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Военнослужащий ВСУ осужден за расстрел жилого массива Северодонецка

Военнослужащий ВСУ осужден за расстрел жилого массива Северодонецка - 12.09.2023 Украина.ру

Военнослужащий ВСУ осужден за расстрел жилого массива Северодонецка

Суд ЛНР вынес приговор украинскому военнослужащему, стрелявшему по жилому массиву Северодонецка

2023-09-12T15:33

2023-09-12T15:33

2023-09-12T15:59

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Верховный Суд Луганской Народной Республики счёл достаточными собранные Следственным комитетом Российской Федерации доказательства для вынесения приговора стрелку 24 отдельной механизированной бригады (войсковая часть А0998) Вооружённых сил Украины солдату Сахилу Алахвердиеву. Об этом 11 сентября сообщила пресс-служба СК РФ.Сахил Алахвердиев признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 356 (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов), ч. 3 ст. 30, пп. "а", "е" и "л" ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство, совершенное общеопасным способом по мотивам политической и идеологической ненависти и вражды) и ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества общеопасным способом). Следком отметил, что в ходе следствия были проведены экспертизы, в том числе строительно-технические, подтверждающие размер материального ущерба.Как установили следствие и суд, 17 мая 2022 года Алахвердиев в составе своего подразделения дислоцировался на боевой позиции в лесополосе города Северодонецка (ЛНР). На расстоянии не более 1 км находился жилой массив, по которому Алахвердиев решил стрелять с целью уничтожить жилые дома и напугать мирное население, которое было настроено против ВСУ. Алахвердиев произвёл 3 выстрела из автоматического гранатомета по жилому дому и повредил одну квартиру."Алахвердиев полностью признал вину и раскаялся в содеянном, - сказано в официальном сообщении. - Приговором суда ему назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима".

https://ukraina.ru/20230807/1048529177.html

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новости, лнр, луганская народная республика, военные преступления, всу, приговор, суд, северодонецк