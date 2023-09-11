В Черкассах снесли памятник советским милиционерам и чекистам – СМИ - 11.09.2023 Украина.ру
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В Черкассах снесли памятник советским милиционерам и чекистам – СМИ
В Черкассах снесли памятник советским милиционерам и чекистам – СМИ - 11.09.2023 Украина.ру
В Черкассах снесли памятник советским милиционерам и чекистам – СМИ
Памятник павшим на боевом посту чекистам и милиционерам, установленный к 60-летию Октябрьской революции, снесли в Черкассах в рамках так называемой декоммунизации. Об этом 11 сентября сообщил телеканал "Общественное"
2023-09-11T12:05
2023-09-11T12:05
черкассы
новости
снос
памятник
декоммунизация
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"При помощи тяжелой строительной техники был демонтирован памятник чекистам и сотрудникам милиции. Обелиск когда-то был установлен в Соборном парке (в центральной части города - ред.) и нуждался в декоммунизации", - говорится на сайте телеканала.Работы по демонтажу монумента были проведены в соответствии с решением Черкасского горсовета.Демонтаж памятников, мемориальных досок, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров указывал, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
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черкассы, новости, снос, памятник, декоммунизация
Черкассы, Новости, снос, памятник, декоммунизация

В Черкассах снесли памятник советским милиционерам и чекистам – СМИ

12:05 11.09.2023
 
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Памятник павшим на боевом посту чекистам и милиционерам, установленный к 60-летию Октябрьской революции, снесли в Черкассах в рамках так называемой декоммунизации. Об этом 11 сентября сообщил телеканал "Общественное"
"При помощи тяжелой строительной техники был демонтирован памятник чекистам и сотрудникам милиции. Обелиск когда-то был установлен в Соборном парке (в центральной части города - ред.) и нуждался в декоммунизации", - говорится на сайте телеканала.
Работы по демонтажу монумента были проведены в соответствии с решением Черкасского горсовета.
Демонтаж памятников, мемориальных досок, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров указывал, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
- РИА Новости, 1920, 07.09.2023
7 сентября, 18:11
Памятник Ленину в центре Симферополя поразил китайскую делегациюПамятник вождю пролетариата Владимиру Ленину, установленный в центре крымской столицы, приятно удивил китайскую делегацию. Об этом по итогам визита в ДНР рассказал блогер из Китая Хун Юань в пресс-центре РИА Новости Крым
 
ЧеркассыНовостисноспамятникдекоммунизация
 
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