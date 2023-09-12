Странная история Аллы Пугачевой - 12.09.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230912/1049331888.html
Странная история Аллы Пугачевой
Странная история Аллы Пугачевой - 12.09.2023 Украина.ру
Странная история Аллы Пугачевой
Странные дела происходят с Аллой Пугачёвой. За последние два или даже три года она не давала полноценных интервью, не появлялась в публичных программах. А когда более или менее полноценно появилась - в Юрмале этим летом, - её внешний вид и поведение вызвали шок.
2023-09-12T19:06
2023-09-12T19:07
эксклюзив
алла пугачева
максим галкин
иноагент
иноагенты
вайкуле
верка сердючка (андрей данилко)
латвия
кристина орбакайте
киркоров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/0b/1049332910_158:49:992:518_1920x0_80_0_0_00a6ebd1717d6d9468ba47eedc71f66a.jpg.webp
Что происходит с её психикой и ментальным здоровьем?Вопрос не праздный и не из рубрики "светские новости", учитывая то, что делают сегодня с именем Пугачёвой.Она возглавляет, увы, как "свадебный генерал", список релокантов, людей, выбравших эмиграцию из России в феврале прошлого года.Все эти релоканты и невозвращенцы дали уже не по одному интервью, расписывая "великих" себя. Выяснилось, правда, что кроме России, они никому нигде не нужны. Но речь сейчас не о том.Её муж, иноагент Галкин, отметился необычайными потоками грязи на нашу страну, своих бывших коллег, журналистов. Его концерты - это уже не юмор, а сплошной политический антирусский пасквиль.Молчит только Алла Пугачёва. Кроме одного ответа - православному священнику отцу Андрею Ткачёву в марте прошлого года, который тоже был очень странным и по форме, и по сути.А все остальные записи в её социальных сетях - знаете, возникает вопрос, кто их написал? Сама она или может быть, кто-то другой?Эффект присутствияКто только не сфотографировался с Пугачёвой за это время. Иноагенты Прусикин, Макаревич и Гребенщиков. "Кормилица" всего СССР Лайма Вайкуле. Многочисленные эмигранты и релоканты последних полутора лет. Пугачёва присутствует на всех фото со странной улыбкой, как манекен.Её окружение работает над тем, чтобы осуществить "иллюзию присутствия": различные фото, присутствие в соцсетях, мелкие домашние сценки (крайне редкие, часто слышен только голос, саму Аллу не показывают).А между тем выглядит Алла Борисовна всё хуже и хуже. Появляется везде только с супругом - иноагентом, молчит, иногда плачет, молча, как в театре в Израиле.С ней совершенно очевидно что-то не так.Особенно ситуация со здоровьем Пугачёвой стала понятной на фестивале "Рандеву" в Латвии, который уже назвали "фестиваль предателей".Алла Пугачёва там тоже была. Она еле передвигалась, почти не разговаривала, демонстрировала всем жуткие худые ноги. Но это ладно. А вот взгляд! Она смотрела на сцену, да и вокруг себя совершенно пустым взглядом. Не всё время, были и моменты какого-то оживления. Но в основном - тягостное впечатление.Особенно тяжело было смотреть, как сидит и бессмысленным взглядом смотрит Алла на сцену, где кричит свои антирусские кричалки Данилко.Говорила только что-то очень простое и немного бессмысленное, вместе с Вайкуле, что-то о том, что они будут курить всегда. И всё! Больше ни слова, ни полслова.В Латвию срочно приехала Кристина Орбакайте и так же тихо, не привлекая внимания, уехала. Ну, вытащили маму в итоге всё таки на "Рандеву", всей семьёй. А зачем?Очень надо было придать вес этому политическому сборищу.Пугачёва нужна для легитимации сборищ антирусских, для того, чтобы было о ком говорить.Какую ценность для русской культуры представляют иноагенты Моргенштерн, Слепаков, Галкин или даже Макаревич? Кто будет вспоминать их юмор и шлягеры "на злобу дня" через какое-то время? А вот Пугачёва - это всё таки имя - ледокол.Поэтому её потащили на фестиваль. И это было ужасно.Этот постоянно перекошенный полуоткрытый рот, старческая походка, жуткая худоба, этот бессмысленный взгляд. Позы, в которых она выглядит как кукла, которую усадили и сказали смотреть в камеру прямо.Выглядит Пугачёва "всё страньше и страньше", как говорила героиня одной знаменитой сказки.Да, Алле Пугачёвой 74 года. И что? Это возраст достаточно энергичный. Вон Мику Джаггеру из Роллинг Стоунс - 80. И отлично выглядит, прыгает, бегает, дай Бог каждому. А уж ему то не надо рассказывать, что такое "секс, наркотики и рок-н-ролл" в очень больших количествах.Порядок в головеКогда Пугачёва приезжала в Москву в прошлом году, она дала коротенькое интервью, прямо на ходу, на улице.На вопрос:- Чем планируете заниматься? - Пугачёва ответила:- Порядок наводить. В моей голове (постучала себя по голове). В вашей голове.Почему на это никто не обратил внимания? Посмеялись, повозмущались. А если она сказала правду? Она приехала лечиться. Ну, про "в вашей голове" - это ответ немного агрессивный, конечно. Так бывает, кстати, при некоторых заболеваниях.А ответ на вопрос:- Пойдут ли ваши дети в школу?- Ножки у них есть, здоровые. Да, пойдут, - отвечала Алла Пугачёва.Немного странный ответ, не правда ли? Все решили, что Пугачёва отвечает с вызовом. А если нет? Если это нарушения в психике?Перед этим она открыла дверь лимузина нараспашку ногой. Со странной улыбкой, как обычно в последнее время.Можно, конечно, списать на экстравагантность и эпатаж. Но. Но.. Пугачёва всегда вела себя очень разумно, никогда не по-клоунски. Клоун - это был только её эстрадный образ, и то давно, в молодости.Она в последнее время с удовольствием играла роль царицы. И "Рождественские встречи", и "Две звёзды", да любое появление на эстраде или в обществе - Алла Пугачёва в роли царицы, благосклонно смотрит на челядь, на свою свиту, которая "играет королеву". И ведёт себя соответствующе.И вдруг - вот эта дверь ногой нараспашку, стучит себя по голове кулаком.Такое впечатление, что у Пугачёвой сильно сужен интеллект.К сожалению, видимо, это болезнь. Это болезнь, серьёзные симптомы. Даже, возможно, речь идёт о нарушении личности.Болезнь - это, конечно же, личное дело Пугачёвой и ее семьи.Но это было бы целиком и полностью личное дело, если бы семья не ставила Аллу Борисовну в политические позы и если бы не имитировали за неё злобные речи.Ведь в таком случае возникает вопрос: кто пишет и говорит за Пугачёву, вместо Пугачёвой?Несчастную Аллу привезли, поставили, как куклу, на своём иноагентском сборище. Зачем вы это делаете? Посмотрите, ведь у неё взгляд человека, который не понимает, где он находится."Паровоз", который подорвалиОт её имени написано много всего. Но она ли это писала? Например, текст "прошу считать меня иноагентом вместе с мужем Галкиным".Записала год назад видео ответ отцу Андрею (Ткачёву), киевскому священнику, который переехал в Россию и отреагировал на то, что Пугачёва в феврале 2022 скрылась в Израиле:" Пугачёва навсегда покинула Россию. Господи, как я этого ждал! "Пугачёва ответила небольшим видео, где она не говорит, к кому обращается, почему-то на "ты", почему-то "Андрюша":"Рано радуешься, Андрюша. Каникулы, отпуск и лечение не являются эмиграцией. Вернусь - разберёмся. Схожу в церковь твою, помолюсь за тебя. Богохульник."Только злое неузнаваемое лицо в этом коротком отрывке. Кто написал этот злобный текст, адресованный священнику? Что значит "разберёмся"? И почему "богохульник"? Алла Пугачёва теперь в ранге Господа?Честное слово, возникает ощущение, что кто-то пишет ей эти дурацкие, неудачные тексты и заставляет их произносить. Уже она не совсем понимает, что делает, что говорит и кому. Но с этих пор она уже ничего и не говорила публично.Бедрос Киркоров, ее свёкор по четвертому браку, давно сказал, что Алла занимается "лечением засекреченной болезни".А вот Татьяна Судец, знаменитая "тетя Таня", ведущая "Спокойной ночи, малыши", которая прекрасно знает Аллу Пугачёву, говорит так:- Я уважаю Аллу. И мне её очень жалко. Она оказалась заложницей своего семейного положения. Алла как раз патриотка. А тут просто этот товарищ Галкин (напомним, иноагент) воду мутит. Ну кто он такой? У него был паровоз для карьеры, Пугачёва. А он этот паровоз взял и подорвал. Теперь и он вернуться захочет? Нет, до свидания.И многие из тех, кто был знаком с Аллой Пугачевой, не понимают, как она оказалась в такой ситуации. Почему она-то сама не возвращается? Из Израиля, где климат никак ей не подходит. Ведь ей никто не мешает это сделать. Взять детей и вернуться в свой замок.Это будет очень грустный ответ: она не может.У человека при многих болезнях наблюдается суженное сознание. Он не может правильно оценивать происходящее, происходит частичная потеря памяти. Искажаются эмоции. Меняются когнитивные функции. По сути, перед нами - другой человек.Когда президенту США Рональду Рейгану поставили диагноз "болезнь Альцгеймера", в 1994 году, он принял решение и обратился к нации со словами прощания. Он понимал, что снижение интеллекта и памяти неизбежно, и будет прогрессировать.Никто не скрывал его болезнь. Наоборот, они с женой Нэнси основали специальный центр по исследованию этого заболевания. Рейган прожил ещё 10 лет. Но никто его по мероприятиям не возил и фотографий его этого периода нет.Ну а если всё это не так, и Алла Пугачёва завтра выступит с полноценным ярким интервью, со своими фирменными эмоциями, и опровергнет все своим голосом с хрипотцой?Это будет просто прекрасно. Пусть она и стоит на других политических позициях. Вот тогда можно будет по ней "оторваться"!Ну а если Алла больна, надо просто перестать издеваться над больным человеком. Перестать возить её на фестивали и ставить, как манекен, в толпу иноагентов на фото.Теперь всё выглядит немного по другому, правда? А особенно по другому выглядят иноагент Галкин и "кормилица" Вайкуле.И последнее... Зря вы, Алла Борисовна, уехали из России. Дома, как говорится, и стены лечат. Сможете, возвращайтесь!
https://ukraina.ru/20230909/1049283350.html
https://ukraina.ru/20230830/1049020564.html
https://ukraina.ru/20230829/1049018592.html
https://ukraina.ru/20230829/1049003331.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Елена Мурзина
Елена Мурзина
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/0b/1049332910_104:1:1048:709_1920x0_80_0_0_e58365444ec7912004fe9ffef750fbab.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, алла пугачева, максим галкин, иноагент, иноагенты, вайкуле, верка сердючка (андрей данилко), латвия, кристина орбакайте, киркоров
Эксклюзив, Алла Пугачева, Максим Галкин, иноагент, иноагенты, Вайкуле, Верка Сердючка (Андрей Данилко), Латвия, Кристина Орбакайте, Киркоров

Странная история Аллы Пугачевой

19:06 12.09.2023 (обновлено: 19:07 12.09.2023)
 
© Telegram
© Telegram
Читать в
Елена Мурзина
автор издания Украина.ру
Все материалы
Странные дела происходят с Аллой Пугачёвой. За последние два или даже три года она не давала полноценных интервью, не появлялась в публичных программах. А когда более или менее полноценно появилась - в Юрмале этим летом, - её внешний вид и поведение вызвали шок.
Что происходит с её психикой и ментальным здоровьем?
Вопрос не праздный и не из рубрики "светские новости", учитывая то, что делают сегодня с именем Пугачёвой.
Она возглавляет, увы, как "свадебный генерал", список релокантов, людей, выбравших эмиграцию из России в феврале прошлого года.
Все эти релоканты и невозвращенцы дали уже не по одному интервью, расписывая "великих" себя. Выяснилось, правда, что кроме России, они никому нигде не нужны. Но речь сейчас не о том.
Её муж, иноагент Галкин, отметился необычайными потоками грязи на нашу страну, своих бывших коллег, журналистов. Его концерты - это уже не юмор, а сплошной политический антирусский пасквиль.
Грег Вайнер интервью
9 сентября, 07:34
Грег Вайнер о том, как США не вернули политический долг России и об амнистии Пугачевой и Гребенщикова
Молчит только Алла Пугачёва. Кроме одного ответа - православному священнику отцу Андрею Ткачёву в марте прошлого года, который тоже был очень странным и по форме, и по сути.
А все остальные записи в её социальных сетях - знаете, возникает вопрос, кто их написал? Сама она или может быть, кто-то другой?
Эффект присутствия
Кто только не сфотографировался с Пугачёвой за это время. Иноагенты Прусикин, Макаревич и Гребенщиков. "Кормилица" всего СССР Лайма Вайкуле. Многочисленные эмигранты и релоканты последних полутора лет. Пугачёва присутствует на всех фото со странной улыбкой, как манекен.
Её окружение работает над тем, чтобы осуществить "иллюзию присутствия": различные фото, присутствие в соцсетях, мелкие домашние сценки (крайне редкие, часто слышен только голос, саму Аллу не показывают).
А между тем выглядит Алла Борисовна всё хуже и хуже. Появляется везде только с супругом - иноагентом, молчит, иногда плачет, молча, как в театре в Израиле.
С ней совершенно очевидно что-то не так.
© Telegram
© Telegram
Особенно ситуация со здоровьем Пугачёвой стала понятной на фестивале "Рандеву" в Латвии, который уже назвали "фестиваль предателей".
Алла Пугачёва там тоже была. Она еле передвигалась, почти не разговаривала, демонстрировала всем жуткие худые ноги. Но это ладно. А вот взгляд! Она смотрела на сцену, да и вокруг себя совершенно пустым взглядом. Не всё время, были и моменты какого-то оживления. Но в основном - тягостное впечатление.
Особенно тяжело было смотреть, как сидит и бессмысленным взглядом смотрит Алла на сцену, где кричит свои антирусские кричалки Данилко.
Говорила только что-то очень простое и немного бессмысленное, вместе с Вайкуле, что-то о том, что они будут курить всегда. И всё! Больше ни слова, ни полслова.
В Латвию срочно приехала Кристина Орбакайте и так же тихо, не привлекая внимания, уехала. Ну, вытащили маму в итоге всё таки на "Рандеву", всей семьёй. А зачем?
отель Ротару
30 августа, 07:12
Почему Пугачёва не купила отель Ротару? И будут ли национализировать виллу "София" в КрымуМного лет уже пустует на набережной Ялты один интересный объект - отель "Вилла "София", который принадлежит известной певице Софии Ротару. Но принадлежит ли? Или это был "подарок", который пришла пора вернуть городу?
Очень надо было придать вес этому политическому сборищу.
Пугачёва нужна для легитимации сборищ антирусских, для того, чтобы было о ком говорить.
Какую ценность для русской культуры представляют иноагенты Моргенштерн, Слепаков, Галкин или даже Макаревич? Кто будет вспоминать их юмор и шлягеры "на злобу дня" через какое-то время? А вот Пугачёва - это всё таки имя - ледокол.
Поэтому её потащили на фестиваль. И это было ужасно.
Этот постоянно перекошенный полуоткрытый рот, старческая походка, жуткая худоба, этот бессмысленный взгляд. Позы, в которых она выглядит как кукла, которую усадили и сказали смотреть в камеру прямо.
Выглядит Пугачёва "всё страньше и страньше", как говорила героиня одной знаменитой сказки.
Да, Алле Пугачёвой 74 года. И что? Это возраст достаточно энергичный. Вон Мику Джаггеру из Роллинг Стоунс - 80. И отлично выглядит, прыгает, бегает, дай Бог каждому. А уж ему то не надо рассказывать, что такое "секс, наркотики и рок-н-ролл" в очень больших количествах.
Порядок в голове
Когда Пугачёва приезжала в Москву в прошлом году, она дала коротенькое интервью, прямо на ходу, на улице.
На вопрос:
- Чем планируете заниматься? - Пугачёва ответила:
- Порядок наводить. В моей голове (постучала себя по голове). В вашей голове.
Почему на это никто не обратил внимания? Посмеялись, повозмущались. А если она сказала правду? Она приехала лечиться. Ну, про "в вашей голове" - это ответ немного агрессивный, конечно. Так бывает, кстати, при некоторых заболеваниях.
А ответ на вопрос:
- Пойдут ли ваши дети в школу?
- Ножки у них есть, здоровые. Да, пойдут, - отвечала Алла Пугачёва.
Немного странный ответ, не правда ли? Все решили, что Пугачёва отвечает с вызовом. А если нет? Если это нарушения в психике?
© Telegram
© Telegram
Перед этим она открыла дверь лимузина нараспашку ногой. Со странной улыбкой, как обычно в последнее время.
Можно, конечно, списать на экстравагантность и эпатаж. Но. Но.. Пугачёва всегда вела себя очень разумно, никогда не по-клоунски. Клоун - это был только её эстрадный образ, и то давно, в молодости.
Она в последнее время с удовольствием играла роль царицы. И "Рождественские встречи", и "Две звёзды", да любое появление на эстраде или в обществе - Алла Пугачёва в роли царицы, благосклонно смотрит на челядь, на свою свиту, которая "играет королеву". И ведёт себя соответствующе.
И вдруг - вот эта дверь ногой нараспашку, стучит себя по голове кулаком.
Такое впечатление, что у Пугачёвой сильно сужен интеллект.
К сожалению, видимо, это болезнь. Это болезнь, серьёзные симптомы. Даже, возможно, речь идёт о нарушении личности.
Болезнь - это, конечно же, личное дело Пугачёвой и ее семьи.
Максим Галкин
29 августа, 16:55
Без объяснения причин: эстонцам предложили поменять Галкина* на "Сплин" или Тилля ЛиндеманнаВ Эстонии без объяснения причин отменили запланированное на 15 сентября шоу беглого российского артиста Максима Галкина*. Об этом 29 августа сообщил Sputnik Ближнее зарубежье
Но это было бы целиком и полностью личное дело, если бы семья не ставила Аллу Борисовну в политические позы и если бы не имитировали за неё злобные речи.
Ведь в таком случае возникает вопрос: кто пишет и говорит за Пугачёву, вместо Пугачёвой?
Несчастную Аллу привезли, поставили, как куклу, на своём иноагентском сборище. Зачем вы это делаете? Посмотрите, ведь у неё взгляд человека, который не понимает, где он находится.
"Паровоз", который подорвали
От её имени написано много всего. Но она ли это писала? Например, текст "прошу считать меня иноагентом вместе с мужем Галкиным".
Записала год назад видео ответ отцу Андрею (Ткачёву), киевскому священнику, который переехал в Россию и отреагировал на то, что Пугачёва в феврале 2022 скрылась в Израиле:
" Пугачёва навсегда покинула Россию. Господи, как я этого ждал! "
Пугачёва ответила небольшим видео, где она не говорит, к кому обращается, почему-то на "ты", почему-то "Андрюша":
"Рано радуешься, Андрюша. Каникулы, отпуск и лечение не являются эмиграцией. Вернусь - разберёмся. Схожу в церковь твою, помолюсь за тебя. Богохульник."
Только злое неузнаваемое лицо в этом коротком отрывке. Кто написал этот злобный текст, адресованный священнику? Что значит "разберёмся"? И почему "богохульник"? Алла Пугачёва теперь в ранге Господа?
Честное слово, возникает ощущение, что кто-то пишет ей эти дурацкие, неудачные тексты и заставляет их произносить. Уже она не совсем понимает, что делает, что говорит и кому. Но с этих пор она уже ничего и не говорила публично.
Бедрос Киркоров, ее свёкор по четвертому браку, давно сказал, что Алла занимается "лечением засекреченной болезни".
Прощание с актёром Н. Караченцовым - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
29 августа, 11:36
Бывший стилист Пугачевой: она хочет вернуться на родину и "дать по морде тем, кто это заслужил"Экс-стилист беглой певицы Аллы Пугачевой Джордж Ровалс заявил, что артистка собирается вернуться в Россию. Его слова 28 августа опубликовал Телеграм-канал "ДОНЕЦК Z"
А вот Татьяна Судец, знаменитая "тетя Таня", ведущая "Спокойной ночи, малыши", которая прекрасно знает Аллу Пугачёву, говорит так:
- Я уважаю Аллу. И мне её очень жалко. Она оказалась заложницей своего семейного положения. Алла как раз патриотка. А тут просто этот товарищ Галкин (напомним, иноагент) воду мутит. Ну кто он такой? У него был паровоз для карьеры, Пугачёва. А он этот паровоз взял и подорвал. Теперь и он вернуться захочет? Нет, до свидания.
И многие из тех, кто был знаком с Аллой Пугачевой, не понимают, как она оказалась в такой ситуации. Почему она-то сама не возвращается? Из Израиля, где климат никак ей не подходит. Ведь ей никто не мешает это сделать. Взять детей и вернуться в свой замок.
Это будет очень грустный ответ: она не может.
У человека при многих болезнях наблюдается суженное сознание. Он не может правильно оценивать происходящее, происходит частичная потеря памяти. Искажаются эмоции. Меняются когнитивные функции. По сути, перед нами - другой человек.
Когда президенту США Рональду Рейгану поставили диагноз "болезнь Альцгеймера", в 1994 году, он принял решение и обратился к нации со словами прощания. Он понимал, что снижение интеллекта и памяти неизбежно, и будет прогрессировать.
Никто не скрывал его болезнь. Наоборот, они с женой Нэнси основали специальный центр по исследованию этого заболевания. Рейган прожил ещё 10 лет. Но никто его по мероприятиям не возил и фотографий его этого периода нет.
Ну а если всё это не так, и Алла Пугачёва завтра выступит с полноценным ярким интервью, со своими фирменными эмоциями, и опровергнет все своим голосом с хрипотцой?
Это будет просто прекрасно. Пусть она и стоит на других политических позициях. Вот тогда можно будет по ней "оторваться"!
Ну а если Алла больна, надо просто перестать издеваться над больным человеком. Перестать возить её на фестивали и ставить, как манекен, в толпу иноагентов на фото.
Теперь всё выглядит немного по другому, правда? А особенно по другому выглядят иноагент Галкин и "кормилица" Вайкуле.
И последнее... Зря вы, Алла Борисовна, уехали из России. Дома, как говорится, и стены лечат. Сможете, возвращайтесь!
 
ЭксклюзивАлла ПугачеваМаксим ГалкининоагентиноагентыВайкулеВерка Сердючка (Андрей Данилко)ЛатвияКристина ОрбакайтеКиркоров
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:06Странная история Аллы Пугачевой
18:53Западу пора задуматься о невообразимом – о победе России: что говорили об Украине в мире 12 сентября
18:51Зачем советник главы Офиса Президента оскорбил лидеров Индии и Китая. Мнения экспертов
18:40Ким Чен Ын – лучший друг экологов. Почему северокорейские лидеры наносят визиты на поездах
18:31Это не сумасшествие, а циничный расчет. Советник главы офиса президента Украины решил оскорблять оптом
18:13"Мы начали умирать глупой смертью": украинский военный рассказал о минном обмане командования
18:04В ООН заявили о расширении поставок оружия и боеприпасов Украине
18:00ВСУ обстреляли многоквартирный дом в Донецке, есть жертвы
18:00Станислав Лем и тень холокоста
17:39Пропаганда сильнее танков. Чешские активисты намерены бороться с "российской дезинформацией"
17:21Ким Чен Ына встретили в Приморском крае
17:20ВВС: Эстония моет всушников "из исторического сочувствия"
17:00"Не ведут соцсети на украинском и бывали в Москве": на Украине возмутились составом "Мисс Украина 2023"
16:59Шмыгаль пригрозил полякам зерновой расправой, а ответили ему румыны
16:58В Польше агрессивные пассажиры напали на таксиста-украинца из-за его национальности - СМИ
16:57За убийство двух мирных граждан в Мариуполе осужден сержант "Азова"*
16:56Украинский БПЛА уничтожен над Белгородской областью
16:30Безпалько о выборах президента, эскалации в Закавказье, визите Ким Чен Ына и главном у Путина на ВЭФ
16:10Военнослужащий ВСУ осужден за преступления против мирного населения
16:06Константин Блохин: После обнуления ВСУ Киев будет полагаться на добрую волю России
Лента новостейМолния