - сказано в официальном сообщении.
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Подвергшийся пыткам российский военнослужащий был освобождён из плена в ходе наступления армии России. Пытавший его Гусев по приговору суда получил 14,5 лет лишения свободы.
*Запрещенная в РФ террористическая организация
 
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