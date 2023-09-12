Украинский фактор повлиял на рост праворадикальных настроений в ЕС - 12.09.2023 Украина.ру
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Украинский фактор повлиял на рост праворадикальных настроений в ЕС
Украинский фактор повлиял на рост праворадикальных настроений в ЕС - 12.09.2023 Украина.ру
Украинский фактор повлиял на рост праворадикальных настроений в ЕС
Праворадикальные настроения в ЕС связаны с проблемой войны с Россией на Украине
2023-09-12T14:47
2023-09-12T14:47
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Проблемы Евросоюза влияют на смену настроений в государствах-членах этого межгосударственного объединения части Европы. Среди этих проблем – и украинская. К такому выводу пришли авторы обширной публикации в Bloomberg."Нарушители крайне правых набирают силу по всей Европе, наживаясь на волне негодования, вызванной пандемией, кризисом стоимости жизни и экономическими потерями от войны на Украине, - констатировали авторы издания. – Эти группы представляют собой смесь националистов и партий с неонацистскими корнями, евроскептиков и популистов в стиле Дональда Трампа – и у них сейчас настал момент. В совокупности опросы показывают, что сейчас они входят в тройку самых популярных политических групп почти в половине Европейского Союза, состоящего из 27 членов".По мнению авторов издания, праворадикалы ЕС не стремятся взять власть быстро. Однако они "получат огромное влияние" на фоне поиска "ответа на российскую агрессию". В Брюсселе уже "звенят тревожные звоночки".Авторы публикации сослались на анонима: некий "высокопоставленный дипломат ЕС" заявил обеспокоенность "тем, что радикальные партии могут попытаться использовать потенциальную общественную усталость от поддержки Украины в своих интересах на выборах по всей Европе".Такие настроения вскоре могут проявиться в итогах голосования в Польше 15 октября, в Словакии двумя неделями ранее, а в следующем году - в Австрии и Бельгии. В Германии крайне правая АдГ сейчас является второй по весу партией, что вынуждает менять политику и стратегию социал-демократическую партию канцлера Олафа Шольца.В Греции три ультраправые группы прошли в парламент. Испанские националисты Vox потеряли позиции на июльском голосовании, но имеют шансы войти в правительство. Италия уже имеет самое правое руководство со времен Второй мировой войны.Та же тенденция в Америке: Дональд Трамп собирается вернуться в Белый дом, в Аргентине крайне правый аутсайдер вышел в лидеры президентской гонки. Как и в ЕС, на другом континенте в нарративе правых прочное заметное место заняла "помощь Украине".Ультраправые руководители Эстонии желают "остановить прибытие новых беженцев из Украины и заставить тех, кто находится в стране, покинуть страну" в стремлении "сохранить Эстонию для эстонцев". В Польше представители бизнеса открыто говорят о том, что "война на Украине и приток беженцев являются самым большим финансовым бременем для Польши"."Основные партии утверждают, что инфляция и бегство беженцев вызваны не Украиной, а вторжением России, и что крайне правые лидеры региона часто повторяют тезисы Кремля. Тем не менее, такое мнение сохраняется, особенно у южного соседа Польши, Словакии, население которой является одним из самых пророссийских в регионе. Бывший трехкратный премьер-министр Роберт Фицо, который пообещал наложить вето на "бессмысленные" санкции против России, наносящие вред членам ЕС, движется к очередной победе на выборах 30 сентября", - отметили авторы американского издания.
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новости, сша, ес, ультраправые, неонацисты, правые радикалы, партии, польша, германия, словакия, эстония, антироссийские санкции
Новости, США, ЕС, ультраправые, неонацисты, правые радикалы, партии, Польша, Германия, Словакия, Эстония, антироссийские санкции

Украинский фактор повлиял на рост праворадикальных настроений в ЕС

14:47 12.09.2023
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкВизит немецкой делегации в Крым
Визит немецкой делегации в Крым - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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Праворадикальные настроения в ЕС связаны с проблемой войны с Россией на Украине
Проблемы Евросоюза влияют на смену настроений в государствах-членах этого межгосударственного объединения части Европы. Среди этих проблем – и украинская. К такому выводу пришли авторы обширной публикации в Bloomberg.
Артем Агафонов председатель движения Гражданское согласие - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
17 августа 2021, 04:00
Агафонов рассказал об участии праворадикалов в обострении внутриполитической ситуации в БелоруссииЛидер белорусской организации «Гражданское согласие» Артем Агафонов в интервью изданию Украина.ру рассказал, серьезно ли в Белоруссии воспринимают возможность участия белорусских праворадикалов, которые прошли войну в Донбассе, в Белоруссии
"Нарушители крайне правых набирают силу по всей Европе, наживаясь на волне негодования, вызванной пандемией, кризисом стоимости жизни и экономическими потерями от войны на Украине, - констатировали авторы издания. – Эти группы представляют собой смесь националистов и партий с неонацистскими корнями, евроскептиков и популистов в стиле Дональда Трампа – и у них сейчас настал момент. В совокупности опросы показывают, что сейчас они входят в тройку самых популярных политических групп почти в половине Европейского Союза, состоящего из 27 членов".
- РИА Новости, 1920, 27.06.2023
27 июня, 15:30
"Нужна военная хунта, чтобы давить танками". В Финляндии избрали ультраправого спикераНесколько дней назад в Финляндии, которая только что стала членом военного блока НАТО, произошло примечательное событие. Спикером местного парламента избрали человека с откровенно нацистскими взглядами, которых он никогда не стеснялся
По мнению авторов издания, праворадикалы ЕС не стремятся взять власть быстро. Однако они "получат огромное влияние" на фоне поиска "ответа на российскую агрессию". В Брюсселе уже "звенят тревожные звоночки".
Авторы публикации сослались на анонима: некий "высокопоставленный дипломат ЕС" заявил обеспокоенность "тем, что радикальные партии могут попытаться использовать потенциальную общественную усталость от поддержки Украины в своих интересах на выборах по всей Европе".
У Вечного огня
7 мая, 16:24
Удар по памяти. Неонацисты в Украине добивают ветерановВ это воскресенье спикер Госдумы России Вячеслав Володин в своем телеграм-канале напомнил: "Возникший в результате кровавого госпереворота, построенный на нацизме, нашпигованный натовским оружием киевский режим стал инструментом Вашингтона в борьбе с нашей страной не только на поле боя, но и на идеологическом фронте".
Такие настроения вскоре могут проявиться в итогах голосования в Польше 15 октября, в Словакии двумя неделями ранее, а в следующем году - в Австрии и Бельгии. В Германии крайне правая АдГ сейчас является второй по весу партией, что вынуждает менять политику и стратегию социал-демократическую партию канцлера Олафа Шольца.
В Греции три ультраправые группы прошли в парламент. Испанские националисты Vox потеряли позиции на июльском голосовании, но имеют шансы войти в правительство. Италия уже имеет самое правое руководство со времен Второй мировой войны.
Та же тенденция в Америке: Дональд Трамп собирается вернуться в Белый дом, в Аргентине крайне правый аутсайдер вышел в лидеры президентской гонки. Как и в ЕС, на другом континенте в нарративе правых прочное заметное место заняла "помощь Украине".
Заседание парламента в здании Верховной Рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
6 сентября, 12:55
"Право и справедливость" разыгрывает антиукраинскую карту, чтобы понравиться польским избирателямЭкс-президент Польши Бронислав Коморовский обвинил правящую партию в том, что использует антиукраинские настроения в обществе для собственной предвыборной кампании
Ультраправые руководители Эстонии желают "остановить прибытие новых беженцев из Украины и заставить тех, кто находится в стране, покинуть страну" в стремлении "сохранить Эстонию для эстонцев". В Польше представители бизнеса открыто говорят о том, что "война на Украине и приток беженцев являются самым большим финансовым бременем для Польши".
"Основные партии утверждают, что инфляция и бегство беженцев вызваны не Украиной, а вторжением России, и что крайне правые лидеры региона часто повторяют тезисы Кремля. Тем не менее, такое мнение сохраняется, особенно у южного соседа Польши, Словакии, население которой является одним из самых пророссийских в регионе. Бывший трехкратный премьер-министр Роберт Фицо, который пообещал наложить вето на "бессмысленные" санкции против России, наносящие вред членам ЕС, движется к очередной победе на выборах 30 сентября", - отметили авторы американского издания.
 
НовостиСШАЕСультраправыенеонацистыправые радикалыпартииПольшаГерманияСловакияЭстонияантироссийские санкции
 
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