https://ukraina.ru/20230911/1049316031.html
В Черкассах снесли памятник советским милиционерам и чекистам – СМИ
В Черкассах снесли памятник советским милиционерам и чекистам – СМИ - 11.09.2023 Украина.ру
В Черкассах снесли памятник советским милиционерам и чекистам – СМИ
Памятник павшим на боевом посту чекистам и милиционерам, установленный к 60-летию Октябрьской революции, снесли в Черкассах в рамках так называемой декоммунизации. Об этом 11 сентября сообщил телеканал "Общественное"
2023-09-11T12:05
2023-09-11T12:05
2023-09-11T12:05
черкассы
новости
снос
памятник
декоммунизация
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"При помощи тяжелой строительной техники был демонтирован памятник чекистам и сотрудникам милиции. Обелиск когда-то был установлен в Соборном парке (в центральной части города - ред.) и нуждался в декоммунизации", - говорится на сайте телеканала.Работы по демонтажу монумента были проведены в соответствии с решением Черкасского горсовета.Демонтаж памятников, мемориальных досок, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров указывал, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
https://ukraina.ru/20230907/1049247811.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
черкассы, новости, снос, памятник, декоммунизация
Черкассы, Новости, снос, памятник, декоммунизация
В Черкассах снесли памятник советским милиционерам и чекистам – СМИ
Памятник павшим на боевом посту чекистам и милиционерам, установленный к 60-летию Октябрьской революции, снесли в Черкассах в рамках так называемой декоммунизации. Об этом 11 сентября сообщил телеканал "Общественное"
"При помощи тяжелой строительной техники был демонтирован памятник чекистам и сотрудникам милиции. Обелиск когда-то был установлен в Соборном парке (в центральной части города - ред.) и нуждался в декоммунизации", - говорится на сайте телеканала.
Работы по демонтажу монумента были проведены в соответствии с решением Черкасского горсовета.
Демонтаж памятников, мемориальных досок, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров указывал, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.