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Украинский фактор повлиял на рост праворадикальных настроений в ЕС

Украинский фактор повлиял на рост праворадикальных настроений в ЕС - 12.09.2023 Украина.ру

Украинский фактор повлиял на рост праворадикальных настроений в ЕС

Праворадикальные настроения в ЕС связаны с проблемой войны с Россией на Украине

2023-09-12T14:47

2023-09-12T14:47

2023-09-12T14:47

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Проблемы Евросоюза влияют на смену настроений в государствах-членах этого межгосударственного объединения части Европы. Среди этих проблем – и украинская. К такому выводу пришли авторы обширной публикации в Bloomberg."Нарушители крайне правых набирают силу по всей Европе, наживаясь на волне негодования, вызванной пандемией, кризисом стоимости жизни и экономическими потерями от войны на Украине, - констатировали авторы издания. – Эти группы представляют собой смесь националистов и партий с неонацистскими корнями, евроскептиков и популистов в стиле Дональда Трампа – и у них сейчас настал момент. В совокупности опросы показывают, что сейчас они входят в тройку самых популярных политических групп почти в половине Европейского Союза, состоящего из 27 членов".По мнению авторов издания, праворадикалы ЕС не стремятся взять власть быстро. Однако они "получат огромное влияние" на фоне поиска "ответа на российскую агрессию". В Брюсселе уже "звенят тревожные звоночки".Авторы публикации сослались на анонима: некий "высокопоставленный дипломат ЕС" заявил обеспокоенность "тем, что радикальные партии могут попытаться использовать потенциальную общественную усталость от поддержки Украины в своих интересах на выборах по всей Европе".Такие настроения вскоре могут проявиться в итогах голосования в Польше 15 октября, в Словакии двумя неделями ранее, а в следующем году - в Австрии и Бельгии. В Германии крайне правая АдГ сейчас является второй по весу партией, что вынуждает менять политику и стратегию социал-демократическую партию канцлера Олафа Шольца.В Греции три ультраправые группы прошли в парламент. Испанские националисты Vox потеряли позиции на июльском голосовании, но имеют шансы войти в правительство. Италия уже имеет самое правое руководство со времен Второй мировой войны.Та же тенденция в Америке: Дональд Трамп собирается вернуться в Белый дом, в Аргентине крайне правый аутсайдер вышел в лидеры президентской гонки. Как и в ЕС, на другом континенте в нарративе правых прочное заметное место заняла "помощь Украине".Ультраправые руководители Эстонии желают "остановить прибытие новых беженцев из Украины и заставить тех, кто находится в стране, покинуть страну" в стремлении "сохранить Эстонию для эстонцев". В Польше представители бизнеса открыто говорят о том, что "война на Украине и приток беженцев являются самым большим финансовым бременем для Польши"."Основные партии утверждают, что инфляция и бегство беженцев вызваны не Украиной, а вторжением России, и что крайне правые лидеры региона часто повторяют тезисы Кремля. Тем не менее, такое мнение сохраняется, особенно у южного соседа Польши, Словакии, население которой является одним из самых пророссийских в регионе. Бывший трехкратный премьер-министр Роберт Фицо, который пообещал наложить вето на "бессмысленные" санкции против России, наносящие вред членам ЕС, движется к очередной победе на выборах 30 сентября", - отметили авторы американского издания.

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