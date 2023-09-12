https://ukraina.ru/20230912/1049331888.html

Странная история Аллы Пугачевой

Странная история Аллы Пугачевой - 12.09.2023 Украина.ру

Странная история Аллы Пугачевой

Странные дела происходят с Аллой Пугачёвой. За последние два или даже три года она не давала полноценных интервью, не появлялась в публичных программах. А когда более или менее полноценно появилась - в Юрмале этим летом, - её внешний вид и поведение вызвали шок.

2023-09-12T19:06

2023-09-12T19:06

2023-09-12T19:07

эксклюзив

алла пугачева

максим галкин

иноагент

иноагенты

вайкуле

верка сердючка (андрей данилко)

латвия

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Что происходит с её психикой и ментальным здоровьем?Вопрос не праздный и не из рубрики "светские новости", учитывая то, что делают сегодня с именем Пугачёвой.Она возглавляет, увы, как "свадебный генерал", список релокантов, людей, выбравших эмиграцию из России в феврале прошлого года.Все эти релоканты и невозвращенцы дали уже не по одному интервью, расписывая "великих" себя. Выяснилось, правда, что кроме России, они никому нигде не нужны. Но речь сейчас не о том.Её муж, иноагент Галкин, отметился необычайными потоками грязи на нашу страну, своих бывших коллег, журналистов. Его концерты - это уже не юмор, а сплошной политический антирусский пасквиль.Молчит только Алла Пугачёва. Кроме одного ответа - православному священнику отцу Андрею Ткачёву в марте прошлого года, который тоже был очень странным и по форме, и по сути.А все остальные записи в её социальных сетях - знаете, возникает вопрос, кто их написал? Сама она или может быть, кто-то другой?Эффект присутствияКто только не сфотографировался с Пугачёвой за это время. Иноагенты Прусикин, Макаревич и Гребенщиков. "Кормилица" всего СССР Лайма Вайкуле. Многочисленные эмигранты и релоканты последних полутора лет. Пугачёва присутствует на всех фото со странной улыбкой, как манекен.Её окружение работает над тем, чтобы осуществить "иллюзию присутствия": различные фото, присутствие в соцсетях, мелкие домашние сценки (крайне редкие, часто слышен только голос, саму Аллу не показывают).А между тем выглядит Алла Борисовна всё хуже и хуже. Появляется везде только с супругом - иноагентом, молчит, иногда плачет, молча, как в театре в Израиле.С ней совершенно очевидно что-то не так.Особенно ситуация со здоровьем Пугачёвой стала понятной на фестивале "Рандеву" в Латвии, который уже назвали "фестиваль предателей".Алла Пугачёва там тоже была. Она еле передвигалась, почти не разговаривала, демонстрировала всем жуткие худые ноги. Но это ладно. А вот взгляд! Она смотрела на сцену, да и вокруг себя совершенно пустым взглядом. Не всё время, были и моменты какого-то оживления. Но в основном - тягостное впечатление.Особенно тяжело было смотреть, как сидит и бессмысленным взглядом смотрит Алла на сцену, где кричит свои антирусские кричалки Данилко.Говорила только что-то очень простое и немного бессмысленное, вместе с Вайкуле, что-то о том, что они будут курить всегда. И всё! Больше ни слова, ни полслова.В Латвию срочно приехала Кристина Орбакайте и так же тихо, не привлекая внимания, уехала. Ну, вытащили маму в итоге всё таки на "Рандеву", всей семьёй. А зачем?Очень надо было придать вес этому политическому сборищу.Пугачёва нужна для легитимации сборищ антирусских, для того, чтобы было о ком говорить.Какую ценность для русской культуры представляют иноагенты Моргенштерн, Слепаков, Галкин или даже Макаревич? Кто будет вспоминать их юмор и шлягеры "на злобу дня" через какое-то время? А вот Пугачёва - это всё таки имя - ледокол.Поэтому её потащили на фестиваль. И это было ужасно.Этот постоянно перекошенный полуоткрытый рот, старческая походка, жуткая худоба, этот бессмысленный взгляд. Позы, в которых она выглядит как кукла, которую усадили и сказали смотреть в камеру прямо.Выглядит Пугачёва "всё страньше и страньше", как говорила героиня одной знаменитой сказки.Да, Алле Пугачёвой 74 года. И что? Это возраст достаточно энергичный. Вон Мику Джаггеру из Роллинг Стоунс - 80. И отлично выглядит, прыгает, бегает, дай Бог каждому. А уж ему то не надо рассказывать, что такое "секс, наркотики и рок-н-ролл" в очень больших количествах.Порядок в головеКогда Пугачёва приезжала в Москву в прошлом году, она дала коротенькое интервью, прямо на ходу, на улице.На вопрос:- Чем планируете заниматься? - Пугачёва ответила:- Порядок наводить. В моей голове (постучала себя по голове). В вашей голове.Почему на это никто не обратил внимания? Посмеялись, повозмущались. А если она сказала правду? Она приехала лечиться. Ну, про "в вашей голове" - это ответ немного агрессивный, конечно. Так бывает, кстати, при некоторых заболеваниях.А ответ на вопрос:- Пойдут ли ваши дети в школу?- Ножки у них есть, здоровые. Да, пойдут, - отвечала Алла Пугачёва.Немного странный ответ, не правда ли? Все решили, что Пугачёва отвечает с вызовом. А если нет? Если это нарушения в психике?Перед этим она открыла дверь лимузина нараспашку ногой. Со странной улыбкой, как обычно в последнее время.Можно, конечно, списать на экстравагантность и эпатаж. Но. Но.. Пугачёва всегда вела себя очень разумно, никогда не по-клоунски. Клоун - это был только её эстрадный образ, и то давно, в молодости.Она в последнее время с удовольствием играла роль царицы. И "Рождественские встречи", и "Две звёзды", да любое появление на эстраде или в обществе - Алла Пугачёва в роли царицы, благосклонно смотрит на челядь, на свою свиту, которая "играет королеву". И ведёт себя соответствующе.И вдруг - вот эта дверь ногой нараспашку, стучит себя по голове кулаком.Такое впечатление, что у Пугачёвой сильно сужен интеллект.К сожалению, видимо, это болезнь. Это болезнь, серьёзные симптомы. Даже, возможно, речь идёт о нарушении личности.Болезнь - это, конечно же, личное дело Пугачёвой и ее семьи.Но это было бы целиком и полностью личное дело, если бы семья не ставила Аллу Борисовну в политические позы и если бы не имитировали за неё злобные речи.Ведь в таком случае возникает вопрос: кто пишет и говорит за Пугачёву, вместо Пугачёвой?Несчастную Аллу привезли, поставили, как куклу, на своём иноагентском сборище. Зачем вы это делаете? Посмотрите, ведь у неё взгляд человека, который не понимает, где он находится."Паровоз", который подорвалиОт её имени написано много всего. Но она ли это писала? Например, текст "прошу считать меня иноагентом вместе с мужем Галкиным".Записала год назад видео ответ отцу Андрею (Ткачёву), киевскому священнику, который переехал в Россию и отреагировал на то, что Пугачёва в феврале 2022 скрылась в Израиле:" Пугачёва навсегда покинула Россию. Господи, как я этого ждал! "Пугачёва ответила небольшим видео, где она не говорит, к кому обращается, почему-то на "ты", почему-то "Андрюша":"Рано радуешься, Андрюша. Каникулы, отпуск и лечение не являются эмиграцией. Вернусь - разберёмся. Схожу в церковь твою, помолюсь за тебя. Богохульник."Только злое неузнаваемое лицо в этом коротком отрывке. Кто написал этот злобный текст, адресованный священнику? Что значит "разберёмся"? И почему "богохульник"? Алла Пугачёва теперь в ранге Господа?Честное слово, возникает ощущение, что кто-то пишет ей эти дурацкие, неудачные тексты и заставляет их произносить. Уже она не совсем понимает, что делает, что говорит и кому. Но с этих пор она уже ничего и не говорила публично.Бедрос Киркоров, ее свёкор по четвертому браку, давно сказал, что Алла занимается "лечением засекреченной болезни".А вот Татьяна Судец, знаменитая "тетя Таня", ведущая "Спокойной ночи, малыши", которая прекрасно знает Аллу Пугачёву, говорит так:- Я уважаю Аллу. И мне её очень жалко. Она оказалась заложницей своего семейного положения. Алла как раз патриотка. А тут просто этот товарищ Галкин (напомним, иноагент) воду мутит. Ну кто он такой? У него был паровоз для карьеры, Пугачёва. А он этот паровоз взял и подорвал. Теперь и он вернуться захочет? Нет, до свидания.И многие из тех, кто был знаком с Аллой Пугачевой, не понимают, как она оказалась в такой ситуации. Почему она-то сама не возвращается? Из Израиля, где климат никак ей не подходит. Ведь ей никто не мешает это сделать. Взять детей и вернуться в свой замок.Это будет очень грустный ответ: она не может.У человека при многих болезнях наблюдается суженное сознание. Он не может правильно оценивать происходящее, происходит частичная потеря памяти. Искажаются эмоции. Меняются когнитивные функции. По сути, перед нами - другой человек.Когда президенту США Рональду Рейгану поставили диагноз "болезнь Альцгеймера", в 1994 году, он принял решение и обратился к нации со словами прощания. Он понимал, что снижение интеллекта и памяти неизбежно, и будет прогрессировать.Никто не скрывал его болезнь. Наоборот, они с женой Нэнси основали специальный центр по исследованию этого заболевания. Рейган прожил ещё 10 лет. Но никто его по мероприятиям не возил и фотографий его этого периода нет.Ну а если всё это не так, и Алла Пугачёва завтра выступит с полноценным ярким интервью, со своими фирменными эмоциями, и опровергнет все своим голосом с хрипотцой?Это будет просто прекрасно. Пусть она и стоит на других политических позициях. Вот тогда можно будет по ней "оторваться"!Ну а если Алла больна, надо просто перестать издеваться над больным человеком. Перестать возить её на фестивали и ставить, как манекен, в толпу иноагентов на фото.Теперь всё выглядит немного по другому, правда? А особенно по другому выглядят иноагент Галкин и "кормилица" Вайкуле.И последнее... Зря вы, Алла Борисовна, уехали из России. Дома, как говорится, и стены лечат. Сможете, возвращайтесь!

https://ukraina.ru/20230909/1049283350.html

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Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Елена Мурзина

эксклюзив, алла пугачева, максим галкин, иноагент, иноагенты, вайкуле, верка сердючка (андрей данилко), латвия, кристина орбакайте, киркоров