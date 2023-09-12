Украинский фактор повлиял на рост праворадикальных настроений в ЕС
Праворадикальные настроения в ЕС связаны с проблемой войны с Россией на Украине
Проблемы Евросоюза влияют на смену настроений в государствах-членах этого межгосударственного объединения части Европы. Среди этих проблем – и украинская. К такому выводу пришли авторы обширной публикации в Bloomberg.
17 августа 2021, 04:00Агафонов рассказал об участии праворадикалов в обострении внутриполитической ситуации в БелоруссииЛидер белорусской организации «Гражданское согласие» Артем Агафонов в интервью изданию Украина.ру рассказал, серьезно ли в Белоруссии воспринимают возможность участия белорусских праворадикалов, которые прошли войну в Донбассе, в Белоруссии
"Нарушители крайне правых набирают силу по всей Европе, наживаясь на волне негодования, вызванной пандемией, кризисом стоимости жизни и экономическими потерями от войны на Украине, - констатировали авторы издания. – Эти группы представляют собой смесь националистов и партий с неонацистскими корнями, евроскептиков и популистов в стиле Дональда Трампа – и у них сейчас настал момент. В совокупности опросы показывают, что сейчас они входят в тройку самых популярных политических групп почти в половине Европейского Союза, состоящего из 27 членов".
27 июня, 15:30"Нужна военная хунта, чтобы давить танками". В Финляндии избрали ультраправого спикераНесколько дней назад в Финляндии, которая только что стала членом военного блока НАТО, произошло примечательное событие. Спикером местного парламента избрали человека с откровенно нацистскими взглядами, которых он никогда не стеснялся
По мнению авторов издания, праворадикалы ЕС не стремятся взять власть быстро. Однако они "получат огромное влияние" на фоне поиска "ответа на российскую агрессию". В Брюсселе уже "звенят тревожные звоночки".
Авторы публикации сослались на анонима: некий "высокопоставленный дипломат ЕС" заявил обеспокоенность "тем, что радикальные партии могут попытаться использовать потенциальную общественную усталость от поддержки Украины в своих интересах на выборах по всей Европе".
7 мая, 16:24Удар по памяти. Неонацисты в Украине добивают ветерановВ это воскресенье спикер Госдумы России Вячеслав Володин в своем телеграм-канале напомнил: "Возникший в результате кровавого госпереворота, построенный на нацизме, нашпигованный натовским оружием киевский режим стал инструментом Вашингтона в борьбе с нашей страной не только на поле боя, но и на идеологическом фронте".
Такие настроения вскоре могут проявиться в итогах голосования в Польше 15 октября, в Словакии двумя неделями ранее, а в следующем году - в Австрии и Бельгии. В Германии крайне правая АдГ сейчас является второй по весу партией, что вынуждает менять политику и стратегию социал-демократическую партию канцлера Олафа Шольца.
В Греции три ультраправые группы прошли в парламент. Испанские националисты Vox потеряли позиции на июльском голосовании, но имеют шансы войти в правительство. Италия уже имеет самое правое руководство со времен Второй мировой войны.
Та же тенденция в Америке: Дональд Трамп собирается вернуться в Белый дом, в Аргентине крайне правый аутсайдер вышел в лидеры президентской гонки. Как и в ЕС, на другом континенте в нарративе правых прочное заметное место заняла "помощь Украине".
Ультраправые руководители Эстонии желают "остановить прибытие новых беженцев из Украины и заставить тех, кто находится в стране, покинуть страну" в стремлении "сохранить Эстонию для эстонцев". В Польше представители бизнеса открыто говорят о том, что "война на Украине и приток беженцев являются самым большим финансовым бременем для Польши".
"Основные партии утверждают, что инфляция и бегство беженцев вызваны не Украиной, а вторжением России, и что крайне правые лидеры региона часто повторяют тезисы Кремля. Тем не менее, такое мнение сохраняется, особенно у южного соседа Польши, Словакии, население которой является одним из самых пророссийских в регионе. Бывший трехкратный премьер-министр Роберт Фицо, который пообещал наложить вето на "бессмысленные" санкции против России, наносящие вред членам ЕС, движется к очередной победе на выборах 30 сентября", - отметили авторы американского издания.