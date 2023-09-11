https://ukraina.ru/20230911/1049316031.html

В Черкассах снесли памятник советским милиционерам и чекистам – СМИ

В Черкассах снесли памятник советским милиционерам и чекистам – СМИ - 11.09.2023 Украина.ру

В Черкассах снесли памятник советским милиционерам и чекистам – СМИ

Памятник павшим на боевом посту чекистам и милиционерам, установленный к 60-летию Октябрьской революции, снесли в Черкассах в рамках так называемой декоммунизации. Об этом 11 сентября сообщил телеканал "Общественное"

2023-09-11T12:05

2023-09-11T12:05

2023-09-11T12:05

черкассы

новости

снос

памятник

декоммунизация

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"При помощи тяжелой строительной техники был демонтирован памятник чекистам и сотрудникам милиции. Обелиск когда-то был установлен в Соборном парке (в центральной части города - ред.) и нуждался в декоммунизации", - говорится на сайте телеканала.Работы по демонтажу монумента были проведены в соответствии с решением Черкасского горсовета.Демонтаж памятников, мемориальных досок, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров указывал, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.

https://ukraina.ru/20230907/1049247811.html

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черкассы, новости, снос, памятник, декоммунизация